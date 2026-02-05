Super Bowl LX: apuesta en el evento deportivo más grande del año con 1xBet

El próximo 8 de febrero, se disputará el partido más esperado de la temporada de la NFL en el Levi’s Stadium de Santa Clara, Estados Unidos. Los Seattle Seahawks (NFC) se enfrentan a los New England Patriots (AFC) en la lucha por el Trofeo Vince Lombardi, en una noche que también contará con el tradicional y espectacular show de medio tiempo. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre este gran evento.

Cuotas antes del partido

Al inicio de la temporada, pocos imaginaban ver a estos equipos en el Super Bowl. Las probabilidades de que ambos llegaran a la final superaban el 50%. Sin embargo, tanto Seahawks como Patriots cerraron la campaña regular con un sólido récord de 14-3, ganándose con justicia su lugar en el Super Bowl LX.

Los Patriots vienen de una temporada anterior muy complicada, en la que sufrieron 13 derrotas, pero ahora tienen la oportunidad de conquistar su séptimo título y convertirse en la franquicia más exitosa en la historia de la NFL.

Por su parte, los Seahawks regresan al Super Bowl tras una larga ausencia y llegan con la firme intención de levantar el trofeo. El equipo dirigido por Mike Macdonald luce más fuerte en la mayoría de las posiciones individuales, aunque el quarterback rival, Drake Maye, atraviesa un gran momento y podría dar la sorpresa.

Desfile de estrellas

El espectáculo comenzará incluso antes del kickoff. Green Day será el encargado de encender el ambiente antes del arranque del partido, mientras que Charlie Puth interpretará el himno nacional. Además, los aficionados podrán disfrutar de presentaciones de Brandi Carlile y Coco Jones.

El plato fuerte de la noche será Bad Bunny, ganador del Grammy, quien hará historia al convertirse en el primer artista latino masculino en encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl.

Historial entre ambos equipos

Seattle y Nueva Inglaterra ya se enfrentaron anteriormente en un Super Bowl: fue en el Super Bowl XLIX, donde los Patriots se impusieron 28-24 en un partido inolvidable, marcado por la histórica intercepción de Malcolm Butler cuando faltaban apenas 20 segundos para el final.

Qué esperar del partido

