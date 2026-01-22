Domingo de Campeonato de Conferencias NFL: 4 equipos y la estadística que pone a los Patriots a un paso del Super Bowl

El fútbol americano no es solo un juego de yardas; es una narrativa de supervivencia que este fin de semana alcanzó su punto de ebullición. Tras una Ronda Divisional que pareció más una guerra de desgaste —dejando tras de sí un rastro de 20 balones perdidos y la caída estrepitosa de gigantes como San Francisco—, el Domingo de Campeonato de Conferencias NFL se presenta como el escenario de un drama que ningún guionista de Hollywood habría diseñado mejor.

Mientras la altitud de Denver se prepara para recibir a unos New England Patriots que rozan la perfección, el destino ha decidido jugarle una broma pesada a los Broncos: la gloria ahora descansa en los hombros de un suplente que no ha lanzado un pase en toda la temporada. Al mismo tiempo, en el noroeste, el rugido del Lumen Field pondrá a prueba si la experiencia quirúrgica de Matthew Stafford es suficiente para silenciar a una defensa de Seattle que parece alimentarse del caos.

No solo estamos ante la antesala del Super Bowl; estamos ante el choque de dos filosofías de juego que definirán el pulso de la liga. A continuación, desglosamos por qué este domingo la estadística podría rendirse ante la mística y quién tiene las armas reales para reclamar su lugar en la historia.

Resumen Rondas Divisonales

Empecemos con la paliza Seattle vs. San Francisco, su rival divisional, los 49ers llegaron a este partido sin muchos jugadores clave, lo que limitó enormemente el plan de juego de su entrenador Kyle Shanahan. Para Seattle, el objetivo era simple: limitar las pérdidas de balón y concentrarse en detener a Christian McCaffrey, la única arma ofensiva de los 49ers.

Rashid Shaheed tomó la patada inicial para un touchdown de 95 yardas. Fue la cuarta vez en la historia de los playoffs que la patada inicial se corrió para anotar. Pero fue la carrera más larga con 95 yardas. Hablando de carreras, Kenneth Walker III dominó para el equipo local corriendo para 116 yardas y 3 touchdowns.

Para el mariscal de campo Sam Darnold, fue su primera victoria en playoffs en la que estuvo sólido. En cuanto a su contraparte Brock Purdy, corría por su vida tratando de evitar la agresiva presión de Seattle. Al final, el mariscal de campo de los 49ers lanzaría una intercepción y perdería el balón en un fumble. Fue la segunda derrota más desigual de los 49ers en playoffs en la historia, perdiendo 41-6.

El siguiente partido se fue a tiempos extra, entre Denver vs. Buffalo. Este partido fue de ida y vuelta, ya que los Bills claramente corrieron mejor el balón que los Broncos, que solo sumaron 70 yardas terrestres como equipo. James Cook, de Buffalo, corrió 117 yardas.

Se pensaba que los Bills tendrían el mejor desempeño del mariscal de campo en este partido, pero simplemente no fue así. Josh Allen lanzó para 3 touchdowns, pero lanzó 2 intercepciones, incluyendo una clave en el tiempo extra, además de 2 balones sueltos perdidos. El mariscal de campo de Denver, Bo Nix, tuvo un mejor desempeño, liderando a su equipo en carreras con 29 yardas, lanzando 3 pases de touchdown y 1 intercepción.

Habría un total de 6 pérdidas de balón (5 por Buffalo). Un total de 7 goles de campo y el cuarto gol de campo en el tiempo extra le darían a los Broncos el boleto al juego de Campeonato de la AFC 33-30. La intercepción de Josh Allen en el tiempo extra creó mucha controversia cuando Ja’Quan McMillan de los Broncos le arrebataría el balón al receptor de los Bills, Brandin Cooks.

Las repeticiones mostraron que cuando Cooks pareció atrapar el pase, ambos jugadores tenían el balón en sus manos mientras caían al suelo. Sería McMillan quien se levantaría con la posesión del balón. En mi opinión, una buena intercepción y la oficina central de la NFL estuvo de acuerdo después de una cuidadosa revisión. Denver gana un thriller 33-30.

Otro partido que se fue a tiempos extra fue Rams vs Chicago, los Rams tendrían un buen comienzo, ya que su serie ofensiva abierta duraría más de 6 minutos, resultando en un touchdown terrestre de Kyren Williams. Y se centró en la experiencia y el aplomo, ya que el veterano mariscal de campo, a pesar de completar menos del 50% de sus pases, limitó los errores, lo cual fue clave para la victoria, en comparación con el mariscal de campo de Chicago, que lanzó tres intercepciones. El partido pudo haber sido para cualquier lado, pero son los Rams de Los Ángeles quienes se encaminan al partido por el campeonato de la NFC.

El partido entre los Texans y los Patriots fue sin duda un partido digno de ver si te gusta ver a dos buenos equipos defensivos enfrentarse. El partido también contó con dos de los mejores mariscales de campo jóvenes de la NFL: CJ Stroud y Drake Maye. Ambas defensas sin duda causaron un gran impacto, ya que los Texans capturaron a Maye cinco veces, interceptaron uno de sus pases y recuperaron dos balones sueltos.

La defensa local también ofreció un espectáculo al capturar a Stroud tres veces y interceptar cuatro de sus pases. Las ocho pérdidas de balón combinadas fueron la mayor cantidad en playoffs desde el partido entre los Carolina Panthers y los Arizona Cardinals.

Toda la atención se centró en la defensa de los Houston Texans, y con razón, pero fueron los New England Patriots quienes brillaron en este partido, limitando a la ofensiva de los Texans a solo 241 yardas totales, incluyendo solo 48 yardas terrestres permitidas. Para Houston, fue su tercera temporada consecutiva en la que han perdido en la Ronda Divisional. Para Nueva Inglaterra, su impresionante victoria por 28-16 les asegura un boleto al juego del Campeonato de la AFC la próxima semana.

Ahora solo quedan 4 equipos. Los dos primeros clasificados de cada conferencia siguen con vida, pero ¿llegarán al Super Bowl? Los New England Patriots y Los Angeles Rams sin duda serán un gran reto para los Broncos y los Seahawks. Aquí les dejo una estadística increíble: este será el decimoquinto partido consecutivo por el Campeonato de la AFC en el que participen los New England Patriots o los Kansas City Chiefs.

Domingo 25 de enero 2026

Partido del Campeonato de la AFC

Patriots de Nueva Inglaterra @ Broncos de Denver, -5.0 NE

Algo que estos equipos tienen en común son sus escépticos, muchos pensaron que Nueva Inglaterra no podría mantener su éxito, pero ganaron de forma impresionante la AFC Este. Los Broncos tuvieron su cuota de gente que no cree que tengan una ofensiva lo suficientemente buena.

A lo largo de la temporada, tuvieron muchos partidos en los que se vieron adormilados, solo para despertar en el último cuarto con mágicas remontadas lideradas por el mariscal de campo Bo Nix. Desafortunadamente para el sembrado número 1 de la AFC, tendrán que encontrar la manera de no contar con su mariscal de campo estrella, quien sufrió una fractura de tobillo que le puso fin a la temporada. El suplente será Jarrett Stidham estará ahora a cargo de liderar la ofensiva de Denver. Cabe destacar que Stidham fue seleccionado en la cuarta ronda del draft de los Patriots en 2019. En su limitada participación, Stidham ha acumulado 8 pases de touchdown y 8 intercepciones en su carrera. Sin embargo, no ha jugado ningún partido esta temporada.

Será el séptimo mariscal de campo en hacer su primera titularidad de la temporada en la postemporada. De los 6 partidos anteriores, solo un mariscal de campo ha ganado ese partido: el suplente de Buffalo, Frank Reich, en los playoffs de 1992.

Hay un ligero optimismo de que el mejor corredor de Denver pueda regresar de su lesión en este partido. Sin él, la ofensiva de los Broncos solo logró 70 yardas terrestres el fin de semana pasado contra una débil defensa de Buffalo. Sin duda, si Dobbins puede jugar, será un gran impulso para la ofensiva de los Broncos.

La ventaja de local de Denver es enorme dada la altitud, ya que solo han perdido un partido en casa en todo el año. Esto no asusta a los Patriots, que se sienten muy cómodos jugando de visitantes, ya que tienen un récord perfecto de 8-0. Nueva Inglaterra claramente tendrá la ventaja en la posición de mariscal de campo, ya que Drake Maye, en su segundo año, ha tenido una temporada de calibre MVP.

Esta ofensiva de los Patriots es buena y será un gran desafío para este buen equipo de los Broncos contenerlos. La defensa de Nueva Inglaterra está muy subestimada, ya que son capaces de contener ofensivas realmente buenas. No estoy seguro de dónde vendrá la ofensiva de Denver en este juego, así que creo que los Broncos necesitan bajar el ritmo del juego y mantenerlo con un bajo puntaje.

Históricamente, Denver ha vencido a los Patriots en 31 de los 55 partidos que se han jugado. El último partido de playoffs que jugaron entre ellos fue en el juego de Campeonato de la AFC de 2016, donde los Broncos ganaron en casa 20-18. Creo que la increíble temporada que han tenido los Patriots continuará, ya que creo que ganarán en Denver.

Pick: Patriots a ganar y cubrir.

Partido del Campeonato de la NFC

Los Ángeles Rams @ Seattle Seahawks , -2.5 SEA

Los playoffs comenzaron con tres equipos de la NFC Oeste, y no fue sorprendente que ahora dos de ellos se enfrenten por un viaje al Super Bowl. En el historial de enfrentamientos directos, Seattle tiene una ligera ventaja de 29 victorias frente a las 28 de los Rams. Esta temporada no fue la excepción, con cada equipo ganando un partido, ya que ambos fueron muy reñidos: los Seahawks ganaron por 1 punto en la prórroga en Seattle y los Rams por solo 2 en Los Ángeles. Estos equipos están muy igualados.

Estoy seguro de que a los Rams les gustaría que este partido se convirtiera en una tanda de penaltis de alta puntuación, ya que claramente tienen al mejor mariscal de campo, Matthew Stafford. Sam Darnold no tiene que ser una estrella en este partido , necesita evitar intercepciones y balones sueltos para darles a los Seahawks una buena oportunidad de ganar. Seattle querrá establecer un juego terrestre exitoso con Kenneth Walker y dejar que su increíble defensa controle el juego. ¿Podría Cooper Kupp, de 32 años, desempeñar un papel importante para Seattle en este partido? Fue un receptor estrella para los Rams durante ocho temporadas.

Estoy seguro de que los Seahawks habrían preferido jugar contra los Chicago Bears que contra los Rams, ya que Los Ángeles es el único equipo que los ha vencido en el Lumen Field de Seattle en los playoffs, con un récord perfecto de 2-0. Los Seahawks contra el resto de la NFL son imbatibles con un 12-0 en el Lumen Field. ¿Podrá Sam Darnold superar la derrota del año pasado en los playoffs ante los Rams cuando jugaba para los Vikings?

Fue capturado nueve veces en ese partido. Un factor clave en este partido es la salud. El mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, deberá evitar la presión de los Seahawks, mientras que el corredor de Seattle, Kenneth Walker, necesitará un gran partido y también evitar lesiones, ya que es el arma más importante de la ofensiva de Seattle.

Este va a ser un gran partido. Los Seahawks tienen la ventaja de jugar en casa y una mejor defensa, mientras que los Rams tienen un mejor mariscal de campo y una mejor ofensiva. Apuesto a que los Rams no solo cubrirán el margen, sino que también ganarán este partido.

Pick: Rams a ganar y a cubrir.