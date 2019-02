CÓMO AFECTA EL CALENTAMIENTO GLOBAL AL DEPORTE

Sin duda el calentamiento global desde hace años parece estar de moda hay quienes opinan que solo se trata de un mito sin embargo, es una realidad en el deporte ya que cada vez habrá más cambios en como vemos, jugamos y disfrutamos de nuestros deportes favoritos. Ya sea en deportes de invierno o de verano, seas fanático del golf, soccer, americano, hockey, béisbol, ningún deporte al aire libre está exento.

Este invierno en muchos lugares del norte de Estados Unidos y Canadá las temperaturas han registrado números que no se veían hace décadas. De hecho Donald Trump bromeaba en uno de sus ya conocidos tuits diciendo “What the hell is going on with the Global Warming?.. Please come back fast we miss u”, esto más allá de causar risa, a más de uno le hace preguntarse si hay calentamiento global ¿por qué las temperaturas son tan bajas?, al ver las noticias cualquiera pensaría que estamos más cerca de una Era del Hielo como muchos youtubers mal informan, pues la realidad es que no, si estuviéramos cerca de esa realidad la temperatura de la tierra tendría que bajar a 1º centígrado y eso no está sucediendo.

Los inviernos tan crudos que están registrándose son fenómenos a nivel local, la temperatura en cada región o localidad depende de las estaciones del año, si es de día o noche. La temperatura de la tierra, es otra historia, en promedio es de unos 16ºC y depende de la energía que recibimos del Sol y la energía que emitimos de regreso hacia el espacio y aquí es donde yace el problema del calentamiento global por el efecto invernadero o greenhouse effect, al querer regresar la energía al espacio se queda “atrapada” por los gases que hay en la atmósfera (C02, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) -de los cuales somos todos responsables en mayor o menor medida- y se regresa a la tierra, por eso sube la temperatura de la tierra, obviamente no es de un día otro o sería catastrófico, estos son cambios que se van dando por décadas

Científicamente ya se demostró que el calentamiento de nuestra tierra se comenzó a registrar de manera más acelerada desde los años 70 por cada década sube entre .15 y .20 grados centígrados. Y si ya estamos viviendo los efectos.

En Australia, el calor también es extremo, eso bien se sabe pero desde 2014 en el Australian Open muchos atletas vivieron en carne propia los efectos del calor extremo como el tenista canadiense Frank Dancevic se desmayó y hasta vio a Snoopy en sus alucinaciones, zapatos derretidos, cambios de hasta 10 camisetas en un solo partido y en el US Open desde 2015 a la fecha en Estados Unidos prácticamente cada año la misma historia una humedad insoportable. Sin duda esto levanta la ceja de más de uno pensando sobre la viabilidad específicamente en Australia de los deportes al aire libre, con temperaturas arriba de 35ºC y poca lluvia es riesgoso esto para los atletas e incluso para el público.

Ahora pasemos a los Olímpicos de Invierno, como dato informativo en Sochi, Rusia en 2014. Poco se habló de esto pero una buena cantidad de atletas se quejaron de las condiciones del hielo, incluso hubo atletas lastimados porque pese a que llevaron a cabo en febrero en pleno invierno ruso la nieve no era lo suficientemente firme para deportes como el snowboard, el skijump y el downhill. Como dato curioso Sochi se encuentra a 7000 pies del nivel del mar y aún así la nieve fue un tema, ya que tuvo que invertir el gobierno ruso en nieve artificial. Será interesante ver cómo les va en Beijing, China para los Olímpicos de Invierno en 2022.

Otro ejemplo, Anchorage famosa capital de Alaska y sede de la carreras de trineos conocidas como Iditarod Trail Sled Dog Race, son carreras de casi 710 km que duran hasta 15 días, para realizarlas las condiciones deben ser bajo cero y por lo general son en marzo. Sin embargo últimamente desde 2014, 2015, 2016 y 2017 tuvieron que cambiar las rutas por la poca concentración de nieve, en 2018 corrieron con mejor suerte pero últimamente es una competencia con muchos problemas de tipo logísticos.

Y para los que le gusta el golf ya desde 2013 las altas temperaturas e inundaciones han sido causantes de cancelaciones de torneos como el British Open. Muchos campos de golf se encuentran cerca de las costas simplemente en Estados Unidos más de 1,000 campos están a menos de 2 metros del nivel del mar. Si el nivel del mar sube como se pronostica podremos decirle adiós a muchos de esos campos. Desde 1900 a 2010 subió un promedio de 20 centímetros el nivel del mar para 2050 se pronostica que llegue a 29 centímetros.

Habrá que estar pendientes de dos eventos en particular que llaman la atención por el tema. El Mundial de Soccer en Qatar para el 2022, en un país en el que más de la mitad del año tienen temperaturas por arriba de 32º centígrados será todo un reto, no es casualidad que por primera vez la FIFA cambiara la fecha del Mundial de junio y julio para finales de noviembre y principios de diciembre meses en los que se supone que la temperatura promedio es de 26º centígrados. Y aún así los organizadores aseguran que el calor no será un tema porque sus estadios cuentan con sistemas de enfriamiento muy sofisticados y ¿afuera de los estadios? Espero no se olviden de los espectadores.

El siguiente evento que dará nota serán los Olímpicos en Tokio, Japón en 2020. Las temperaturas que se registran en su verano son de más de 40º centígrados, los organizadores han garantizado que cuentan con un spray que enfría el asfalto para la Maratón que es uno de los eventos que más preocupa, aunque lo que más debe preocuparles es el factor humedad, sin duda estos serán lo Olímpicos más calientes de la historia después de esto ¿alguien duda que la tierra se está calentando? Yo no. Si quieres ver un poco más cómo se ve el calentamiento global, dale click aquí.

TE PUEDE INTERESAR

HINCHA! FILM FEST 2017, LOS DEPORTES EN EL CINE

LUCHA UNDERGROUND O LA REVOLUCIÓN DEL DEPORTE ESPECTÁCULO

PENN STATE: EL PEOR ESCÁNDALO EN EL DEPORTE

¿CÓMO VA EL FICHAJE EN LA MLB 2019?

SOMOS CAMPEONES, NINGUNA DISCAPACIDAD DETIENE EL BOTE DE UN BALÓN