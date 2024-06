Willie Howard Mays: El Legado del Mejor Jugador de la MLB

El 18 de junio, la Liga Mayor de Béisbol, perdió a uno de los mejores jugadores. En 1931 el 6 de mayo, nació Willie Howard Mays en Westfield Alabama. Con 1.80 metros de estatura y 81.60 kilos, se convirtió en uno de los jugadores más completos en la historia del béisbol. Comenzó su carrera en la liga afroamericana hizo su debut el 25 de mayo de 1948 con los Birmingham Black Barons.

No pasó mucho tiempo sin que llamara la atención de la MLB e hizo su debut con los New York Giants en 1951. Tenía una combinación muy especial entre velocidad y potencia lo que le dio el título de la Liga Nacional como el rookie del año. Siguió su carrera como jardinero central con los San Francisco Giants y terminó su carrera con los New York Mets. Jugó más de 23 temporadas, como bateador derecho tenía un récord excelente con un .301 ba –batting average-, es el 6to jugador con más homeruns suman en su carrera 660.

Aparte de potencia, tenía velocidad robo 339 bases en toda su carrera, su récord de bateo de 3293 lo posiciona en el lugar #13 en toda la historia de la MLB. Su números a la ofensiva son increíbles y aunque a la defensiva no se habla mucho de sus actuaciones también eran excelentes eso lo hizo un jugador completo en cada juego. Sus 7112 outs lo posicionan en el #1 de la historia. Ganó 12 guantes de oro en toda su carrera.

Willie Howard Mays conocido como el “the say hey kid” , hasta el pasado 18 de junio era el miembro del Salón de la Fama de mayor edad a sus 93 años. ¿Quién era Willie Howard Mays? Su apodo se lo gano ya que siempre saludaba con “say hey” una forma de saludar a las personas de las cuales no recordaba su nombre o no conocía. Fue el padrino de la ex – estrella de béisbol, Barry Bonds, era muy amigo del papá de Bonds que fue su compañero de equipo en los Giants, Bobby Bonds.

Willie Howard Mays era algo criticado por no levantar la voz por los derechos civiles, era un jugador tranquilo en ese aspecto y decía “ soy un jugador, no soy político, escritor o historiador, doy lo mejor de mí para mi gente al hacer lo que sé hacer mejor”. Y eso fue cierto, inspiro a infinidad de niños de todas las culturas en su amor y admiración al béisbol.

El jugador favorito de Willie Howard Mays cuando era niño fue el jugador de los Yankees, el gran Joe DiMaggio. Su número de jersey fue el 24 nadie lo puede usar más en los Giants ni con los Mets. Es el jugador #14 que logra que quiten su número de dos equipos. Willie Howard Mays siempre será recordado como uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos y sus aportes al béisbol jamás se olvidarán. Que descanse en paz y sepa que inspiro y sigue inspirando muchas vidas al día de hoy.