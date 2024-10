MLB Playoffs: No te pierdas los partidos y pronósticos de las Series Divisionales

Llegó octubre, lo que significa que llegaron los playoffs y cada vez nos acercamos más al clásico de Otoño de la MLB. Ya terminaron las miniseries de comodínes y estamos ahora de lleno en las Series de los Juegos Divisionales.

¿Cómo van los partidos de la Ronda Divisional NLDS (liga nacional) y ALDS (liga americana)?

En esta Ronda Divisional, de parte de la National League tuvieron su pase automático los Dodgers con 98 partidos ganados y los Phillies 54 partidos ganados. Del lado de la American League, los New York Yankees y los Cleveland Guardians. Estos 4 equipos se están enfrentando actualmente en Series de 5 juegos contra los 4 equipos que ganaron las series de comodín. Echemos un vistazo como van la Series Divisionales y a nuestros pronósticos.

Liga Americana Serie Divisional (ALDS)

Detroit Tigers vs. Cleveland Guardians – Gana el mejor de 5 juegos

Detroit llega a esta Serie como underdog. Cleveland gano 7 de 13 juegos contra los Tigers pero Detroit ganó por más puntos 60 a 50 carreras en esos 13 juegos. Ambos equipos tienen bueno lanzadores de inicio, pero es el bullpen de Cleveland que es que tiene el lugar #1 en la temporada regular con un ERA de 2.57. Los Guardians tienen al mejor bateador en el equipo con José Ramírez quien tiene 39 homeruns y 41 bases robadas.

Hablando de homeruns, los Tigers están en el #24 en la MLB con un total de 162 homeruns en temporada regular. Esta será un Serie tal vez con juegos que tendrán marcadores bajos y dado lo bien que Detroit juega contra los Guardians esta temporada, esta serie se irá a la distancia. Al cierre de la edición va arriba Detroit ( 2-1)

Pick: Guardians a ganar la Serie.

Kansas City Royals vs New York Yankees– Gana el mejor de 5 juegos

Los Royals tiene a su favor a sus sólidos lanzadores, un punto débil estaría en su ofensiva Kansas City en su serie de comodines logro tan solo 3 carreras ahora preocupa eso un poco al enfrentarse a los Yankees, líderes en la MLB con 237 homeruns. Esta Serie favorece a los Yankees ganaron 5 de 7 juegos y sobrepasaron a los Royals 42-24 carreras.

La ofensiva de los Yankees tienen como líder a Aaron Judge que tiene 58 homeruns y también a Juan Soto, sin embargo una interesante estadística es que desde 2020 Judge no se desempeña tan bien al bat al llegar a los playoffs. La ofensiva de los Royals viene del shortstop Bobby Witt Jr, con 32 homeruns y el catcher Salvador Pérez con 27 homeruns. Si los juegos son de marcador bajo favorecería a Kansas City pero si no es así todo favorecería a los Yankees . Mi predicción es que KC sorprenda con sus lanzadores y que no permitan homeruns a los Yankees. Al cierre de la edición van arriba Yankees ( 2-1)

Pick: Kansas City a ganar la Serie.

Liga Nacional, Serie Divisional (NLSD)

San Diego Padres vs Los Angeles Dodgers- Gana el mejor de 5 juegos.

Esta es una serie intrigante en California, desafortunadamente en ambos equipos no hay lanzadores destacados. Clayton Kershaw de los Dodgers y Joe Musgrove de los Padres están lesionados. En los últimos 5 años es la 3era. ocasión en que estos equipos se enfrentan.

Los Angeles ganaron en 2020 y San Diego se vengó en 2022. Durante la temporada los Padres ganaron 8 de 13 juegos hubo una ligera ventaja en carreras a favor de San Diego 62-56, eso nos da la idea de lo cerrado que es esta batalla en los playoffs.

Los Dodgers pueden presumir tener al mejor jugador de béisbol del planeta, Shohei Ohtani. También cuentan con los veteranos Max Muncy, Mookie Betts y Freddie Freeman, aunque hay un poco de preocupación por el esguince de tobillo de Freeman que quizá pronto este de regreso.

Las estrellas de los Padres son Fernando Tatis Jr., Xander Bogaerts y Manny Machado, también Kyle Higashioka que logró 2 homeruns vs los Braves en los juegos de comodín es un peligroso bateador. Como favoritos escogería a los Padres ¿ porqué? Por sus lanzadores son mejores que los de los Angeles y eso lo vimos toda la temporada. Los lanzadores de los Dodgers están en el lugar 19 con un ERA de 4.23 y en la 2da mitad de temporada 4.57.

Esta Serie se puede ir a 5 juegos. Serie empatada (2-2)

Pick: San Diego Padres a ganar la Serie

New York Mets vs Philadelphia Phillies – Gana el mejor de 5 juegos

Esta fue una de las Serie favorita de los playoffs. Son dos archirrivales de la Liga Nacional, lo curioso es que nunca se habian enfrentado en playoffs. Durante la temporada regular Philadelphia ganó 7 de 13 juegos, ambos equipos si tienen algo es ofensiva.

Los Phillies tenían un equipo muy completo con jugadores Alec Bohm, Trea Turner, Kyle Schwarber, Nick Castellanos y Bryce Harper pero no fue suficiente para ganar. Los Mets con sus armas ofensivas como Francisco Lindor, Brandon Nimmo, JD Martínez y Pete Alonso lograron ganar la serie el pasado miércoles. No hay que perderle la huella a los NY Mets siguen sorprendiendo.

Al cierre de la edición la serie NY ganó la Serie (3-1)