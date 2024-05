NBA: Semifinales Conferencia Este

Cleveland Cavaliers vs Boston Celtics

Serie inicia 7 de mayo

Cleveland llega a la Semifinal después de una larga Serie de 7 juegos contra Orlando. La pregunta es si podrán mantener su momentum en esta Serie contra el equipo top de la liga. Boston , llega más descansado vencieron a los Heat en 5 juegos. Durante la temporada regular Boston gano 2 de 3 juegos contra los Cavaliers, la diferencia en los partidos que ganados por Boston fue de 7 puntos.

El único partido que perdieron contra Cavaliers fue solo por 1 punto de diferencia. Su último enfrentamiento en playoffs fue en 2018 , los Cavaliers ganaron el juego 7 en Boston. Ante esta humillación los Celtics buscarán venganza. La estrella de Cleveland es Donovan Mitchell , 29.6 ppg en promedio vs. Boston que tiene los mejores pronósticos que cualquier otro equipo.

Jarrett Allen y Evan Mobley son buenos defensas para Cleveland, del lado de Boston estarán sin Kristaps Porzingis lo cual complicará las cosas un poco. Boston optará por un juego rápido, buscará anotar pronto a diferencia de Cleveland que juegan más lento. Esta Serie tiene más probabilidades de ganarla Boston e 5 juegos.

Pick: Boston Celtics

¿Cómo llegaron Boston y Cleveland a la Semifinal de la Conferencia Este?

Boston Celtics ganó su serie en 5 juegos ( 4-1) contra Miami, influyo que Jimmy Butler no pudo jugar por su lesión para Miami. Boston ganó la serie por diferencias de hasta 20 puntos , Jayson Tatum logró su primer doble triple en su carrera con 23 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. El juego 5 lo ganó Boston en casa con un marcador final 118-84. Cleveland Cavaliers ganó la Serie a Orlando Magic en 7 juegos ( 4-3).El punto crucial en esta Serie fue la ventaja de jugar casa, el juego 7 los Cavaliers ganaron el partido 106-94 esto les daría el pase para las semifinales, fue destacable la actuación de Donovan Mitchell con 39 puntos.

Indiana Pacers vs New York Knicks

Serie inicia el 6 de mayo

Este es un clásico de buenas defensas, los Knicks contra uno de los equipos con más anotaciones en la NBA. En temporada regular los Pacers ganaron 2 de 3 partidos a New York ambos partidos por una diferencia de 14 puntos. El único partido que le ganó New York fue por diferencia de 4 puntos. La última vez que se enfrentaron en playoffs fue en 2013 en la Semifinal de Conferencia, Indiana ganó la Serie 4-2.

Pero ya no son los mismos jugadores en ambos equipos así es que está puede ser un historia diferente. Jalen Brunson de los Knicks tendrá que dirigir a su equipo ofensivamente con ayuda de Donte Di Vincenzo y Josh Hart. Indiana sabe anotar y lo hace mejor en casa, lo que hace difícil de vencer a los Pacers es que no tienen una súper estrella, son varios jugadores los que destacan y pueden sin problema anotar de 15-20 puntos por juego. Esta pinta para ser una serie larga tal vez de hasta 7 juegos, creo que la ventaja de jugar en casa puede hacer la diferencia por eso tomaría a New York.

Pick: New York Knicks

¿Cómo llegaron Indiana y los Knicks a la Semifinal de la Conferencia Este?

Los Knicks llegan a la Semifinal después de su serie de 6 juegos ( 4-2) , contra los 76ers, no fue una serie sencilla ya que estuvieron sin su estrella , Julius Randle debido a una lesión. En el juego 3 destacó la estrella de los Knicks Jalen Brunson para anotar 47 puntos y 10 asistencias ganando el partido por diferencia de 5 puntos. Los Pacers, ganaron su serie a Milwaukee en 6 juegos (4-2) influyo mucho en la derrota de los Bucs, la falta de sus dos principales estrellas, Giannis Antetokounmpo por una lesión y en el juego 4 la salida de la otra estrella , Damien Lillard. Aunque para el juego 6 . Lillard regresó a la serie no fue suficiente, los Pacers ganaron 120-98 con una efectividad del 54%.

Semifinales Conferencia Oeste

Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves

Serie inicio 4 de mayo

Minnesota está jugando un básquetbol de muy alto nivel en estos playoffs, su ofensiva está anotando los puntos que quieren las diferencias en sus marcadores finales son altas, del mismo modo su defensiva está impidiendo que les anoten demasiados puntos. Estos equipos se enfrentaron en la temporada regular 4 ocasiones, dos las ganaron los Nuggets por diferencias de 9 y 3 puntos Cuando Minnesota ganó lo otros dos partidos lo hicieron por diferencias de 13 y 21 puntos. Estos equipos se enfretaron en playoffs anteriormente , los Nuggets ganaron la serie 4-1. Ahora los Timberwolves buscarán la revancha.

El mejor jugador de los Nuggets es el bien conocido Nikola Jokic que también cuenta con Jamal Murray y Michael Porter Jr tendrán que pelear duro contra un defensiva dura si quieren ser exitoso. Es difícil predecir esta Serie pero si tuviera que escoger iría por Denver a 7 juegos.

Pick: Denver

¿Cómo llegaron los Nuggets y los Timberwolves a la Semifinal de la Conferencia Este?

Los Nuggets vencieron en este clásico a los Lakers, en 5 juegos ( 4-1) en los que se enfrentaron el ex rey de la NBA LeBron James vs. el nuevo rey de la NBA, Nikola Jokic. Los Nuggets siempre le ganan a los Lakers desde temporadas pasadas y estos playoffs no fueron diferentes. Los 3 primeros partidos los ganaron los Nuggets, el juego 4 fue el único que ganaron los Lakers y el juego 5 lo ganaron los Nuggets el héroe del partido fue Jamal Murray, con el partido empatado a 3.6 segundos de terminar anoto la canasta decisiva.

Los Timberwolves ganaron su Serie 4-0 , prácticamente barrieron a los Suns. Anthony Edwards destacó con sus anotaciones desde el juego 1, poco pudieron hacer Devin Booker y Kevin Durant pese a que intetaron todo para evitar la eliminación en el juego 4.

Dallas Mavericks vs Oklahoma City Thunder. Serie inicio 7 de mayo

De los 4 partidos en la Semifinales, este es en mi opinión en el cual podría haber una sorpresa. Sin quitarle crédito a los Thunder con un gran temporada con su líder Shai Gilgeous-Alexander. Los Mavericks si bien no son un equipo élite defensivo , tienen a dos jugadores de élite con Kyrie Irving y Luka Doncic. Durante la temporada regular, los Thunder ganaron 3 de 4 juegos contra Dallas. Todos los juegos fueron de puntaje alto, su último encuentro en playoffs fue en 2016 Thunder ganaron la serie 4-1, si bien históricamente Dallas no se ve como el equipo más favorecido aquí, creo que podrías dar la sopresa en ganar la Serie en 7 juegos.

Pick: Dallas

¿Cómo llegaron a la Semifinal Dallas y Oklahoma?

Dallas le ganó la Serie a los Clippers en 6 juegos (4-2), las estrellas fueron el dúo dinámico Luka Doncic y Kyrie Irving que enfrentaron a Paul George y James Harden. Dos de los partidos que ganó Dallas fueron como visitantes. Oklahoma le gano la serie a los Pelicans en 4 juegos (4-0) quienes tenían un enorme reto al enfrentar a la semilla #1 del Oeste.Si bien es cierto los favoritos eran Oklahoma , los Pelicans perdieron su primer partido por tan solo 2 puntos. Sin embargo no corrieron con tanta suerte en los juegos 2 y 3 las diferencias fueron por 32 y 21 puntos. El juego 4 fue menos humillante Oklahoma lo ganó por una diferencia de 8 puntos , como era de esperarse Shai Gilgeous Alexander con su equipo barrió a New Orleans con un promedio de 27.3 puntos por juego.