Comenzaron ya las Series de la Primera Ronda, Playoffs NBA

La temporada regular terminó, con los Boston Celtics y Oklahoma City Thunder siendo las semillas #1 de la Conferencia Este y Oeste respectivamente. La temporada pasada dominaron los Celtics con 64 triunfos. Boston tiene ventaja en casa en estos playoffs, son un equipo difícil de vencer perdieron solo 4 juegos de 41 en casa. OKC ganó el #1 de su Conferencia gracias a que gano el partido por el desempate a los Nuggets, sumando así antes de los Playoffs NBA 5 victorias consecutivas.

Los expertos predicen que la final de la NBA será entre Boston vs. Denver , pero aún hay un largo camino en este primera ronda de playoffs que comenzó apenas el 20 de abril en la que juegan equipos muy competitivos como los Phoneix Sun, Los Angeles Clippers y los Philadelphia 76ers por mencionar solo algunos. Echemos un vistazo a los 16 equipos.

Conferencia Este

Miami Heat (8) @ Boston Celtics (1) – Serie Inicio el 21 de abril

Son viejos conocidos ya en los playoffs, de hecho estos equipos se han enfrentado en la Final de la Conferencia Este en 3 de 4 años. Miami ganó 2 de esas Series, el año pasado Boston ganó y la serie se fue a 7 juegos. En temporada regular los Celtics ganaron 3 juegos en los que se enfrentaron a Miami con un promedio de 124 puntos por juego. Miami Heat por su parte ha sido algo inconsistente en la temporada, dos de sus mejores jugadores Jimmy Butler y Terry Rozier están lesionados aunque aún tienen cartas fuertes como Tyler Herro y a Bam Adebayo.

Boston es líder en la NBA con 64 partidos ganados, sus mejores jugadores son Jayson Tatum , Jaylen Brown, Kristaps Porzingis y Derrick White. Esta es una de las mejores series , creo que los Celtics pueden ganar en 5 juegos. Al cierre de la edición la Serie va 2-1 favor BOS.

Pick: Boston Celtics

Philadelphia 76ers (7) @ New York Knicks (2) – Serie Inicio 20 de abril.

Los New York Knicks ganaron 3 de 4 juegos esta temporada contra los 76ers. Su defensa no permitió que Philadelphia anotara más de 96 puntos por juego. Se han enfrentado estos equipos 33 veces en playoffs, en los cuales los 76ers ganaron 21 veces. Estos equipos no se enfrentan en playoffs desde 1989 cuando los Knicks barrieron la Serie 3-0. La última vez que Philadelphia gano en playoffs a los Knicks fue en 1983 4-0.

Para los 76ers el jugador clave es Joel Embiid, en la temporada cuando se lesionó la rodilla izquierda el equipo perdió 18 partidos y ganaron 11, ya que regreso Embiid sumaron 8 victorias consecutivas. Hablando de lesiones New York está sin uno de sus mejores jugadores Julius Randle está lesionado, ofensivamente aún cuentan con Jalen Brunson y el defensa OG Anunoby. Los Knicks tienen una defensa que puede frenar a la ofensiva de los 76ers, será un Serie cerrada probablemente se vaya a los 7 juegos , los Knicks tendrán la ventaja de jugar en casa. Al cierre de la edición Knicks van a la cabeza de la serie 3-1 favor NY.

Pick: New York Knicks

Indiana Pacers (6) @ Milwaukee Bucks (3) – Serie Inicio 21 de abril

De Indiana es interesante el dato de que este equipo es el más anoto durante la temporada regular con un promedio de 123.3 puntos por juego, no tienen realmente un jugador top en anotaciones, el más destacado fue Pascal Siakam con un promedio de 21.7 puntos por partido, si bien los Pacers no cuentan con talento de súper estrellas tiene 9 jugadores que promedian 9 puntos por juego.

Del lado de los Bucks , Giannis Antetokounmpo no estará en todo los juegos de la Serie se encuentra lesionado de la pantorrilla izquierda y eso pone en problemas a los inconsistentes Bucks . Dalton Lilliard y Kris Middleton tendrán que dar lo mejor de sí para cubrir su ausencia. Veo ventaja para los Pacers incluso con su entrenador Rick Carlisle es mejor que Doc Rivers. Al cierre de la edición la Serie va 3-1 favor IND.

Pick: Indiana

Orlando Magic (5) @ Cleveland Cavaliers (4) – Serie Inicio 20 de abril

No hay mucha historia en los playoffs entre estos dos equipos , se enfrentaron la última vez en 2009. En ese año Orlando venció a los Cavaliers en la Serie 4 juegos a 2. En la temporada regular se enfrentaron y empataron con dos partidos ganados cada uno. Ambos equipos juegan muy distinto, Magic tiene un estilo rápido y partidos con muchos puntos , Cleveland es más lento y depende mucho de su defensa para ganar sus partidos. Una clave para el éxito de Orlando será Jalen Suggs defendiendo a su equipo de la estrella de Cleveland Donovan Mitchell. También veremos si Paolo Banchero y Franz Wagner logran que lo Magic de Orlando sorprenda al ganar esta serie, yo creo que si pueden y lo lograrán. Al cierre de la edición la Serie va 2-2.

Pick: Orlando Magic

Conferencia Oeste

New Orleans Pelicans (8) @ Oklahoma City Thunder (1) – Series Inicio 21 abril

Esta será un partido interesante , estos dos equipos nunca se han enfrentado en una Serie de playoffs. El año pasado se enfrentaron en las Series de Play-In en la que ganó Thunder. En la temporada regular Oklahoma gano 3 de 4 juegos el único juego que perdió tuvo pleno control del juego pero perdió la diferencia de 20 puntos que llevaba ganando el juego. Para los Pelicans la situación se ve complicada la lesión de su estrella Zion Williamson cambia todo y recae la responsabilidad en jugadores como Jonas Valanciunas , Brandon Ingram y CJ McCollum anotar puntos.

Para los Thunder las cosas pintan mejor están sanos y listos, Shai Gilgeous-Alexander es su jugador más dominante. Herb Jones de los Pelicans es un excelente defensa que tendrá que detener a Gilgeous-Alexander. Y aunque lo detenga , Thunder tiene aún a Josh Giddey y al rookie Chet Holmgren como opciones secundarias, Oklahoma tiene más equipo seguramente arrasara con New Orleans. Al cierre de esta edición la Serie va 3-0 favor OKC.

Pick: Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers (7) @ Denver Nuggets (2) – Serie Inicio 20 de abril.

Los Lakers ganaron el juego de Play-In como visitantes ahora se enfretan a un equipo nada fácil, los Nuggets quienes los vencieron 3 veces durante la temporada regular y barrieron con ellos en los playoffs del año pasado. Venganza, es lo que está en la mente de los Lakers en esta Serie, sin duda LeBron James y Anthony Davis deberán guiar a su equipo si quieren ganar la Serie. La defensa de los Lakers tendrá manos llenas para detener a 3 estrellas de Denver Nikola Jokic, Jamal Murray y Michael Porter Jr . Los Nuggets seguramente frustrarán a los Lakers una vez más y ganarán la Srie quizá en 5 juegos. Al cierre de esta edición la Serie va 3-1 a favor de DEN.

Pick: Denver Nuggets

Phoenix Suns (6) @ Minnesota Timberwolves (3) – Serie inicio 20 de abril

Es la primera vez que estos dos equipos se enfrentan en playoffs. Durante la temporada regular, Phoneix le gano a los Timberwolves 3 juegos con un margen de 10 ó más puntos en cada partido. Los 3 mejores jugadores de Minnesota son Anthony Edwards con un promedio de 25.9 puntos por partido, Karl- Anthony Towns 21.8 y el medio central Rudy Gobert promedio 12.9 rebotes por juego. Los Wolves por su parte tienen un juego muy sólido con un rércord 30-11 de partidos en casa aunque los Suns son tan buenos jugando en casa y como visitantes tienen un récord 24-17.

Kevin Durant y Devin Booker serán demasiado para la defensa de Minnesota, ambos jugadores tienen un promedio de 27 puntos durante la temporada regular y para los fanáticos bien saben que estos dos jugadores tienen historia de actuaciones destacables en playoffs. Phoneix tiene todo para ganar la Serie probablemente en 6 juegos. Al cierre de esta edición la Serie va 4-0 a favor MIN

Pick: Phoneix Suns

Dallas Mavericks (5) @ Los Angeles Clippers (4) – Serie Inicio 21 de abril

Ambos equipos no llegan en su mejor momento a esta serie, los Clippers perdieron en temporada regular sus últimos 3 juegos y Dallas perdió sus últimos dos partidos. Los Angeles han ganado 2 de 3 juegos en los que se enfrentó a Dallas durante la temporada regular pero previo a estos playoffs no se habían enfrentado estos dos equipos en 2024.

El promedio de Dallas es 118 puntos por juego el dúo dinámico de Luka Doncic (33.9PPG) y Kyrie Irving (25.6PPG) combinado suman la mayor parte de los puntos por juego. Si la defensa de los Clippers logra frenar a estos dos jugadores podrían ganar la Serie a Dallas, un equipo que no tiene otros jugadores que anoten siquiera 15 puntos en promedio por juego. Los Angeles tienen más opciones con anotadores como Kawhi Leonard (23.7PPG), Paul George (22.9PPG) , James Harden, Russell Westbrook y Norman Powell. Esta será una serie larga. Escogería a los Clippers a ganar por la ventaja que tienen de jugar en casa pero no me descartaría tan fácil a los Mavericks. Al cierre de esta edición la Serie va empatada 2-2.

Pick: Los Angeles Clippers