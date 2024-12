Pronósticos Semana 17: Resumen de los Partidos

Después de un descanso de 3 semanas, estamos de regreso justo para la semana de Navidad con nuestros pronósticos de la Semana 17. Tenemos 6 juegos Divisionales esta semana, el juego más atractivo de la semana es el del miércoles 25 de diciembre en el que los Chiefs enfrentarán en Pittsburgh a los Steelers. Este juego es el primero de dos que se jugarán en el día de Navidad. Habrá partidos el miércoles, jueves, sábado, domingo y lunes.

Ahora del resultado de muchos partidos habrán implicaciones en los playoffs lo cual nos beneficia a nosotros los fanáticos, por los buenos partidos que tendremos. Echemos un vistazo a los partidos, pero antes estas son las Mejores Apuestas de esta columna:

1. Chargers -4

2. Bucs -8.0

3. Packers +1.5

Miércoles, 25 de diciembre. Christmas day games

Kansas City Chiefs (14-1) @ Pittsburgh Steelers (10-5) – Chiefs -3

Este es un partido muy importante para ambos equipos. Si los Chiefs ganan serán la Semilla #1 y eso implicaría que descansarán (bye week) durante la primera ronda de los playoffs. Los Steelers, necesitan esta victoria para ganar la División de la AFC Norte. Kansas City ha batallado en cubrir los puntos , sin embargo en su último partido lo lograron. Pittsburgh perdió 2 partidos seguidos pero tienen un récord de 5-1 en casa. Optaría por los Steelers para ganar y cubrir puntos.

Pronósticos: Steelers a ganar y cubrir.

Baltimore Ravens (10-5) @ Houston Texans (9-6) – Ravens -5.5

Otro partido en el que ambos equipos necesitan ganar. Los Ravens quieren ganar su División y los Texans quieren mejorar su posición en los playoffs. Los Texans tienen un récord 5-2 en casa mientras que los Ravens tienen un récord visitante 5-3. La forma en que se le gana a Baltimore es con pases contra su defensa. Houston perdió recién a uno de sus mejor receptores , Tank Dell por una lesión en su último partido y ya no jugará por el resto de la temporada, eso sin duda es una desventaja.

Pronósticos: Ravens a ganar y cubrir puntos..

Jueves, 26 de diciembre. Boxing day game.

Seattle Seahawks (8-7) @ Chicago Bears (4-11)- Seahawks -3.5

Este es un juego que necesita ganar Seattle si quieren llegar a los playoffs. Son un buen equipo como visitantes con un récord 5-1. Todas las victorias de los Bears han sido en casa con un récord 4-4. Seattle ha perdido sus últimos dos juegos y ahora tendrá que jugar en un Chicago frío y con viento helado. Me gusta Chicago para cubrir los puntos pero creo que Seattle puede ganar.

Sábado, 28 de diciembre

Los Angeles Chargers (9-6) @ New England Patriots (3-12) -Chargers -4

Los Patriots tuvieron la oportunidad de vencer a los Bills en Buffalo el domingo pasado dieron lo mejor de sí, pero ni así lo lograron. Ahora enfrentan a los Chargers que necesitan está victoria si es que quieren tener oportunidad en los playoffs, los Chargers llegan a este juego descansados ya que jugaron la última vez el jueves por la noche, eso les da ventaja.

Pronóstico: Chargers a ganar y cubrir puntos.

Denver Broncos (9-6) @ Cincinnati Bengals (7-8)- Bengals -3.0

Es algo sin sentido que en este partido los Bengals sean los favoritos. Los Broncos tienen una de las mejores defensas de la NFL mientras que los Bengals tienen una de las peores de la liga. Este es un gran juego para ambos equipos , si los Bengals ganan tiene oportunidad de estar en los playoffs. Denver tiene un récord 4-4 como visitantes los Bengals 2-5 en casa, Cincinnati ha ganado 3 partidos seguidos gracias a su potente ofensiva.

Pronóstico: Bengals a ganar y Denver a cubrir puntos

Arizona Cardinals (7-8) @ Los Angeles Rams (9-6) –Rams -6

Hace un mes Arizona se perfilaba para ganar su División. Hoy ya perdieron 4 de sus últimos juegos incluido el último que fue contra Carolina, están acabados. Los Rams han ganado 4 de sus últimos partidos ahora están en control de su destino para ganar la División de la NFC Oeste. Este partido podría ser una revancha para los Rams que perdieron contra Arizona 41-10 en Arizona al inicio de la temporada, ahora pueden vencerlos y dejarlos sin oportunidad para los playoffs.

Pronóstico: Rams a ganar y cubrir puntos

Domingo, 29 de diciembre

New York Jets (4-11) @ Buffalo Bills (12-3)- Bills -10

Los Bills en su último partido no lograron cubrir los puntos y lo cierto es que casi los vencen los Patriots , eso no los deja bien parados. Nuevamente se enfrentan contra un equipo débil en casa. En su primer enfrentamiento los Bills ganaron a Nueva York 23-20. Si, los Jets jugaron bien contra los Bills en New York, pero los Bills en Buffalo en sus últimos dos juegos contra los Jets los han superado 8 a 26. Como visitantes, los Jets tienen un récord 2-6, los Bills van invictos en Buffalo.

Pronóstico: Bills a ganar y cubrir puntos

Las Vegas Raiders (3-12) @ New Orleans Saints (5-10) – Saints -1.0

En este partido no hay nada por disputarse, será un juego aburrido. Los Raiders como visitantes tienen un récrod 1-7 solo han ganado 1 de sus últimos 5 juegos. Los Saints tienen un récord 3-5 en casa esta temporada. Si tuviese que escoger alguno de estos dos sería al equipo de casa a ganar y cubrir.

Pronóstico: Saints a ganar y cubrir

Miami Dolphins (7-8) @ Cleveland Browns (3-12)- Dolphins -6.5

Los Browns han jugado pésimo últimamente, han perdido 4 juegos consecutivos tienen un récord en casa 2-5. Miami aún tienen esperanza de llegar a los playoffs, pero su caso es parecido al de los Colts no logran tener una racha de partidos ganados consecutivos, en sus últimos 5 juegos su récord es 3-2. Tamb-ién los Dolphins han batallado como visitantes con un récord 2-5.

Considerando que Miami no juega bien en climas fríos como estará Cleveland dudo que logre cubrir los puntos, pero creo que si puede ganar.

Pronóstico: Miami a ganar y Cleveland a cubrir puntos.

Tennessee Titans (3-12) @ Jacksonville Jaguars (3-12)- Jaguars -1

Otro juego en el que no hay nada por lo que jugar, para ambos equipos ya la temporada está terminada. Los Titans como visitantes tienen un récord 2-6 mientras que los Jaguars tienen un récord 2-5 en casa. Si Jacksonville tienen algo de orgullo, intentarán ganar su último juego en casa de la temporada. En su último juego los Jags ganaron 10-6 y han ganado 3 de sus últimos 4 juegos contra los Titans. No apostaría a este juego honestamente.

Pronóstico: Jaguars a ganar y cubrir

Green Bay Packers (11-4) @ Minnesota Vikings (13-2)- Vikings -1.5

Tenemos aquí si un gran juego entre dos titanes de la NFC. Los Vikings están correteando a los Lions por el título Divisional y los Packers no están lejos. Ambos equipos jugaron en septiembre, los Vikings ganaron 31-29 en Green Bay. Y lo cierto es que los dos equipos vienen jugando muy bien sus últimos partidos.

Los Packers tienen un récord 5-2 como visitantes mientras que Minnesota tiene un récord 7-1 en casa. Me gusta la ofensiva de los Packers pero me gusta más la defensiva de los Vikings que la de Green Bay. Este juego es un volado pero si tuviera que escoger iría por los Packers a ganar, +1.5 a cubrir.

Pronóstico: Green Bay a ganar y cubrir puntos

Carolina Panthers (4-11) @ Tampa Bay Buccaneers (8-7) – Bucs -8.0

Este es un clásico de equipos que va uno a la alza y el otro en picada. Mientras que los Panthers ganaron su último partido, Tampa decepciono. En su primer encuentro Tampa le ganó a Carolina en tiempos extra 26-23. Los Panthers sin embargo no son tan buenos como visitantes con un récord 1-5. Los Bucs necesitan ganar si quieren llegar a los playoffs , creo que su ofensiva lo puede lograr.

Pronóstico: Tampa a ganar y cubrir puntos

Atlanta Falcons (8-7) @ Washington Commanders (10-5) – Commanders -4.0

Los Commanders vienen de un gran regreso al ganarle a los Eagles la semana pasada, mientras que los Falcons sin problema vencieron como visitantes a los Giants en New York.

Atlanta ahora tiene dos juegos ganados consecutivos, pero fue contra los Raiders y los Giants. Washington tiene un récord 6-2 en casa y ha ganado tres juegos consecutivos, de una vez marquemos la cuarta victoria, porque seguro ganarán y cubrirán puntos.

Pronóstico: Washington a ganar y cubrir

Indianapolis Colts (7-8) @ New York Giants (2-13)- Colts -7.5

Los Colts luchan por llegar a los playoffs pero no son consistentes. Los Giants parece que ya desde hace tiempo se dieron por vencidos ahora solo les queda intentar ganar un partido en casa, ya que no han ganado uno solo 0-8 es su récord. Los Colts tienen un récord 3-5 como visitantes y han ganado 3 de sus últimos 5 juegos. New York no ha dado razón alguna para inclinar la balanza a su favor, este partido indica que será para los Colts.

Pronóstico: Colts a ganar y cubrir

Dallas Cowboys (7-8) @ Philadelphia Eagles (12-3) – Eagles -9.5

Parece muy alta la cobertura de puntos, si consideramos que el QB de los Eagles Jalen Hurts, se lesionó el fin de semana pasado ahora está en protocolo de contusión y no es claro si estará en el siguiente partido. En el primer partido que se enfrentaron estos dos equipos, los Eagles dominaron 34-6 en Dallas. Los Cowboys han ganado 4 de sus últimos 5 juegos con un récord 5-2 como visitantes.

Philadelphia es uno de los mejores equipos de la NFL y solo han perdido una vez en casa en la temporada. Dallas venció a Tampa Bay en su último partido así es que tienen con qué enfrentar a un buen equipo. Creo que la ofensiva de los Eagles puede dominar a la defensa de Dallas, me gustan los Eagles para ganar pero Dallas puede cubrir.

Pronóstico: Dallas a ganar y cubrir puntos

Lunes, 30 de diciembre

Detriot Lions (13-2) @ San Francisco 49ers (6-9)- Lions -3.5

Esta línea debería ser más alta casi en 7 puntos , considerando que San Francisco perdió su oportunidad de estar en los playoffs luego de perder contra Miami el fin de semana pasado. ¿Cuál será ahora la motivación de SF para este juego? La ofensiva de los Lions es la mejor de la liga , pero su defensiva está hecha pedazos con tantas lesiones, la mayor parte de los jugadores son back ups en posiciones claves defensivas.

Detroit tiene un récord, 7-0 como visitantes. Los 49ers tienen un récord 4-4 en casa, todo indica que los Lions ganarán este partido que será de alto puntaje y que SF cubrirá los puntos.

Pronóstico: Lions a ganar y SF a cubrir puntos

Récord de pronósticos esta columna a Semana 16

Mejores apuestas: 14-25

Cobertura de puntos: 90-94-5

A ganar: 116-75