Semana 9: Mejores apuestas y pronósticos de la NFL

Mejores apuestas

Cobertura de puntos

1. Vikings -5.5

2. Browns +1.5

3. Bills -6

Los Steelers y San Francisco están en su semana de descanso, esta semana habrán 15 partidos, estos son los pronósticos.

Jueves 31 de octubre por la Noche

Houston Texans (6-2) @ New York Jets (2-6)

No estoy seguro como Vegas pone como favorito a los Jets después de su derrota algo humillante contra los Patriots. No habrá Aaron Rodgers en los playoffs este año , los Texans como visitantes no les va tan bien, por eso escogería en este caso en particular a los Jetas a ganar y cubrir puntos.

Domingo 3 de noviembre

Indianapolis Colts (4-4) @ Minnesota Vikings (5-2)

Los Vikings llevan dos partidos perdidos al hilo, ahora detrás de los Lions en la que es la mejor división del fútbol. Los Colts decidieron que el veterano QB Joe Flacco , enfrente a una de las mejores defensas de la NFL. Creo que Minnesota puede ganar y cubrir puntos.

Miami Dolphins (2-5) @ Buffalo Bills (6-2)

Miami ya se ve fuera de los playoffs , se supondrías que estos dos equipos de la AFC estarían por competir en su división pero ya no será así. Los Bills históricamente no tienen problema de vencer a Miami en casa. Bills a ganar y cubrir puntos.

New England Patriots (2-6) @ Tennessee Titans (1-6)

Estos dos equipos tienen defensas muy respetables pero sus ofensivas son terribles. Los Titans perdieron contra los Lions, los Patriots le ganaron a los Jets. Aquí puede ganar el equipo de casa Tenessee, el partido será de pocos puntos y los Patriots pueden cubrir.

Las Vegas Raiders (2-6) @ Cincinnati Bengals (3-5)

Ambos equipos vienen de perder sus respectivos partidos en la Semana 8 con buenos equipos. Este es un gran juego para los Bengals no pueden perder este juego si quieren llegar a los playoffs. Los Raiders aunque jugaron bien la semana pasada en contra de los Chiefs no tienen algo por lo que jugar. Tomo a los Bengals para ganar y cubrir.

Los Angeles Chargers (4-3) @ Cleveland Browns (2-6)

Los Browns jugaron mejor sin su QB Desahun Watson tan fue así que vencieron a los Ravens. Los Chargers acabaron con los Saints, honestamente fue bueno lo que hicieron ambos equipos pero en este caso tomaría a los Browns a ganar y cubrir la poca diferencia de puntos.

Dallas Cowboys (3-4) @ Atlanta Falcons (5-3)

Estos son dos equipos que van en direcciones opuestas. Atlanta ya se ve en el escenario de los playoffs. Para los Cowboys este debe ser un juego a ganar sí o sí , de lo contario sus esperanzas en los playoffs se irán por la borda. Dallas a ganar y cubrir.

New Orleans Saints (2-6) @ Carolina Panthers (1-7)

Los Saints llevan 6 juegos perdidos al hilo y son favoritos por 7 puntos en este juego. Los Panthers acaban de dejar a ir a su receptor más productivo no pinta nada bien el escenario para este equipo. Ambos equipos van pésimo en la temporada y poco se puede esperar de ambos. Si bien los Saints pueden ganar, los Panthers al jugar en casa pueden cubrir.

Washington Commanders (6-2) @ New York Giants (2-6)

Se verán en New York los rivales de la NFC este. Es extraño que un equipo con 6 partidos ganados se vea favorecido por pocos puntos contra un equipo con solo dos partidos ganados. Especialmente los Giants que están sin triunfos en casa y su ofensiva la semana pasada vs los Eagles fue muy poco productiva solo lograron 3 puntos. NY tiene 117 puntos vs. Washington 236 puntos, está tan predecible esta apuesta que escogería mejor al contrario los Giants a ganar y cubrir.

Denver Broncos (5-3) @ Baltimore Ravens (5-3)

Ambos equipos tienen récords idénticos. Los Broncos tienen éxito gracias a su defensa mientras que en Baltimore su ofensiva es la clave, de hecho si algo saben los Ravens es correr el balón y eso será un reto para la defensiva de Denver. Sin duda los Ravens ganarán este juego pero creo que los Broncos podrán cubrir los puntos.

Chicago Bears (4-3) @ Arizona Cardinals (4-4)

Este será uno de los juegos más difíciles de predecir de la semana, ambos equipos tiene récord idénticos seguro estarán luchando por un puestos como Comodín de cara los playoffs. Este será el segundo juego como visitantes de los Bears y deben de ganar ya un partido como visitantes, podría ser este. Chicago tiene que viajar al Oeste al cálido Arizona, tomaría a los Cardinals a ganar y cubrir puntos.

Detroit Lions (6-1)@ Green Bay Packers (6-2)

Los Chiefs llevan invictos 7 partidos, pero realmente el equipo que mejor ha jugado fútbol son los Lions, no es fácil ganar en Green Bay aunque para los Lions sí lo es, han ganado sus últimos dos partidos en el Lambeau Field y han ganado 4 de sus últimos juegos a los Packers. Tomaría a los Lions a ganar y Packers a cubrir.

Los Angeles Rams (3-4) @ Seattle Seahawks (4-4)

Todos los 4 equipos de la NFC Oeste van a jugar por el título divisional. Este es un juego muy importante para ambos equipos, los Rams ganaron el año pasado las dos veces que se enfrentaron a Seattle. Los Angeles está ahora más sano, así es que su ofensiva expondrá la débil defensa de Seattle. Rams a ganar y cubrir.

Jacksonville Jaguars (2-6) @ Philadelphia Eagles (5-2)

Philadelphia comienzan a jugar su mejor fútbol ahora, los Jags están teniendo la peor temporada que solo desearían olvidar. Jalen Hurts , podrá dar un buen juego ganar y cubrir sin mayor problema.

Lunes 4 noviembre

Tampa Bay Bucs (4-4) @ Kansas City Chiefs (7-0)

Hace un par de semanas, este parecería un juego muy bueno, pero ahora los receptores de Baker Mayfield están lesionados , Tampa necesita por lo tanto correr el balón para evitar que los Chiefs les pasen por encima. Kansas no cubrió la semana pasada los puntos, pero esta semana seguramente gana y cubre por más de 10 puntos.