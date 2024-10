Todo lo que no sabías sobre Interstella 5555 de Daft Punk

Daft Punk marcó un precedente en la música electrónica. Sin duda, su prolífica carrera musical marcó a varias generaciones, al grado de mantener viva la esperanza de un reencuentro. El 22 de febrero de 2021, la dupla francesa conformada por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, anunció su separación después de 28 años de carrera, cuatro álbumes de estudio y hasta una película animada: Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem. Las curiosidades de Interstella 5555 son dignas de recordarlas.

Hablar de la producción en 2001 de Daft Punk, Discovery resulta necesario para mencionar las curiosidades de Interstella 5555. El álbum reinventó sonidos del soft rock y el R&b de lo nostálgicos años ochenta para brindar un disco de 14 canciones. Pero el impacto fue mayor al revelarse el acompañamiento visual que se centró en unir cada uno de los tracks con una historia que cuenta la historia de una banda de músicos extraterrestres víctimas de un malvado productor musical terrestre.

Contiene referencias a Stanley Kubrick

Los cameos entre películas son guiños a gustos de los directores u homenajes. Entre las curiosidades de Interstella 5555, están las evidentes referencias al cineasta Stanley Kubrick, uno de los directores favoritos de la agrupación. La parte que corresponde a Digital Love, Shep entra a su nave por la sal de regravitación iluminada con una luz roja. Una clara referencia de 2001: A Space Odyssey, y su infame computador HAL. El paso de la nave por el hiperespacio también recuerda algunas de las escenas del clásico de Kubrick.

Una historia con poco personajes

La agrupación sobre la que versa la película es otra de las curiosidades de Interstella 5555. «Crescendolls» está integrado por el guitarrista Arpegius, fanático de las motos acuáticas y la comida gourmet, tiene 27 años. Stella, la única mujer en la banda, tiene 24 años, toca el bajo y le gustan las compras y la moda. Octave, que toca el teclado, tiene 32 años y le gusta bailar y jugar al ajedrez. Por último, tenemos al batería, Baryl, de 20 años, al que le gusta la cerveza y el boxeo. Como toda buena historia, tiene un villano y este se llama Conde de Darkwood, quien secuestra a la banda.

Un recuerdo infantil materializado

Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo eran fieles seguidores del trabajo del japonés Leiji Matsumoto. Quien marcó la infancia de los integrantes de Daft Punk con la serie Captain Harlock y fue el seleccionado para construir el acompañamiento visual de uno de los mejores discos del a agrupación. Así fue como lograron esta aventura musical que conjugó el trabajo de su ídolo de la infancia y el género favorito de Daft Punk, la ciencia ficción.

Producción titánica

El inicio de esta producción, arrancó en octubre de 2000. Para ello, Daft Punk viajó a Tokio mensualmente mientras Toei Animation Studios realizaba los guiones gráficos del proyecto y avanzaba con la animación. Un total de 28 meses de viajes, detalles y la colaboración de Tamiyuki “Spike” Sugiyama, el único miembro del equipo que hablaba inglés y japonés. Gracias a él, la comunicación fue fluida, garantizando el éxito de la colaboración entre culturas tan distintas.

Su estreno fue en un festival muy importante

Con un costo de realización de 4 millones de dólares, la culminación de este sueño fue en abril de 2003. Un mes después se anunció que la película tendría su estreno en el 56 del Festival Internacional de Cine de Cannes. La película se reveló el 18 de mayo bajo el título The Animated House Musical. Después de esto, se exhibió de forma ilimitada tanto en Francia como Japón, recaudando alrededor de unos 46 millones de dólares.

Cuenta con apariciones de grandes estrellas

Además de la aparición de Daft Punk en la entrega de premios donde los Crescendolls le ganan en una categoría, otras personalidades de la música son visibles en la película. En una escena, el cuarteto decide explorar la mansión de Darkwood encontrando así un diario que revela los macabros planes. Este personaje ha secuestrado a músicos de distintos mundos por avaricia de conseguir 5.555 discos de oro y con ello, dominar el universo. Entre los artistas secuestrados por este villano se encuentran el compositor clásico Mozart; el guitarrista Jimi Hendrix; la cantante Janis Joplin; el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, y algunos más.