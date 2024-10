Semana 8 NFL: Resultados de la semana pasada y partidos clave

Los equipos destacados en la semana 7 fueron los Baltimore Ravens, Steelers, Eagles y Buffalo. Kansas City sigue siendo el único equipo invicto, en su victoria contra SF y los Vikings hicieron todo lo posible pero no lograron vencer a los Detroit Lions. Esta semana 8 no hay descanso tenemos a los 16 equipos, los partidos imperdible de la semana son Bills vs. Seahawks al enfrentarse dos buenas ofensivas y los Cowboys vs. 49ers, el que pierda este partido tendrá pocas posibilidades para los playoffs.

Mejores Apuestas de la Semana 8:

Cobertura de puntos:

Texans – 5

Jets – 7

Miami – 3.5

Jueves 24 octubre 2024

Minnesota Vikings (5-1) @ Los Angeles Rams (2-4)

Ambos equipos perdieron a sus rivales divisionales la semana pasada. Los Rams se rumora que estarían dejando ir a Cooper Kupp y Matthew Stafford si es así dudo que logren algo en la temporada. Minnesota debería de ser favorecido por más de 3.5 puntos dada la dirección que están tomando ambos equipos.

Pick: Vikings a ganar , Rams a cubrir.

Domingo 27 de octubre 2024

New York Jets (2-5) @ New England Patriots (1-6)

Esta se suponía que sería la temporada en que los Jets llegarían a los playoffs, pero lo cierto es que su defensa ha dejado mucho que desear. Los Patriots perdieron su partido en Inglaterra y lo cierto es que no se ven como un equipo a la altura de la NFL.

Pick: Jets a ganar y cubrir puntos.

Green Bay Packers (5-2) @ Jacksonville Jaguars (2-5)

Ambos equipos ganaron la semana pasada. Los Jaguars regresan de Inglaterra después de estar ahí dos semanas. Jacksonville dominó a unos débiles Patriots, no creo que logren ganar dos partidos seguidos, este es uno de esos partidos que Green Bay quizá no dará lo mejor de sí pero aún así puede ganar aunque los Jags pueden cubrir.

Pick: GB a ganar y Jags a cubrir.

Tennessee Titans (1-5) @ detroit lions (5-1)

Este juego es el que tiene la mayor diferencia de puntos, Detroit ha ganado como visitante en Dallas y en Minnesota la semana pasada. Los Lions es uno de los equipos que está jugando su mejor fútbol, veo a Detroit anotando mínimo 27 puntos en este juego, los Titans dudo que contengan a los Lions y si les va bien quizá solo anoten 16 puntos.

Pick: Lions a ganar y cubrir.

Atlanta Falcons (4-3) @ Tampa Bay Bucs (4-3)

Dos equipos de la NFC sur con récords idénticos , el que gane este juego quedará como líder de división. Preocupa el último partido que perdió Tampa ahora están lesionados dos de sus catchers, Mike Evans y Chris Godwin. Los Bucs se tendrán que enfocar más en que su ofensiva corra más que en los pases, será un juego de pocos puntos seguramente con el QB Kirk Cousins enfrentando a Baker Mayfield.

Pick: Atlanta a ganar y cubrir puntos.

Baltimore Ravens (5-2) @ Cleveland Browns (1-6)

Baltimore llega después de 5 partidos ganados, los Browns son la decepción con solo 1 partido ganado, desde que contrataron a Deshaun Watson, no es un elemento positivo en cada equipo que ha jugado, por una lesión parece que estará ya fuera de juego el resto de la temporada. Y en su lugar llega el QB backup Jameis Winston. No espero que sea el salvador de los Browns pero sí creo que Cleveland podría ser más competitivo.

Pick: Ravens a ganar, Browns a cubrir.

Indianapolis Colts (4-3) @ Houston Texans (5-2)

Juego divisional importante a mitad de la temporada, los Colts ganaron la semana pasada mientras que los Texans perdieron, dejando a Houston solo con un partido más ganado de diferencia con los Colts. CJ Stroud tuvo problemas la semana pasada contra una buena defensa de los Packers, creo que podrá redimirse en este partido ganar y cubrir puntos.

Pick: Texans a ganar y cubrir puntos.

New Orleans Saints (2-5) @ Los Angeles Chargers (3-3)

Los Saints llevan 5 partidos perdidos empezaron la temporada 2-0 y de ahí todo de picada. Esperan tener a su QB Derek Carr de vuelta de su lesión así es que eso le dará seguro un boost a su ofensiva. Los Angeles perdieron contra Arizona la semana pasada y lo cierto es que su ofensiva no hizo nada contra la débil defensa de los Cardinals. Creo que pensar que los Chargers podrían ganar este juego por más de un TD es mucho pedir.

Pick: Saints a ganar y cubrir.

Carolina Panthers (1-6) @ Denver Broncos (4-3)

Si el juego fuese en Carloina estaría tentado a tomar a Carolina para cubrir la diferencia de puntos pero ahora juegan como visitantes y a Carolina nunca le va bien al no jugar en casa. La defensa de los Broncos ha sido buena durante toda la temporada y ahora su ofensiva está apareciendo por fin. Denver deberá contar con su mejor jugador defensivo Patrick Surtain de regreso para este partido.

Pick: Broncos a ganar y cubrir.

Dallas Cowboys (3-3) @ San Francisco 49ers (3-4)

Quién pensaría que en la semana 8 estos dos equipos solo tendrían 3 partidos ganados, Dallas viene de semana de descanso. San Francisco tiene varias lesiones esta temporada no se ve bien por tanto a la ofensiva ni defensiva. La clave para vencer a los 49ers está en correr efectivamente el balón. Sí la línea ofensiva logra proteger a Dak Prescott para hacer sus pases , Dallas podrías cubrir los puntos, pero SF es el que puede ganar.

Pick: SF a ganar y Dallas a cubrir.

Chicago Bears (4-2) @ Washington Commanders (5-2) – bears -2.5

Quien pensaría que estos dos equipos tendrían una temporada exitosa. Sería un interesante enfrentamiento entre dos rookies, pero no lo será ya que Jayden Daniels se lesionó lo sustituirá Marcus Mariota se enfrentará al QB de los Bears, Caleb Williams. Será una buena prueba para los Commanders ya que la defensa de los Bears es muy buena.

Pick : Washington a ganar y cubrir.

Arizona Cardinals (3-4) @ Miami Dolphins (2-4)

Los Cardinals sacaron un triunfo el lunes por la noche contra los Chargers ahora viajaran a Miami a enfrentar a los Dolphins. Tua Tagovailoa el QB de Miami podría estar de regreso y eso asyudaría a su ofensiva, Arizona tiene buena ofensiva por lo que será un juego de puntaje alto.

Pick: Miami a ganar y cubrir.

Buffalo Bills (5-2) @ Seattle Seahawks (4-3)

Los Bills viajarán a la costa oeste para jugar contra Seattle después de vencer a los Titans. Los Seahawks vencieron como visitantes a los Falcons el domingo pasado, Seattle jugará sin una de sus armas ofensivas DK Metcalf. Este juego será de alto puntaje, no hay que perder el ojo a Kenneth Walker de Seattle.

Pick: Seattle a ganar y cubrir puntos.

Philadelphia Eagles (4-2) @ Cincinnati Bengals (3-4)

Este juego pinta para ser de alto puntaje, ambos equipos ganaron sus últimos partidos. En ambos equipos su defensa no es muy buena pero la ofensiva sí destaca. Creo que la ofensiva de los Eagles es mejor ya que Saquon Barkley marca la diferencia en los juegos. La pregunta con los Bengals es si podrán proteger a Joe Burrow para que realice sus pases, veo más ventaja para los Eagles.

Pick: Eagles a ganar y cubrir.

Kansas City Chiefs (6-0) @ Las Vegas Raiders (2-5)

Parece que los Chiefs está semana ya estarían cerrando el acuerdo para darle un impulso a su ofensiva al sumar a sus filas al WR DeAndre Hopkins. De entrada parece que es mejor equipo Kansas que Vegas, este es un partido divisional y si bien con Andy Reid dirigiendo a los Chiefs es difícil pensar que no ganarán este partido, pero los Raiders a veces son impredecibles y seguramente podrán cubrir los puntos.

Lunes 28 de octubre

New york Giants (2-5) @ Pittsburgh Steelers (5-2)

Estos dos equipos van en direcciones opuestas, New York fue humillado por los Eagles la semana pasada y Pittsburgh viene de una victoria contra los Jets, la lógica dice que los Steelers ganarán pero es demasiada alta la diferencia de puntos, si bien los Steelers pueden ganar creo que los Giants pueden cubrir.

Récord a semana 7 de la columna

ATS cobertura de puntos. 43-59-5

A ganar: 60-47

Mejores apuesta : 9-12