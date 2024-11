Semana 11: Resultados y Pronósticos para la Semana 12

Recap Semana 11: La semana pasada Kansas City Chiefs el único invicto perdió su primer partido contra Buffalo. Un equipo que sorprendió por lo bien que jugó fueron Los Angeles Chargers, otro que también ganó y demostró que tiene fútbol son los Broncos de Denver. Seattle ganó pese a no ser favorito por +6.5 puntos , esto si no se lo esperaban muchos ya que ganaron contra San Francisco y con eso los Seahawks rompieron su racha de 6 partidos perdidos consecutivos.

Semana 12: tiene 6 equipos que descansan así es que no veremos en su bye week a: Falcons, Jaguars, Jets, Bills, Saints y Bengals. Atinamos esta semana a 9 partidos 9-5 , a cobertura de puntos logramos predecir correctamente 8 partidos 8-6 y estas son las mejores apuestas de la Semana 12 a cobertura puntos.

Jueves 21 de noviembre

Pittsburgh Steelers (8-2) @ Cleveland Browns (2-8)- PIT -3.5

Comienzan la Semana 12 , dos equipos que van en direcciones opuestas.Es raro que solo sea favorito por 3.5 puntos un equipo como los Steelers con 8 partidos ganados contra un equipo como los Browns que tan solo tienen dos partidos ganados. El sentido común dirá que los Steelers van a ganar pero los Browns no se lo podrán tan fácil y podrán cubrir los puntos.

Pick: Steelers a ganar y Browns a cubrir.

Domingo 24 de noviembre

Tampa Bay Buccaneers (4-6) @ New York Giants (2-8)- TB -6.0

No es común ver que dos equipos que regresan de su bye week se enfrentan, no será muy emocionante ver un juego de los Giants cuyo récord en casa es 5-0 , y los Bucs llevan 4 partidos perdidos consecutivos . No confiaría en ninguno de estos equipos pero si tuviera que elegir sería Tampa a ganar , aunque pueden los Giants cubrir los puntos.

Pick: Tampa a ganar y Giants cubrir puntos.

Detroit Lions (9-1) @ Indianapolis Colts (5-6)- DET -7.5

Los Lions son el mejor equipo de fútbol y no defraudan ni tienen piedad con equipos más débiles como los vimos en un partido en que aniquilaron a los Jaguars. Detroit tiene un récord perfecto 5-0 como visitantes esta temporada . Los Colts ganaron también la semana pasada en NY contra los Jets, ahora no será tan fácil que logren la victoria. Puede que los Lions estén más enfocados en partidos futuros contra rivales más fuertes pero aún así son tan buenos que podrán ganar este partido y quizá los Colts cubran los puntos.

Pick: Detroit a ganar y Colts a cubrir puntos.

Tennessee Titans (2-8) @ Houston Texans (7-4) – HOU-8

Los Texans están en semana corta ,jugaron apenas el lunes por la noche pero para su suerte juegan en casa. De los Titans qué podremos decir , sabíamos que ya no estarán en los playoffs pero es increíble que solo tengan 2 partidos ganados a estas alturas. Solo han cubierto puntos en una ocasión 1-9. La última vez que se enfrentaron estos equipos fue el año pasado el marcador fue a favor de Houston 26-3. Texas podrá ganar y cubrir.

Pick: Texans a ganar y cubrir.

New England Patriots (3-8) @ Miami Dolphins (4-6) – MIA -7.5

La diferencia en puntos para este juego esa alta se trata de un juego entre dos rivales de la AFC Este. Miami comienza nuevamente a mover su ofensiva lleva 2 partidos consecutivos ganados, los Patriots tienen un récord 2-4 como visitantes esta temporada. Los Dolphins han ganado sus últimos 3 juegos contra los Patriots.

Pick: Miami a ganar y cubrir.

Dallas Cowboys (3-7) @ washington commanders (7-4)- WAS-10

Dallas llega a esta partido en semana corta , parece que la temporada para este equipo ya terminó, soprendentemente los 3 partidos que ha ganado Dallas han sido como visitantes, los Commanders al contrario tiene mejor récord en casa 4-1. Dallas ha ganado a Washington históricamente en sus últimos dos encuentros con márgenes de 28 y 35 puntos, sin embargo ahora parece todo indicar que los fanáticos de los Commanders disfrutarán como pasarán por encima de Dallas y cubrirán los puntos.

Pick: Dallas a ganar y cubrir.

Minnesota Vikings (8-2) @ Chicago Bears (4-6)- MIN -3.5

Todo indica que los Vikings ganarán este partido, Minnesota ha ganado sus últimos 3 partidos y 3 de sus últimos 4 partidos con los Bears. Chicago hizo un buen esfuerzo la semana pasada cubrieron los puntos pero perdieron contra los Packers y ahora llevan 4 partidos perdidos consecutivos. Este será el 3er partido consecutivo de los Vikings como visitantes, será un partido de pocos puntos. Los Bears podrían cubrir los puntos.

Pick: Vikings a ganar y Bears a cubrir.

Kansas City Chiefs (9-1) @ Carolina Panthers (3-7)- KC -11.0

Los Chiefs perdieron la semana pasada su primer partido de la temporada, así es que ya tienen menos presión de estar invictos. El récord de Kansas a cobertura de puntos el mes pasado es 0-4. Carolina viene de su semana de descanso viene de ganar sus dos últimos juegos. En casa el récord de los Panthers es 2-3. No aconsejo por lo regular escoger a KC para cubrir grandes diferencia de puntos pero en este caso creo que lo lograrán.

Pick: Kansas a ganar y cubrir puntos.

Denver Broncos (6-5) @ Las Vegas Raiders (2-8)- DEN -4.5

Los Broncos ganaron la semana pasada, si siguen así podrán llegar a los playoffs. Los Raiders regresaron en su semana de descanso solo para perder contra Miami. Denver debería de ganar fácilmente este partido, pero a veces estos juegos divisionales son algo engañosos , desde 2020 los Raiders han vencido a Denver 8 de 9 juegos. Por tanto escogería los Broncos a ganar y pero a los Raiders a cubrir puntos.

Pick: Denver a ganar y Raiders a cubrir puntos.

Arizona Cardinals (6-4) @ Seattle Seahawks (5-5)

Este juego es importante para toda la División ya que los 4 equipos de la NFC Oeste están en la lucha por estar a la cabeza. Seattle logró contra todo pronóstico ganar a los 49ers, después de haber perdido sus últimos 6 partidos contra SF. Arizona viene de su semana de descanso después de ganar 4 partidos seguidos intentará todo por ganar el 5to partido. Pero aquí les va un dato curioso, Seattle ha ganado sus últimos 6 partidos contra los Cardinals. Pero parece este año que es el turno de Arizona de ir por Seattle.

Pick: Arizona a ganar y cubrir puntos.

San Francisco 49ers (5-5) @ Green Bay Packers (7-3)- GB -2.0

Ambos equipos no dieron lo mejor de sí la semana pasada, pero dentro de todo los Packers lograron ganar. Seguimos esperando que SF no decepcione y de ese empujón que les falta para demostrar que pueden llegar a los playoffs, lo cierto es que el tiempo se le está agotando. Los 49ers tiene un récord 2-2 como visitantes, GB tiene un récord 3-2 en casa. Este partido es para SF determinante, por lo que lo tomaremos a ganar y cubrir puntos.

Pick: SF a ganar y cubrir.

Philadelphia Eagles (8-2) @ Los Angeles Rams (5-5)- PHI -3

Los Eagles están por mantenerse como líderes para ganar su División la NFC Este, mientras que los Rams están en la lucha para irse a la cabeza de la NFC Oeste solo están a 1 partido detrás de los Cardinals. Aunque los Eagles tienen que viajar a la Costa Oeste tienen días de descanso extra ya que jugaron el jueves pasado. Ambos equipos saben anotar puntos , pero la pregunta es si la defensa de los Rams podrá contener a la ofensiva de los Eagles. Los Eagles tienen un récord 4-1 como visitantes los Rams en casa 3-2. En este caso tomaría a Philadelphia a ganar y cubrir aunque ojo no es un juego fácil de predecir.

Pick: Philadephia a ganar y cubrir puntos.

Lunes 25 de noviembre

Baltimore Ravens (7-4) @ Los Angeles Chargers (7-3) – BAL-3

Este es el juego de la semana, los Ravens vienen de un partido muy cerrado que perdieron contra los Steelers , la defensiva de los Chargers aguantó y lograron vencer a los Bengals. Los Ravens tiene un récord 3-3 como equipo visitante mientras que los Chargers tienen un récord 4-1 en casa. La ofensiva de los Ravens será una prueba para una de las mejores defensas de la NFL. Este es el 2do partido como visitantes para los Ravens, veo la ventaja aquí para los Chargers para ganar y cubrir.

Pick: LA Chargers para ganar y cubrir puntos.

Récord de pronósticos a la Semana 11

Cobertura puntos: 72-85-5

A ganar: 97-65

Mejores apuestas: 10-23