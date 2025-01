Semana 18 NFL Pronósticos: Clasificación y Predicciones

Recap Semana 17: Esta semana fue determinante para dejar más claro el panorama de los playoffs. En la AFC, Kansas City aseguró ya su semana de descanso en la primera ronda de los playoffs. Buffalo aseguró la semilla #2 y los Texans la #4. La semilla #3 se definirá entre los Ravens y los Steelers. En la NFC, las cosas no están tan claras. La semilla #1 se definirá entre el partido de los Vikings q viajaran a Detroit para enfrentarse contra los Lions. El ganador tendrá la semana de descanso en la primera ronda de los playoffs.

Los Eagles y los Rams ya aseguraron sus divisiones. Tampa, dirige su destino si vence a los Saints tomarán la NFC sur. Hay que esperar a que finalice la semana 18, para ver que equipos se enfrentaron en la semana de comodines. En los Pronósticos de esta columna la semana pasada atinamos a ganar a 12 partidos 12-4, a cobertura de puntos 7 partidos 7-9 y en mejores apuestas a 2 partidos 2-3

Las mejores apuestas de la semana 18 son a cobertura de puntos:

Eagles -3.5

Chargers -5.5

Chiefs +10.0

Sábado 4 de enero

Cleveland Browns (3-13) @ Baltimore Ravens (11-5) Ravens -17.5

Esta es la mayor diferencia de puntos, de la temporada eso muestra lo terrible que han jugado los Browns últimamente. Ya perdieron 5 partidos consecutivos y como visitantes tienen un récord 1-7. Baltimore tiene un récord 5-2 en casa y ha ganado 4 de sus últimos 5 juegos. En su último enfrentamiento los Browns vencieron 29-24 a los Ravens ,pero ahora a lo mucho le podrían anotar 13 puntos. Por tanto escogería a los Ravens a ganar y cubrir.

Pick: Baltimore a ganar y cubrir puntos.

Cincinnati Bengals (8-8) @ Pittsburgh Steelers ( 10-6) -2.5 Steelers

Este juego es difícil de predecir, asumiendo que los Ravens ganen los Steelers no tendrían mucho por lo que jugar, eso favorece a los Bengals que necesitan ganar este partido y esperar que los Broncos y Dolphins pierdan para meterse a los playoffs.

Los Steelers han perdido sus últimos tres partidos , en la semana 13 vencieron a Cincinnati 44-38 , tomo a los Bengals a ganar y cubrir para mantener sus esperanzas en los playoffs vivas.

Pick: Cincinnati a ganar y cubrir.

Domingo 5 de enero

Carolina Panthers (4-12) @ Atlanta Falcons (8-8) -8.0 Falcons

Este partido es otro con una diferencia de puntos alta. No es casualidad los Panthers tienen un récord como visitantes de 1-6 y perdieron en su último partido en Carolina 38-20. Atlanta necesita ganar si quiere mantener las pocas esperanzas que tiene para estar en los playoffs.

Pick: Falcons a ganar y cubrir.

New Orleans Saints (5-11) @ Tampa Bay Bucs (9-7 ) Bucs-14.5

Otro partido con una diferencia de puntos alta. Ambos equipos van en dirección opuesta, los Saints con un récord 2-5 como visitantes y perdieron contra los débiles Raiders en casa. Los Bucs deben de ganar como lo hicieron la última vez q enfrentaron a los Saints los vencieron 51-27 y así deberán regalar a sus fanáticos la corona de su división en la NFC.

Pronóstico: Tampa Bay a ganar y cubrir puntos.

Chicago Bears (4-12) @ Green Bay Packers ( 11-5) Green Bay -9.5

Los Bears son un equipo q sabe defenderse, cuando juegan en casa. Pero como visitantes son pésimos tienen un récord 0-7. Aunque también perdieron en casa su último partido contra los Packers 20-19. GB apenas perdió un partido muy cerrado contra los Vikings la semana pasada y ha ganado 3 de sus últimos 5 juegos. Este juego es en Green Bay donde han dominado a Chiva por años.

Pick: Packers a ganar y cubrir puntos.

New York Giants (3-13) @ Philadelphia Eagles (13-3) Eagles -3.5

Los Eagles ya están en los playoffs, son la semilla #2 así es que descansarán a algunos jugadores para este partido. Será interesante ver cuantas yardas corre el RB Saquon Barkley esta a 101 yardas de romper el récord desde 1948 de Eric Dickerson , quien logró el mayor número de yardas corridas en una temporada.

Los Giants sorprendieron con su victoria contra los Colts, pero no nos engañemos NY es muy mal equipo. Los Eagles sin importar a quien descansen ganarán y seguro q por más de 4 puntos.

Pick: Eagles a ganar y cubrir.

Washington Commanders (11-5) @ Dallas Cowboys (7-9) -3 Commanders.

Washington tiene récord como visitantes de 4-3, Dallas ha ganado 3 de sus último 5 juegos tiene un récord en casa 2-6. Sin embargo los Cowboys ganaron su último partido en casa contra los Bucs. También ganaron su partido contra Washington en la semana 10, 34-26. Me inclinaría por una victoria de Dallas para ganar y cubrir puntos.

Jacksonville Jaguars (4-12) @ Indianapolis Colts ( 7-9) Colts -5.5

Este es un juego sin sentido , los Colts ya fueron eliminados de los playoffs la semana pasada. Y los Jags también ya fuera lograron una victoria contra los Titans. Los Colts jugaron terrible en su último partido contra los Giants, ninguno tiene presión de playoffs, aun así los Colts son mejor equipo pero los Jags pueden cubrir los puntos.

Pick: Colts a ganar y Jags a cubrir.

Houston Texans (9-7) @ Tennessee Titans ( 3-13) Titans -4.5

Los Texans tienen dificultades en la ofensiva ya van dos partidos consecutivos que pierden, Houston tiene un récord 4-4 como visitante. Tennessee tiene un récord 11-6 en casa y tiene el peor récord en cobertura de puntos 2-14 ningún equipo había sido tan malo deseado 1970. Los Titans vencieron a los Texans en Houston, en la semana 12 , 32-27. Tennessee es favorito porque los Texans descansarán a varios jugadores . Todo indica q será un juego de marcador bajo , los Titans ganarán, pero los Texans podrán cubrir.

Pick: Titans a ganar y Texans a cubrir.

Buffalo Bills (13-3) @ New England Patriots (3-13) -Bills 3.0

No es sorpresa que Buffalo sea favorito, aunque descansarán algunos de sus jugadores. Los Patriots dieron todo en su partido contra los Bills y aun así perdieron por 3 puntos en la semana 16. Ninguno se estos dos equipos tiene mucho por lo que jugar pero los Patriots quizá quieran perder para garantizar el lugar #1 en el draft al terminar la temporada.

Pick: Bills ganar y cubrir.

Miami Dolphins (8-8) @ NY Jets (4-12) Miami -2.5

Miami todavía no tiene segura su posición en los playoffs. Si los Broncos pierden y Miami gana , ya pasan oficialmente a los playoffs. Miami tiene un récord 3-5 como visitantes. Los Jets el pasado 8 de diciembre lucharon con todo por vencer a Miami y no lo lograron, esta es su oportunidad para la revancha.

Pick: Jets a ganar y cubrir

San Francisco 49ers (6-10) @ Arizona Cardinals ( 7-9) Arizona -3.5

La línea abrió en -1 a favor se los 49ers. Pero la lesión de su QB Brock Purdy ha volteado al favorito ahora lo es Arizona. El RB de Arizona James Conner seguramente ni estará en el jjuego.En la semana 5, Arizona le gano a SF, 24-23 en San Francisco. Arizona solo ha ganado 1 de sus 5 últimos juegos, pero tiene récord en casa 5-3, los 49ers. Tienen récord como visitantes 2-5.

Pick: Cardinals a ganar y SF a cubrir puntos.

Seattle Seahawks (9-7)@ Los Angeles Rams ( 10-6) Seahawks -3.0

No sabemos si los Rams descansará. jugadores , Seattle ya quedo fuera de los playoffs la semana pasada. Los Angeles ganaron en la semana 9 a Seattle 26-20. Así que Seattle querrá ya solo la revancha. Los Rams pueden variar el numero de semilla en este juego por lo que suponemos que aspiran a una mejor posición y querrán la victoria.

Pick: Seattle a ganar y Rams a cubrir

Kansas City CHIEFS (15-1) @ Denver Broncos (9-7) Broncos -10

Si, los ganadores CHIEFS están diez puntos como no favoritos en este juego, se asume que su QB Patrick Mahomes no jugará. Denver tiene que ganar si quiere asegurar su lugar en los playoffs. La defensa de KC es de lo mejor y también es un equipo que corre con suerte y no nos engañemos Mahomes no ha estado de lo mejor. Con Carson Wentz como su QB creo que es posible que KC gane , toda la presión esta en Denver.

Pick: Kansas a ganar y cubrir.

Los Angeles Chargers(10-6) @ Las Vegas Raiders ( 4-12) Chargers -5.5

Los Raiders han pasado de ser el equipo con el peor récord en la liga a estar ahora en el punto en que ya ni siquiera serán el #1 en el draft quizá se vayan hasta el #5. Eso es lo que les dejo ganar sus dos ultimos juegos sin importancia. Los Chargers esperan ganar y mejorar su lugar en los playoffs. Al inicio de la temporada los Chargers vencieron a los Raiders 22-10. Se espera algo parecido en este partido.

Pick: Chargers a ganar y cubrir.

Minnesota Vikings (14-2) @ Detroit Lions (14-2) Lions-3

Este es el juego de la temporada,cada cuando podemos ver a dos equipos con récord 14- 2 enfrentarse, no solo por el título de la división, también por la semana de descanso en la primera ronda de los pplayoffs. Los Lions ganaron en Minnesota 31-29 allá en la semana 7. Sin duda Detroit tiene la mejor ofensiva, en la NFL, pero su defensiva está dañada por lesiones qué le han provocado ceder puntos las últimas semanas.

Minnesota tiene una defensa muy dinámica la cual será puesta a prueba estas semanas. Este será un juego de marcador alto , pero confiaría más en la defensa de los Vikings, lo q les daría la victoria y cobertura de puntos.

Pick : Vikings a ganar y cubrir puntos.