El histórico Clásico de otoño 2024: Yankees vs Dodgers

Ya tenemos a los 2 equipos que se enfrentarán en la Serie Mundial este 2024. En esta ocasión será un clásico los Yankees de New York contra Los Angeles Dodgers. Esta será la 12va. ocasión que estos dos equipos se enfrentan en una Serie Mundial, la última vez fue hace 43 años en 1981. En esa Serie los Yankees ganaron los primeros dos juegos en el Bronx pero el manager de los Dodgers Tommy Lasorda logró ganar los siguientes 4 juegos para llevarse la Serie Mundial.

Para hacer más humillante la derrota de los Yankees, el dueño de los Yankees en ese entonces George Steinbrenner enloqueció al pelearse con un fanático de los Dodgers en el elevador del hotel. El altercado dejó a Steinbrenner con una mano y muñeca lesionada.

Aunque los Dodgers ganaron en su último enfrentamiento en Serie Mundial a los Yankees, recordemos que los Yankees les ganaron en 8 ocasiones juegos de Serie Mundial. En esta temporada Los Angeles ganaron 2 de 3 partidos a los Yankees en la primera semana de junio superandolos 17-10 carreras.

Los Yankees han ganado más títulos, 27 a comparación de los Dodgers que cuentan solo con 7 títulos de Serie Mundial. Esta Serie tendrá mucho viaje entre Los Angeles y New York , también el clima será un factor las temperaturas en NY en esta temporada ya comienzan a bajar , nada en comparación al cálido clima de California.

De primera vista se pensaría que estos dos equipos con las súper estrellas que tienen tendrían la nómina más alta de la liga, pero no es así. El equipo con la nómina más alta son los New York Mets, le siguen en 2do lugar los Yankees y los Dodgers en el 5to lugar. Como dato curioso vale la pena invertir en nómina , los 6 equipos con nómina más alta lograron llegar a los playoffs.

En cuanto a lanzadores de inicio, no se pueden negar que New York tiene mejores lanzadores. Los bateadores de los Dodgers estarán enfrentando a Gerrit Cole, Carlos Rodón, Luis Gil y Clarke Schmidt. Aunque Los Angeles tiene su arsenal con Jack Flaherty, Walker Buehler y Yoshinobu Yamamoto, estos últimos 3 jugadores si bien son talentosos a veces son algo inconsistentes , para los Dodgers la clave de su éxito ha sido más bien la ofensiva.

Respecto al bate, esta será la primer Serie Mundial en que cada equipo tiene un jugador que ha bateado mínimo 50 home runs en temporada regular. Será muy emocionante ver a Aaron Judge de lo Yankees y a Shohei Ohtani de los Dodgers , al bat. Pero no dejemos de lado a Giancarlo Stanton que es el mejor bateador de los Yankees en la postemporada bateando .300 b.a. con 4 home runs y 11 carreras. Para los Dodgers también está Mookie Betts con un promedio de .300 b.a. , 3 home runs y 12 carreras.

Probable será que ninguno de estos nombres sea el héroe de la Serie Mundial, ya que los Yankees tienen otros buenos bateadores con Gleyber Torres, Juan Soto y Anthony Rizzo. Los Angeles también tienen bateadores peligrosos como Max Muncy, Teoscar Hernández y Tommy Edman. También no olvidemos a Freddie Freeman que parece que estará de regreso después de su lesión, que es capaz de grandes cosas , como podemos ver ambos equipos tienen buena ofensiva, pero los Dodgers tienen la ligera ventaja en este departamento.

En cuanto al bullpen, cuando el juego está empatado estos lanzadores juegan un papel pivotal en apagar a los bateadores del equipo contrario en las últimas entradas cuando todavía no se decide nada para nadie. New York tiene un bullpen respetable con Luke Weaver, Clay Holmes y Tommy Kahnle. Los Angeles cuentan con Michael Kopech, Blake Treinen y Evan Phillips. También aquí los Dodgers, tiene un bullpen más confiable que los Yankees.

Todo indica que está será un serie con muchas carreras y emocionante, los Dodgers tienen la habilidad de crear carreras de diversas formas y sí pueden batear y lograr home runs pero también saben robarse bases en el juego 6 contra los Mets nos dieron muestra de ello. En este punto el slugger Aaron Judge tiene un promedio de bateo de .185 b,a, que es bajo, si no mejora le veo pocas posibilidades a New York. Será una Serie divertida no hay como perdérsela, comenzará el juego 1 el próximo 25 de octubre en Los Angeles. Los boletos están disponibles a partir de $1,074.00 USD.

No podemos dejar de mencionar antes de que llegue el primer juego de la Serie Mundial , los fanáticos de los Dodgers y del béisbol recibimos la mala noticia que la leyenda el lanzador Fernando Valenzuela falleció el 22 de octutbre a los 63 años, no se han dado muchos detalles al respecto.

Valenzuela, originario de Etcohuaquila , Navojoa Sonora, México comenzó su carrera 1981 fue el novato que venció a los Houston Astros en su debut como jugador de los Dodgers 2-0. Inmediatamente que vieron sus lanzamientos en el mundo del béisbol llamó la atención este increíble lanzador zurdo por su especial estilo, era común verlo mirar al cielo antes de lanzar la pelota. Su carrera la empezó con un récord 8-0 y un ERA de 0.50 ,la mayoría de los bateadores de la MLB no podían con él.

En su primera temporada ganó el premio Cy Young como rookie del año, justo en la Serie Mundial de los Dodgers contra los Yankees. Su apodo era “ El Toro” se retiró en 1997 y fungía como comentarista de los Dodgers para los hispanoparlantes. Fue una inspiración para la comunidad latina , descanse en paz , El Toro.