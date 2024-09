Comienza la temporada de la NFL 2024

La larga espera de los fanáticos de la NFL llega a su fin, este jueves 5 de septiembre la temporada de la NFL está de regreso. Los Kansas City Chiefs están obligados a defender su título y no solo eso si lo logran se convertirán en el primer equipo en ganar 3 Súper Tazones seguidos. Si hay un equipo que está ansioso de derrotarlos son los Baltimore Ravens que justo es el primer partido con el que comienza la temporada.

También tenemos otro partidos muy buenos como el que se jugará en Brasil donde los Packers enfrentarán a los Eagles. Nuevamente como lo hemos hecho en otras temporadas daremos pronósticos de los partidos de la semana, a ganar y en cobertura de puntos.

Las 3 mejores apuestas de la Semana 1, son ATS (cobertura de puntos): Bengals, Browns, Chargers.

Baltimore Ravens @ Kansas City Chiefs- KC -3.0

Lo que hicieron los Chiefs la temporada pasada fue impresionante, ganaron el Campeonato sin ser el equipo dominante, al final de la temporada demostraron que son un equipo que sabe cómo ganar. Los Ravens quienes tienen una de las mejores defensivas de la liga serán un reto para Kansas , tomemos en cuenta que ya de por sí son un equipo que sabe cómo correr la pelota y ahora sumaron a sus filas a Derrick Henry quien estaba como agente libre.

El entrenador de Kansas City, Andy Reid es un genio en preparar los partidos de KC, pero aún así este no será un partido fácil para los campeones del Súper Tazón, creo que pueden ganar los Kansas City Chiefs pero los Ravens cubrirán los puntos.

Pick: Kansas City a ganar , Baltimore +3.0

Viernes 6 de septiembre, 2024. Partido Internacional Sao Paulo, Brasil

Green Bay Packers @ Philadelphia Eagles- PHI -2.5

Este juego será en territorio neutral, se va la NFL a su primer partido internacional a Brasil. Lo que hizo el QB de Green Bay, Jordan Love la 2da parte de la temporada pasada fue admirable. De lado opuesto tenemos a los Eagles quienes fueron un completo desastre, en sus últimos dos meses de la temporada anterior. Esta temporada Philadelphia cuenta con Saquon Barkley , que vaya que sabe correr la pelota, si se mantiene sano la ofensiva de los Eagles será lo mejor. Eagles tienen potencial como equipo de Súper Tazón, por tanto pueden ganar este partido y cubrir puntos.

Pick: Philadelphia a ganar -2.5

Domingo 8 de septiembre, 2024

Minnesota Vikings @ New York Giants – MIN -1.5

A pesar de que los Vikings tienen buenos jugadores a la ofensiva no lograron despegar la temporada pasada. Ahora cambiaron a su QB, Kirk Cousins por Sam Darnold. Los Giants continúan con su QB Daniel Jones, si se mantiene sano su mariscal, NY puede mejorar los resultados de la temporada pasada. New York puede ganar en casa y cubrir la mínima diferencia de puntos.

Pick: New York, -1.5

Jacksonville Jaguars @ Miami Dolphins – MIA -3.5

Aquí viene la batalla de Florida, con estos dos equipos. Ambos tienen buenas ofensivas y tienen puntos débiles en sus defensivas , seguramente será un partido con marcador alto tomaría a ganar a los Dolphins y a cubrir los puntos.

Pick: Miami -3.5

Carolina Panthers @ New Orleans Saints – NO -4.0

Quizá este sea el juego menos atractivo de la semana, son dos equipos débiles de la NFC Sur. Carolina es un equipo joven que buscará mejorar y están en proceso de construirse como equipo. Los Saints tienen buenos jugadores aunque su defensiva tiene a jugadores no tan jóvenes. Será un juego con pocas anotaciones, la diferencia de puntos es alta , los Saints pueden ganar este partido, pero Carolina podrá cubrir puntos.

Pick: Saints a ganar, Carolina +4.0

Pittsburgh Steelers @ Atlanta Falcons – ATL-3.5

Ambos equipos son muy diferentes a la ofensiva, Kirk Cousins ahora es el QB de los Falcons y los Steelers sumaron a Russell Wilson y Justin Fields. Parece que Wilson empezará este juego en mi opinión creo que Fields será mejor opción. Los Falcons tienen mejor ofensiva pero los Steelers tienen mejor entrenador y defensiva. Este partido lo pueden ganar los de casa estos son los Falcons quienes también pueden cubrir los puntos.

Pick: Atlanta a ganar, -3.5

New England Patriots @ Cincinnati Bengals – CIN-7.5

La cobertura de puntos en este juego empezó en 9.5 ahora está en 7.5. Esto no es sorpresa dado el hecho de que los Patriots no hicieron nada fuera de temporada para mejorar su terrible ofensiva y ahora están sin su legendario coach, Bill Belichick que se retiro. Los Bengals tienen buena ofensiva las dudas están en su defensiva. Los Bengals deben ganar fácilmente y cubrir los puntos.

Pick: Bengals a ganar -7.5

Houston Texans @ Indianapolis Colts -HOU -3

Hay mucha expectativa con los Texans después de su exitosa temporada pasada, ahora también tienen al veterano WR Stefon Diggs, quien es una diferencia en los partidos aunque no lo demostró mucho la temporada pasada. Este es un juego divisional y seguramente será un partido cerrado. Aquí la balanza está a favor del equipo en casa quienes también podrán cubrir los puntos

Pick: Indianapolis a ganar, -3

Tennessee Titans @ Chicago Bears- CHI -4.0

Igual que los Texans en la AFC, los Bears mostraron que son un equipo competitivo. La defensa de Chicago fue la #1 vs. correr el balón la temporada pasada. Los Bears tienen un nuevo QB después de cambiar a Justin Fields por Caleb Williams. En cuanto a los Titans nadie da mucho por ellos especialmente ahora que se quedaron sin Derrick Henry. Sería muy predecible ir por los Bears a ganar y si seguramente ganaran pero los Titans podrán cubrir los puntos.

Pick: Bears a ganar, Titans +4.0

Las Vegas Raiders @ Los Angeles Chargers – LAC -3.0

Estos dos equipos fueron un desastre la temporada pasada. De los Chargers en particular se esperaría más pues tienen a uno de los top 5 QB , Justin Herbert. Mucho de la culpa de su mal rendimiento se debió a que no planearon ni tomaron buenas decisiones en los partidos. Por ello su entrenador de la temporada pasada Brandon Staley está fuera y ahora tienen a Jim Harbaugh . No tienen más excusas los Chargers para no llegar a los playoffs. Los Raiders seguramente tendrán muchos fanáticos que aún los siguen cuando juegan en Los Angeles, aún así a ganar y cubrir puntos voy por los Chargers.

Pick: Chargers a ganar, -3.0

Denver Broncos @ Seattle Seahawks- SEA-6.0

Denver no cuenta más con Russell Wilson. Ahora tiene a Bo Nix que llegó desde el draft con la esperanza de encender la que fue una ofensiva inexistente la temporada pasada, creo que Denver mejorará pero en este partido un QB rookie en un estadio lleno de fanáticos del equipo adversario será un ambiente algo hostil. Por tanto tomaré a Seattle a ganar y cubrir puntos.

Pick : Seattle a ganar , -6.0

Washington Commanders @ Tampa Bay Buccanneers- TB-3.0

Este no es un juego muy atractivo, no habrá muchos puntos. Tampa Bay ha ganado las últimas 3 temporadas la NFC Sur, si quieren lograr su 4to triunfo este es un juego que deben ganar. Baker Mayfield, parece que encontró su casa en Tampa por lo que deberían de ganar y cubrir la pequeña diferencia de puntos.

Pick: Tampa Bay a ganar, -3.0

Dallas Cowboys @ Cleveland Browns- CLE -2 5

Este es un partido intrigante de 2 equipos que esperan ganar sus divisiones y llegar los playoffs. No soy fanático de los QB de ambos equipos pero creo que Dallas tiene buena defensiva mejor que la de Cleveland. Si logran los Browns correr el balón efectivamente y pasar sobre Dallas , podrían ganar y cubrir puntos.

Pick: Cleveland a ganar, -2.5

Los Angeles Rams @ Detroit Lions- DET -3.5

Este es el juego más entretenido de la semana, los Rams buscarán venganza recuerden que Detroit los dejo fuera de los playoffs la temporada pasada. Ahora los Rams no tienen a Aaron Donald para asustar a los QB de los equipos contrarios pero son un buen equipo que tiene todo el potencial para estar entre las 5 mejores ofensivas de la NFL. Los Lions aprovecharon el periodo entre temporadas y llegan un poco más fortalecidos de lado defensivo, son también un equipo que ha mejorado incluso está entre los favoritos a ganar ls división NFC Norte. Por tanto el pronóstico sería que los Lions ganen y los Rams cubran los puntos.

Pick: Lions a ganar, Rams +3.5

Lunes 9 de septiembre, por la noche.

New York Jets @ San francisco 49ers – 49ers -4.5

Que buen partido nos espera en el primer Monday Night Football de la temporada, los Jets llegan con una defensiva de jóvenes y su QB de Salón de la Fama, Aaron Rodgers, se enfrentarán al mejor equipo de la NFC , los 49ers. La línea en las apuestas abrió en 6 puntos favoreciendo a los 49ers y ahora bajo hacia -4.5.

Rodgers, recordemos que en el partido de apertura la temporada pasada se lesionó así es que ahora tendrá que demostrar que aún es el QB estrella que puede ser el líder de su equipo, enfrentar en su primer partido a una defensiva tan buena como la de San Franciso será una buena prueba. Creo que los 49ers pueden ganar este juego pero quizá en el Cuarto cuarto nos regala algo de magia Rodgers y logran los Jets cubrir los puntos.