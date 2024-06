Las 10 mujeres más importantes en la industria del cómic

A lo largo de la historia del cómic, ha habido muchas mujeres que hicieron importantes contribuciones al medio. Estas creadoras, artistas, escritoras, editoras y empresarias, ayudaron a moldear con su imaginación y talento el panorama del cómic tal como lo conocemos hoy en día.

Desafortunadamente no siempre se les ha dado el reconocimiento que merecen, incluso algunas tuvieron que trabajar bajo un seudónimo masculino y se perdieron en los archivos de la historia del arte. Es necesario rescatar sus nombres ya que las artistas y creadoras no solo aportaron nuevas perspectivas y estilos al cómic, sino que también abrieron brecha para las futuras generaciones de mujeres en la industria. De esta manera fue como se logró redefinir las narrativas y expandir sus fronteras.

Mary Darly

Mary Darly, se trata de una las primeras grabadoras y caricaturistas, la artista inglesa pertenece al siglo XVIII. Destacó en la historia por su trabajo en la producción y venta de caricaturas y grabados junto a su esposo, Matthias Darly, en Londres. Sus creaciones eran sátiras políticas, sobre la vía y la sociedad de su tiempo. Fue creadora de uno de los primeros manuales sobre caricatura en 1762, que lleva por nombre, «A Book of Caricaturas».

Jackie Ormes

Otra de las artistas más reconocidas del medio, fue Jackie Ormes, una humorista gráfica, periodista, artista y activista estadounidense. Fue la primera mujer afroamericana en producir tiras de prensa de publicación nacional, y por ser la autora de la tira Torchy Browny la viñeta Patty-Jo ‘n’ Ginger.

June Tarpé

Fue el seudónimo de una de las primeras grandes artistas mujeres, la estadounidense June Tarpé Mills. Su cómic mundialmente famosos es uno de acción, Miss Fury, el cual presenta a la primera heroína de acción femenina creada por una mujer.

Marie Severin

Severin fue una artista y colorista que trabajó en algunos de los cómics más populares de la Edad de Oro, incluidos Tales to Astonish y Journey into Mystery. También fue la primera mujer en dibujar una historia completa de Wonder Woman.

Flo Steinberg

Steinberg, editora y escritora que trabajó en DC Comics tambíen en la llamada época de Oro. Ella fue responsable de crear algunos de los personajes más icónicos de la compañía, incluidos Wonder Woman, Aquaman y Green Lantern.

Marge Stancil

Acerca de Stancil fue la primera mujer en dibujar la portada de la serie, y su trabajo se caracterizó por su estilo dinámico y expresivo.

Stella

Stella fue una artista y escritora que trabajó en una variedad de cómics durante la Edad de Plata, incluidos The Phantom y Terry and the Pirates. También fue la primera mujer en crear una tira cómica sindicada, Little Lulu.

Trina Robbins

Robbins, historiadora, escritora y editora que ha sido una figura clave en el movimiento de los cómics underground. Ella es la autora de The Complete History of Comics, un libro seminal sobre la historia del medio,y también fundó la revista de cómics Wimmen’s Comix. Lamentablemente la mente maestra de estas creaciones falleció apenas en abril de 2024.

Carol Tyler

Carol Tyler es una artista y escritora que laboró en una variedad de cómics, incluidos The X-Men,Wonder Woman y Black Panther. Es reconocida por su trabajo en temas de justicia social y principalmente de empoderamiento femenino.

Gail Simone

En una línea de tiempo más contemporánea, en los Estados Unidos, figuras como Gail Simone. Destaca por su trabajo en títulos de DC Comics y Marvel, abordando temas de género y representación. Simone participó también en títulos como «Birds of Prey» y «Wonder Woman».