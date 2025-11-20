Columna deportiva especializada: Equipos que están reescribiendo la élite de NHL y NFL

La NHL está en caos: los finalistas del año pasado, Panthers y Oilers, naufragan. Pero mi experiencia me dice que este es el mejor escenario cultural. La liga se redefine por el underdog. Equipos como Anaheim Ducks y Utah Mammoths, relegados históricamente, ahora luchan por playoffs gracias a la energía joven. En el Este, Detroit y los novatos Canadiens reafirman que la audacia supera a la veteranía. Esta rebelión ha puesto a «Cake Maker» y a otros cinco goleadores inesperados en la cima. Este análisis no es estadístico, es un juicio cultural y editorial que presenta mi ranking de los 10 mejores; una jerarquía que honra a los equipos que, con corazón y estrategia, han reescrito el guion de la élite de la NHL.

NHL, regreso el hockey

¡Volvíó la NHL! El inicio de temporada ha sido muy entretenido, los campeones del año pasado, los Florida Panthers, han tenido un comienzo lento. En su defensa, les faltan dos jugadores clave por lesión: Aleksander Barkov y Matthew Tkachuk. Los Edmonton Oilers, el otro finalista de los playoffs del año pasado, tuvieron un comienzo muy flojo y por ahora, ninguno de los dos equipos está en posición de clasificarse.

Sin embargo, la temporada acaba de empezar, con unos 60 partidos por jugar, así que creo que estos dos equipos tienen demasiado talento como para no estar en los playoffs en abril.

Hasta el momento 4 equipos han tenido un inicio de temporada sorprendente. En la Conferencia Este, los Montreal Canadiens, el equipo más joven de la liga en cuanto a edad promedio de jugadores, tienen 10 victorias. Los Detroit Red Wings 11 victorias. En la Conferencia Oeste, tuvieron un gran comienzo: los Utah Mammoth (10 victorias) y los Anaheim Ducks (12.

¿Qué jugadores han tenido un inicio espectacular? Cinco jugadores ya han alcanzado al menos 13 goles: Nathan MacKinnon y Martin Necas de los Colorado Avalanche, Cole Caufield de los Montreal Canadiens; Leon Draisaitl de los Edmonton Oilers; y el veterano Brad Marchand de los Florida Panthers. No sorprende que “Cake Maker” de los Colorado Avalanche, lidere a todos los defensas con 25 puntos.

Esto son a mi juicio los mejores 10 equipos de la temporada que inicio.

#1 Colorado Avalanche 13-1-5 En 19 partidos, solo han sufrido una derrota en tiempo reglamentario. “Cake Maker” y Nathan MacKinnon han tenido un inicio espectacular. Las derrotas en tiempo extra son una sorpresa, considerando el talento de este equipo

#2 New Jersey Devils 13-4-1 Los Devils son un equipo joven y talentoso que se espera que sea un fuerte contendiente por la División Metropolitana. Un desafortunado accidente en la mesa obligó a su mejor jugador, Jack Hughes, a ausentarse de la alineación tras sufrir un profundo corte en la mano.

#3 Carolina Hurricanes 13-5-1 Los Hurricanes no sorprenden en esta lista, ya que han sido un equipo consistente durante la última década. No cabe duda de que este equipo domina la temporada regular, pero ¿podrán encontrar el éxito en los playoffs, donde han fracasado en los últimos años?

#4 Anaheim Ducks 12-6-1 Los Ducks han estado entre los cinco peores equipos en los últimos años. Al igual que los Mammoths, este equipo parece estar listo para luchar por un puesto en los playoffs. Cuentan con mucho talento joven y son uno de los equipos más emocionantes de ver.

#5 Vegas Knights 8-4-6 No sorprende ver a los Knights en esta lista, ya que son uno de los mejores equipos de la NHL. Las expectativas son altas para este equipo, especialmente tras la incorporación de Mitch Marner esta temporada.

#6 Pittsburgh Penguins 10-5-4 Los Penguins tienen un equipo veterano de estrellas que en los últimos años ha estado en declive. ¿Podría ser este el año de su último intento por llegar a los playoffs con los veteranos superestrellas Sidney Crosby y Evgeni Malkin?

#7. Winnipeg Jets 11-7-0 Los Jets han tenido un excelente desempeño las últimas temporadas, pero no han logrado el mismo éxito en los playoffs. Mark Scheifele lidera al equipo con 24 puntos.

#8 Utah Mammoths 10-7-2 Utah ha sido uno de los equipos más débiles de la liga en los últimos 10 años. Parece que su grupo de jugadores jóvenes se está consolidando y esperan unirse como equipo para darle un giro a la franquicia y alcanzar el éxito. Clasificar a los playoffs este año sería un gran paso adelante

#9 Montreal Canadiens 10-6-3 Montreal ha estado imparable esta temporada, especialmente en tiempo extra, donde ha ganado cinco veces. Se encuentran compitiendo de cerca con los Jets por el título del mejor equipo canadiense en lo que va de la temporada. Las recientes lesiones de jugadores clave a este inicio de temporada pondrán a prueba la capacidad de este joven equipo.

#10 Detroit Red Wings 11-7-1 Detroit lleva años reconstruyendo su equipo y espera que este sea el año en que lleguen a los playoffs. La llegada del veterano portero John Gibson debería ayudarles a tener una portería más consistente.

NFL Semana 12

Para no dejar de lado a una de las ligas con más fanáticos, sigamos con la NFL. Lo que aprendimos después de la semana 11: los Patriots, Rams, Seahawks y Broncos serán difíciles de vencer en la recta final, sé que los Eagles tienen marca de 8-2 y podrían repetir como campeones del Super Bowl, pero algo no cuadra en su equipo, especialmente en la ofensiva, aunque están encontrando la manera de ganar.

¿Y qué hay de los equipos que se suponía que serían buenos este año? Los Texans y los Chiefs no estarían en los playoffs a estas alturas, considerando su mediocre marca de 5-5 hasta el momento. Hay un equipo con marca de 5-5 por el que somos más optimistas: los Ravens, ya que están recuperando jugadores lesionados y ahora llevan cuatro victorias consecutivas.

Mis 3 mejores apuestas a cobertura de puntos (ATS)

1. Lions -10

2. Packers – 6

3. Cardinals +3

Buffalo Bills (7-3) vs. Houston Texans (5-5) – Bills -5: Los Texans están más desesperados por un triunfo. Buffalo gana gracias a su ofensiva, que compensa una de las peores defensas terrestres de la liga. Houston se encuentra en el extremo opuesto: su defensa es una de las mejores, mientras que su ofensiva solo supera a la de los Titans, que es bastante mala. ¿Volverá CJ Stroud para este partido? ¿Podrán los Bills anotar más de 24 puntos?

Pick: Buffalo gana, Texans cubren puntos.

Domingo 23 de noviembre

Pittsburgh Steelers (6-4) vs. Chicago Bears (7-3) – Bears -2.0: Si los playoffs comenzaran hoy, ambos equipos clasificarían. Si bien Pittsburgh tiene ventaja con el QB Aaron Rodgers al lesionarse la semana pasad no se sabe si jugará en su lugar entraría Mason Rudolph . Chicago tiene un equipo bien entrenado su falta de talento no les ha impedido lograr siete sorprendentes victorias.

Pick: Steelers a ganar y cubrir en Soldier Field: New England Patriots (9-2) vs. Cincinnati Bengals (3-7) – Patriots -6.0 : Los Patriots tienen muy buen nivel, los Bengals un desastre. Al cierre de esta edición hay incertidumbre si el QB Joe Burrow jugará, podrías jugar en su lugar Joe Flacco. Veo a Nueva Inglaterra con una gran ventaja.

Pick: Patriots ganar y Bengals a cubrir.

New York Giants (2-9) @ Detroit Lions (6-4) – Lions -10: Ambos equipos vienen de una derrota se espera que los Lions se recuperen ,11.5 puntos es una gran diferencia. Los Giants podrían recuperar a su QB lesionado, Jackson Dart para este partido. Detroit está en una reñida lucha por el título de división, los Lions tradicionalmente juegan muy bien en casa.

Pick: Detroit a ganar y cubrir.

Cleveland Browns (2-8) @ Las Vegas Raiders (2-8) – Raiders – 4: Pocos partidos son tan feos como este, se enfrentan en Las Vegas. La defensa de los Browns es buena su ataque desastroso. Los Raiders, tienen una ofensiva capaz de avanzar el balón, pero les cuesta anotar touchdowns. Los Browns juegan de visitantes, los Raiders tiene ventaja jugando frente a su afición.

Pick: Raiders a ganar y cubrir.

Indianapolis Colts (8-2) @ Kansas City Chiefs (5-5) – Chiefs -3.5 Los Chiefs: necesitaban ganar sí o sí, ¿y qué pasó? Perdieron ambos partidos. Llegan los Colts, que vienen de una semana de descanso y tienen el mejor récord de la AFC. Si crees que este partido será parejo, quizás quieras apostar por Indianapolis, ya que los Chiefs tienen un récord de 0-5 en partidos decididos por una sola anotación esta temporada, después de haber terminado 11-0 la temporada pasada.

Pick: Chiefs a ganar, Colts a cubrir.

New York Jets (2-8) @ Baltimore Ravens (5-5) – Ravens -13.5: Los Jets jugaron el jueves pasado y perdieron por 13 puntos contra New England. Vuelven a jugar de visitantes esta semana. Baltimore lleva cuatro victorias consecutivas, recuperando a sus jugadores lesionados lo que les impulsa en su camino hacia el título divisional, están a solo un partido de los Steelers. Espero que los Ravens anoten al menos 30 puntos. ¿Podrán los Jets anotar 17 puntos o más para cubrir la diferencia? No lo creo.

Pick: Ravens a ganar y cubrir.

Minnesota Vikings (4-6) vs. Green Bay Packers (6-3-1) – Packers -6: Este es un duelo crucial entre rivales de la división Norte de la NFC, Minnesota necesita ganar todos sus partidos restantes para clasificar a los playoffs. Green Bay no está rindiendo al máximo, con un récord de 3-7 contra la línea, necesita mejorar su juego si quiere ganar su división. La ofensiva de Minnesota no es buena y su ofensiva es peor.

Pick: Vikings a ganar y cubrir.

Jacksonville Jaguars (6-4) @ Arizona Cardinals (3-7) – Jaguars -3: Los Jaguars le ganaron a los Chargers y mantienen vivas su esperanzas en los playoffs. Arizona no estará en playoffs, tiene un récord de 1-4 contra el spread en casa. El QB Jacoby Brissett ha jugado bien en ausencia de Kyle Murray, aunque recibió un duro golpe de realidad contra la defensa de los 49ers.

Pick: Cardinals a ganar y cubri.

Seattle Seahawks (7-3) vs. Tennessee Titans (1-9) – Seahawks -13: Sorprende la amplia diferencia de puntos.¿Cómo van a anotar los Titans? Su débil ofensiva, junto con la sólida defensa de Seattle, que además juega muy bien de visitante, será un gran problema para Tennessee. Seattle viene de una derrota ajustada contra los Rams la semana pasada, así que los veo recuperándose con una victoria de 24-9.

Pick: Seattle a ganar y cubrir.

Atlanta Falcons (3-7) vs. New Orleans Saints (2-8) – Saints -2: Este es uno de esos partidos aburridos, ya no tienen posibilidad de llegar los playoffs y son dos equipos son acérrimos rivales. La última vez que Atlanta ganó en Nueva Orleans fue en 2021. Kirk Cousins ​​será el QB de los Falcons, los Saints vienen de una semana de descanso, estarán motivados para vencer a sus acérrimos rivales.

Pick: Saints a ganar y cubrir.

Philadelphia Eagles (8-2) vs. Dallas Cowboys (4-5-1) – Eagles -3: Los Eagles no tienen de qué preocuparse respecto a ganar su división, jugarán el resto de la temporada para conseguir el primer puesto de la NFC. Dallas obtuvo una sólida victoria el lunes por la noche, pero fue contra los débiles Raiders. Los Cowboys probablemente necesitarán una racha de victorias si quieren tener alguna esperanza de llegar a los playoffs.

Pick: Eagles a ganar y Cowboys a cubrir.

Tampa Bay Buccaneers (6-4) vs. Los Angeles Rams (8-2) – Rams -6 : Este promete ser un gran partido. Los Buccaneers, tras un gran inicio de temporada, han perdido 3 de sus últimos 4 partidos. Los Rams han sido consistentes y mostrado un gran nivel tanto en defensa como en ataque. Los Rams ganaron la semana pasada contra un muy buen equipo de Seattle, pero no cubrieron el spread.

Pick: Rams a ganar y cubrir.

Carolina Panthers (6-5) vs. San Francisco 49ers (7-4) – 49ers -7: Este es un partido importante para ambos equipos. Los Panthers han sorprendido a muchos al estar en la lucha por los playoffs. Los 49ers recuperaron a su QB Jake Purdy tras su lesión la semana pasada y tuvo una buena actuación. El juego terrestre de Carolina ha sido impresionante, pero es unidimensional. El entrenador de los 49ers, Kyle Shanahan, tendrá a su equipo preparado para detener el juego terrestre de los Panthers. Los 49ers se encuentran en tercer lugar en la división Oeste de la NFC, por lo que este partido es crucial para que mantengan la pelea.

Pick: SF a ganar y cubrir.