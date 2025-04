NHL playoffs 2025

La temporada regular de la NHL 2024- 2025 llegó a su fin y con esto también será una temporada que pasará a la historia. Aleksandr Ovechkin, rompió el récord de goles en temporada regular, un récord que muchos pensaron jamás se rompería ya que parecía imposible de superar a Wayne Gretzky con894 goles, esta temporada Ovechkin anotó 44 goles y con esto logró 897 goles en su carrera.

Los equipos que mejoraron esta temporada fueron los Columbus Blue Jackets con 23 puntos más que la temporada pasada, los Washington Capitals con 20 puntos más, los Ottawa Senators con 19 puntos más. Desafortunadamente Columbus no logró pasar a los playoffs, los equipos que dejaron que desear y en deuda con sus fanáticos son los Boston Bruins 33 puntos menos que la temporada anterior, Nashville Predators 31 puntos menos y los NY Rangers 29 puntos menos. Ahora hay 5 equipos que lograron llegar a los playoffs este año y el año pasado no lo lograron. Hablamos de Minnesota Wild, St. Louis Blues, New Jersey Devils, Ottawa Senators y Montreal Canadiens.

Aquí un vistazo de las series y los pronósticos de la series de playoffs que comenzaron el pasado sábado 19 de abril.

Conferencia Oeste

Edmonton Oilers @ Los Angeles Kings. Serie comenzó el 21 de abril.

Estos equipos se han enfrentado 10 veces en playoffs. Los Oilers ganaron en 8 ocasiones incluidos los últimos 3 años. El año pasado Edmonton gano 4-1 en la serie de 7 juegos. Este año será diferente debido a las lesiones en los Oilers – las súper estrellas Connor McDavid y Leon Draisaitl han tenido lesiones pero estarán listos para los playoffs– el que preocupa es Mattias Ekholm su mejor defensa no jugará por una lesión.

En esta temporada regular Los Angeles ganaron 3 de 4 juegos y son de los mejores equipos al jugar en casa, ahora tienen ventaja también por ese motivo. Mi pronóstico es que la serie se irá a 6 juegos y ganarán Los Angeles Kings.

Pick: Los Angeles Kings

Colorado Avalanche @ Dallas Stars. Serie comenzó el 19 de abril.

Ambos equipos están en el top 5 de la NHL. Se enfrentaron en los playoffs por primera vez el año pasado, los Stars ganaron 6 juegos ( 4- 2) . Durante la temporada regular , Colorado ganó 2 de 3 juego anotando 14 goles. La clave de esta Serie será el power play de los Avalanche lugar #8 en la liga vs. el penalty kill de Dallas #5. Es difícil apostar contra Colorado que tiene a estrellas como Cale Makar y Nathan MacKinnon , pero Dallas tiene ventaja de jugar en casa. Colorado si tiene de vuelta a Gabriel Landeskog les dará un gran empuje al equipo, es el alma y corazón de este equipo.

En esta serie la diferencia estará en los porteros, confiaría más en Jake Oettinger de los Stars por encima del portero de Colorado, MacKenzie Blackwood. Mi pronóstico Dallas en una serie de 7 juegos.

Pick: Dallas Stars

Minnesota Wild @ Las Vegas Golden Knights. Serie comenzó 20 abril

Estos equipos solo se enfrentaron en una ocasión en playoffs y eso fue en 2021, Vegas gano en 7 juegos la serie. En esta temporada los Knights ganaron las 3 ocasiones que se enfrentaron a los Wild por un puntaje 12-4. Será duro para Minnesota vencer a los Knights, pero un punto a su favor es que tienen el mejor récord al jugar como visitantes 23-13-5. El problema para los Wild es su penalty kill es terrible el #30 en la liga , los Knights tienen un power play letal el #2 de la liga. Creo que Vegas ganará está serie en 6 juegos.

Pick: Vegas Golden Knights

St Louis Blues @ Winnipeg Jets. Serie comenzó el 19 abril

Los Jets tienen el 2do. Mejor récord en la NHL, esta temporada pero no por eso descartemos a los St. Louis Blues , son un equipo peligroso en los playoffs. En temporada regular ambos equipos ganaron 2 y 2 partidos. St Louis anotó 11 goles y los Jets 10. Así de parecidos son estos equipos,

Históricamente, estos equipos se enfrentaron en 2019 en los playoffs, los Blues ganaron 6 juegos. La gran ventaja que tienen los Jets es tienen el #1 en la liga en el power play , los Blues por su parte en el pentalty kill tienen el mediocre lugar #27. Si St Louis evita los penalites podrían ganar la serie y creo que podrían y esta seria se podrías definir en 7 juegos.

Pick: St. Louis Blues.

Conferencia Este

New Jersey Devils @ Carolina Hurricanes. Serie comenzó el 20 abril

Estos equipos jugaron en el 2023 en los playoffs, los Hurricanes ganaron 4 juegos ( 4-1). Carolina ha ganado 4 series de playoffs de 5 en las que enfrentó a New Jersey. Aunque no confiaría en los porteros de ambos equipos, la ventaja creo que la tiene el portero de los Devils. En temporada regular ganaron dos y dos partidos respectivamente estos equipos.

La clave en esta serie será el power play de los Devils #3 en la liga vs. el penalty kill de Carolina que es el #1 en la NHL. Me inclinaría por New Jersey en esta serie pero preocupan las lesiones de su mejor defensa Dougie Hamilton y su delantero Jack Hughes. Creo será una serie de puntaje alto, Carolina puede ganar esta serie y quizá se defina en 7 juegos.

Pick: Carolina Hurricanes

Ottawa Senators @ Toronto Maple Leafs. Serie comenzó el 20 abril

Dos equipos canadienses se enfrentan en esta serie, Ottawa no llegaba a los playoffs desde 2017 y enfrentarán en Ontario a sus rivales los Leafs. Es la 5ª ocasión que se enfrentan, Desde 2004. En sus 4 encuentros previos Toronto domino a los Senators ganó 16 de 24 juegos de playoffs. En esta temporada regular Ottawa gano en 3 ocasiones a los Leafs. Toronto, siempre tiene problemas para salir adelante en la primera ronda de los playoffs , pero en esta ocasión creo que lo lograrán sin problema son un equipo con mayor profundidad y experiencia en playoffs. Los Leafs pueden ganar esta serie en 6 juegos.

Pick: Toronto Maple Leafs.

Florida Panthers @ Tampa Bay Lightning. Serie comienza el 22 abril.

La batalla de Florida, es quizá la serie que no se pueden perder de la Conferencia Este. Serán juegos intensos algo violentos ya que estos dos equipos son enemigos acérrimos. En temporada regular Tampa ganó 3 de 4 partidos vs. los Panthers. Al llegar los playoffs por lo regular Tampa saca lo mejor de sí. Es una pena que uno de estos equipos quedará fuera del Campeonato.

Ambos equipos tienen experiencia en playoffs y ambos son capaces de anotar muchos goles. Creo que será la última oportunidad de Tampa en la década de ganar un Campeonato ya que sus jugadores están ya envejeciendo. Por tal motivo escogería a Tampa para ganar en un serie de 7 juegos.

Pick: Tampa Bay Lightning

Montreal Canadiens @ Washington Capitals. Serie comenzó el 21 abril

Ambos equipos batallaron las últimas dos semanas de la temporada regular , así es que es una de las series más difíciles de predecir. Estos equipos se enfrentaron en playoffs en 2010, Montreal no era favorito y le gano a los Capitals. En temporada regular Washington ganó 2 de 3 juegos, ganando a los Canadiens 12-8.

Mientras que el corazón me indica que los Canadiens pueden ganar, la razón indica lo contrario creo que Washington tiene mayor oportunidad de llevarse en 5 juegos la serie.

Pick: Washington Capitals