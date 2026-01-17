Nadie está a salvo: Rams, Bears, Bills y 49ers sobrevivieron al caos de los playoffs

El camino al Super Bowl LXI se queda sin corona vigente. Tras un fin de semana de Comodines que sepultó las aspiraciones de los Eagles y confirmó el relevo generacional en la Conferencia Americana, la NFL se prepara para una Ronda Divisional donde la supervivencia no solo dependerá del talento, sino de la resistencia física. Entre remontadas históricas en Chicago y defensas que parecen murallas en Houston y Denver, el panorama de 2026 se redefine: ahora, mientras San Francisco lidia con el «virus de las lesiones» y jóvenes como Drake Maye buscan validar su estatus de MVP, los sembrados número uno entran a escena. La mesa está puesta para un fin de semana donde la altitud, el frío y la estrategia decidirán quiénes son los verdaderos dueños del emparrillado.

Los Rams contra los Panthers, en un partido de alta puntuación, no hubo un claro ganador hasta el final. Un pase de touchdown de 19 yardas de Matthew Stafford con 38 segundos restantes les permitió retomar la ventaja contra los Panthers, los locales. Stafford lanzó para 304 yardas, con 3 touchdowns y 1 intercepción. Rams ganaron 34-31.Habrá un nuevo campeón del Super Bowl en 2026, ya que San Francisco 49ers derrotaron a los Eagles 23-19. A pesar de la ausencia de 2 estrellas en la defensa, ya que Nick Bosa y Fred Warner estaban fuera por lesiones. La defensa de Filadelfia jugó bien como lo ha hecho todo el año, ya que interceptaron 2 de los pases del mariscal de campo de los 49ers, Brock Purdy, pero una vez más fue su ofensiva la que los decepcionó.

Un gran estallido de 13 puntos de ofensiva selló la victoria para los 49ers. Sin embargo, una vez más, el virus de las lesiones se presentó el ala cerrada George Kittle ahora está fuera de los playoffs con un tendón de Aquiles desgarrado. Pero durante todo el año, San Francisco ha tenido a alguien que dio un paso al frente y actuó y en este juego fue Demarcus Robinson, quien tuvo 6 recepciones para 111 yardas y un touchdown.

Los Packers y los Bears no decepcionaron parecía que los Packers iban a ganar, ya que se fueron al descanso con una ventaja de 21-3. Pero la segunda mitad y el último cuarto fueron todo Chicago, que arrasó con la defensa de Green Bay con 25 puntos. Ambos equipos terminaron con más de 400 yardas de ataque (Packers 421, Bears 445). Ciertamente no fue un partido perfecto para Chicago, ya que su mariscal de campo Caleb Williams lanzó dos intercepciones, pero también anotó dos touchdowns. Los Bears se alzaron con la victoria por 31-27 en lo que fue su séptima remontada en el último cuarto de la temporada. También fue la primera victoria de la franquicia en playoffs desde 2011.

Muchos se preguntaban cómo les iría a los jóvenes New England Patriots en este partido contra unos Chargers desesperados por triunfar en los playoffs. En particular, el QBJustin Herbert, buscaba su primera victoria en playoffs. Por otro lado, el QB de segundo año, Drake Maye, jugaba su primer partido de playoffs tras una temporada digna de MVP. Al final, Nueva Inglaterra y su defensa limitaron a los Chargers a solo 207 yardas de ataque, ¡y capturaron a Justin Herbert 6 veces!

Maye lanzó 268 yardas, un touchdown y una intercepción corrió 66 yardas. Los Patriots se llevaron la victoria en un partido con muy pocas anotaciones, por 16-3. Fue la primera victoria de Nueva Inglaterra en playoffs desde 2019.

Por su parte los Jaguars recibieron a los Bills, quienes tenían una ligera ventaja de 13-10. Las ofensivas despertaron con cada equipo intercambiando touchdowns en el último cuarto. La última anotación fue para el QB de Buffalo, Josh Allen, quien corrió para anotar, su segundo touchdown del partido. Jacksonville intentó contraatacar con menos de un minuto por jugar, pero Trevor Lawrence lanzó su segunda intercepción del día para darle a Buffalo la victoria por 27-24.

El último partido del fin de semana de comodines fue un lunes por la noche entre los Texans y los Steelers. Pittsburgh contaba con el futuro miembro del Salón de la Fama, Aaron Rodgers, pero no fue suficiente. El partido comenzó lento, sin que ninguno de los dos equipos pudiera anotar muchos puntos. Al entrar al último cuarto, los Texans tenían una ligera ventaja de 7-6. Una de las tendencias populares hasta ahora en estos playoffs ha sido la explosión de anotaciones en el último cuarto de estos partidos.

Esto no sería diferente, excepto que solo los Texans anotarían 23 puntos sin respuesta para dominar a Pittsburgh y avanzar a la ronda divisional con una victoria de 30-6. Una vez más, la defensa de Houston fue dominante, limitando a Rodgers a solo 146 yardas de pase con 0 touchdowns y 1 intercepción. Los Texans contaron con importantes contribuciones ofensivas del receptor Christian Kirk, quien tuvo un día con 8 recepciones para 144 yardas y un touchdown, y del corredor Woody Marks, quien aportó 112 yardas y un touchdown corriendo.

Partidos de Ronda Divisional

Juegos del sábado 17 de enero 2026

6. Buffalo Bills: 1. Denver Broncos – Denver -1.0

Comenzamos el fin de semana con un duelo clásico entre la ofensiva (Bills) y la defensa (Broncos). Este partido marca la segunda vez en la historia de los playoffs de la NFL que un equipo con el primer puesto no es favorito en casa. En el primer partido, los Philadelphia Eagles, que no eran favoritos, ganaron su partido y también ganaron el Super Bowl ese año. ¿Podrían los Broncos correr la misma suerte?.

Los mariscales de campo de ambos equipos son muy buenos para meterse en la bolsa de protección y correr para conseguir el primer down. Nadie dudará que Buffalo tiene al mejor QB en Josh Allen, pero ha estado recibiendo palizas en las últimas semanas. Las cosas no serán más fáciles para los Bills, ya que la defensa de los Broncos lidera la NFL con 68 capturas (la tercera mayor cantidad en la historia de la NFL).

Denver sin duda tiene la revancha a su favor, ya que estos mismos Bills vencieron a los Broncos 30-7 en la ronda de comodines de 2024. También debemos considerar que no hay mejor ventaja de local en la NFL, donde la gran altitud afecta la energía de los equipos rivales, especialmente en el último cuarto. Buffalo necesitará confiar en el corredor James Cook para tener un buen partido si quiere tener alguna posibilidad de ganar.

Los Broncos necesitarán que su corredor J.K. Dobbins regrese de su lesión para enfrentarse a una defensa de Buffalo. Si no puede jugar, eso podría afectar la efectividad de la ofensiva de los Broncos. Creo que este partido tendrá menos anotaciones de las que muchos creen.

Pick: Broncos a ganar y cubrir.

6. San Francisco 49ers: 1. Seattle Seahawks- Seahawks -7

El segundo partido del día tiene al otro sembrado número 1 recibiendo a los 49ers. San Francisco realmente ha desafiado todos los pronósticos esta temporada, ya que a pesar de todas las lesiones de jugadores importantes, pudieron ir a Filadelfia y derrotar a los campeones del Super Bowl del año pasado. Esta será una tarea monumental pedirle a este equipo que gane otro partido de playoffs como visitante, esta vez contra su rival divisional, Seattle.

Durante la temporada, los equipos ganaron un partido como visitantes: los 49ers ganaron en la semana 1 en Seattle y los Seahawks dominaron a los 49ers al final de la temporada, lo que les dio el título de la división y el sembrado número 1 hasta los playoffs. Ciertamente no ayuda a San Francisco que el ala cerrada George Kittle se lesionara y esté fuera de los playoffs.

Esto pondrá mucha carga sobre los hombros del corredor Christian McCaffrey para liderar la ofensiva. No será fácil considerando que Seattle tiene la defensa número 1 en términos de puntos por partido con 17.2. Otra tendencia para los Seahawks es que solo han perdido un partido de playoffs en casa en los últimos 20 años, durante la pandemia, cuando los aficionados no pudieron asistir a los partidos. Nunca se puede descartar a los 49ers gracias a su entrenador Kyle Shanahan.

Pick: Seattle a ganar y cubrir.

Juegos del domingo 18 de enero 2026

5. Houston Texans: 2. New England Patriots – Patriots -3.0

De los cuatro partidos divisionales de este fin de semana, considero que este es el mejor para ver como aficionado. Son los únicos dos equipos en la ronda de comodines que no han permitido un touchdown a su oponente. La defensa de los Texans es una pesadilla para las ofensivas rivales, ya que parecen no tener debilidades y pueden ganar partidos por sí solos, con una gran contribución de su ofensiva.

Dicho esto, si la ofensiva de los Texans arranca, nadie los vencerá. Los Patriots representan un desafío interesante para los Texans, ya que cuentan con una defensa formidable y una ofensiva potencialmente explosiva bajo el mando del mariscal de campo Drake Maye.La historia está de su lado, ya que han ganado los únicos dos partidos de playoffs que han jugado contra los Texans. Ha sido una gran temporada para Nueva Inglaterra, que se perfila como un contendiente al Super Bowl durante años. Creo que Houston está jugando muy bien y su defensa es especial.

Pick: Texans a ganar y cubrir.

5.Los Angeles Rams @ 2. Chicago Bears – Rams -3.5

Esperaba que Los Angeles Rams enfrentaran a los Eagles, hubiese sido más interesante ese enfrentamiento. Históricamente Bears y Rams se han enfrentado dos veces con el equipo local ganando ambos partidos. El último fue en 1985, cuando el equipo especial de los Bears ganó a los Rams. Estoy 99.9% seguro de que será así en este juego, ya que espero muchos puntos de ambos equipos. La ofensiva de Chicago no asusta a nadie, pero han corrido el balón con eficacia y el joven mariscal de campo, si bien comete errores, como el fin de semana pasado al lanzar dos intercepciones, también logró romper un récord de los Chicago Bears con la mayor cantidad de yardas por pase en un juego de playoffs con 361.

Creo que de los ocho equipos que quedan en los playoffs, los Rams tienen la mejor ofensiva. Si bien la defensa de Chicago no es del todo estelar, generan jugadas clave en el momento justo para cambiar el rumbo a su favor.

La defensa de los Bears lideró la NFL en robos de balón. También debemos considerar que la ventaja de jugar en casa es fundamental en este partido, ya que el clima será frío y Chicago es conocida como «la ciudad del viento» por algo. También me preocupa la defensa de los Rams, ya que haber permitido 31 puntos a los Carolina Panthers el fin de semana pasado no inspira confianza. Mi corazón me dice que elijamos a los Rams, pero mi cerebro me dice que elijamos a los Bears, ya que parecen ser un equipo con destino.

Pick: Chicago ganará y cubrirá.