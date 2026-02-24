Abierto Mexicano 2026: todo lo que necesitas saber sobre este prestigioso torneo

Del 23 de febrero al 1 de marzo, Acapulco será nuevamente el epicentro del tenis internacional con la celebración del Abierto Mexicano 2026, la edición número 33 del torneo, que se disputará en las canchas duras al aire libre de la Arena GNP Seguros.

Un total de 32 jugadores en singles y 16 parejas en dobles competirán por una bolsa de premios de 2,469,450 dólares. Los campeones de singles y dobles del Abierto Mexicano 2026 sumarán 500 puntos al ranking ATP. Entre los patrocinadores del torneo destacan marcas reconocidas como Mazda, Emirates, Rado, Adidas y Pepsi.

¿Quiénes participan?

De acuerdo con el sitio oficial del torneo, el gran protagonista será Alexander Zverev. El alemán de 28 años es tres veces finalista de Grand Slam y actual número tres del mundo. Ya sabe lo que es ganar en Acapulco: en 2021 se coronó campeón del Abierto Mexicano tras derrotar a Stefanos Tsitsipas (6-4, 7-6) en la final.

Además de Zverev, el torneo contará con otras figuras importantes del circuito:

Lorenzo Musetti (23 años, No. 5 del ranking ATP, Italia), dos veces campeón de Copa Davis y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París.

Álex de Miñaur (26 años, No. 6, Australia), campeón del Abierto Mexicano en 2023 y 2024.

Ben Shelton (23 años, No. 9, Estados Unidos), semifinalista en dos torneos de Grand Slam.

Casper Ruud (27 años, No. 12, Noruega), finalista del Abierto Mexicano 2024.

Alejandro Davidóvich Fókina (26 años, No. 15, España), finalista en la edición anterior.

Flavio Cobolli (23 años, No. 20, Italia), campeón de la Copa Davis 2025.

Frances Tiafoe (28 años, No. 30, Estados Unidos), dos veces semifinalista del US Open.

Grigor Dimitrov (34 años, Bulgaria, No. 43 del mundo), campeón del torneo en 2014, tres veces semifinalista de Grand Slam y ex número tres del mundo.

Gaël Monfils (39 años, No. 165, Francia), dos veces semifinalista de Grand Slam y ex número seis del mundo, quien participará gracias a una wild card.

El actual campeón del Abierto Mexicano, el checo Tomáš Macháč, no figura entre los participantes de esta edición.

10 datos interesantes sobre el Abierto Mexicano

En el año 2000, el torneo ascendió de categoría y pasó de ser ATP 250 a ATP 500. Ha sido reconocido en tres ocasiones como el mejor torneo de la categoría ATP 500 (2007, 2017 y 2019). De 1993 a 2000 se disputó en la Ciudad de México, y a partir de 2001 se trasladó a Acapulco. Entre 2001 y 2020 también contó con participación femenina. En 2014, las canchas cambiaron de superficie, pasando de arcilla a hard azul. El primer campeón en la modalidad de singles varonil fue el austriaco Thomas Muster. Thomas Muster, David Ferrer y Rafael Nadal son los máximos ganadores en la historia del torneo, con cuatro títulos cada uno. Jiří Novák, Gustavo Kuerten, David Ferrer y Alexander Zverev han conquistado el título tanto en singles como en dobles. En la rama varonil, España es el país que más veces ha ganado el torneo (13 títulos). En la historia del torneo femenil no hay campeonas españolas.

