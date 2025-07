Todo sobre el nuevo disco que está grabando King Crimson

Los legendarios pioneros del rock progresivo, King Crimson, están listos para sacudir el panorama musical con su primer álbum de estudio en más de 20 años. La noticia ha causado gran revuelo ya que fue confirmada por el vocalista y guitarrista Jakko Jakszyk en una entrevista exclusiva con la revista Goldmine. Este será el sucesor de «The Power to Believe», lanzado en 2003.

Desde aquel último disco de estudio, la banda británica, formada en 1969, ha pasado por giras extensas, cambios en su formación y la publicación de una considerable cantidad de álbumes en vivo. A pesar de los rumores que sugerían el fin de King Crimson en 2022, alimentados en parte por el fallecimiento de su cofundador Ian McDonald y el lanzamiento de un documental sobre el grupo titulado «In The Court of the Crimson King» por esas mismas fechas, la maquinaria creativa de la banda ha vuelto a ponerse en marcha.

Así confirmó la banda de progresivo su regreso

«En este momento estamos grabando un álbum de estudio de King Crimson«, reveló Jakszyk a Goldmine. El músico, que se unió a la banda en 2013, describió el proceso como algo que «todavía está sucediendo». Si bien la fecha de lanzamiento, el formato y otros detalles logísticos aún están en el aire. «Cuándo saldrá, en qué formato o cómo, eso no lo sé», admitió Jakszyk. La confirmación de que hay material nuevo en producción es lo mejor que pudieron revelar. «Lo he estado grabando con la idea de que salga en algún formato, en algún momento. ¿Pero quién sabe cuándo?», añadió, dejando a los fans con la incertidumbre.

Lo que se sabe del álbum de estudio de King Crimson

El nuevo trabajo discográfico contará con la alineación actual de King Crimson, una formación estelar que ha demostrado su química en los escenarios de todo el mundo. Esta incluye al propio Jakko Jakszyk en la voz y guitarra, el icónico Robert Fripp en la guitarra, Mel Collins en el saxofón y la flauta, el virtuoso bajista Tony Levin, y la potente sección rítmica con Pat Mastelotto, Gavin Harrison y Jeremy Stacey en la batería y percusión. Cabe destacar que Tony Levin se unió a King Crimson junto al guitarrista Adrian Belew en 1981, haciendo su primera aparición en el clásico álbum «Discipline», y ha sido una figura importante en la evolución del sonido de la banda.

Un detalle crucial revelado por Jakszyk es que el álbum incluirá versiones de estudio de algunas canciones nuevas que la banda ya ha estrenado en sus discos en vivo. «Las versiones de estudio de esas piezas y algunas otras partes surgirán al juntarlas», explicó, sugiriendo una mezcla de material conocido por los fans más acérrimos en sus interpretaciones en vivo. Junto con piezas completamente inéditas.

Sin duda alguna este anuncio marca un emocionante capítulo para King Crimson y para el rock progresivo en general. Después de dos décadas de espera, la promesa de nueva música de una de las bandas más influyentes del género es una de las noticias más esperadas de la década. Solo queda esperar el momento en que esta producción finalmente vea la luz.