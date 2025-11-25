Todo sobre la Posada Vagonera 2025: Sonidero, activismo y resistencia

El colectivo Leonas en Manada A.C., la agrupación de mujeres comerciantes y artistas que trabajan en el Metro de la CDMX, ha convertido su celebración de fin de año en un acto crucial de activismo. La Posada Vagonera 2025 tiene un objetivo financiero vital: todo el dinero recaudado se destinará a pagar la asistencia jurídica que permite al colectivo avanzar en su lucha por derechos laborales y contra años de criminalización.

La realización de la Posada Vagonera 2025 es un símbolo de que la organización se mantiene firme y activa en la búsqueda de la justicia social. Un ejemplo de como la resistencia puede ir acompañada de la digna rabia y el goce desde la organización que busca mejores oportunidades.

Agenda y talento estelar de la Posada Vagonera 2025

La Posada Vagonera 2025 promete ser una noche vibrante y cultural. La cita es el 6 de diciembre en San Camilito #13, con actividades que se desarrollarán desde las 16:00 hasta las 23:00 horas, siendo un evento apto para toda la familia con un costo de $50 pesos por boleto.

El cartel de talento incluye figuras destacadas como EsamiPau!, Talento Vagonero, Itzá González y Musas Sonidenas. Al utilizar la cultura popular, la fiesta y el arte como herramientas de visibilidad, el colectivo dice «¡basta!» a la criminalización y reafirma su derecho a existir en el espacio público.

La lucha central: de la informalidad a la seguridad social

La necesidad de financiar esta lucha legal a través de la Posada Vagonera 2025 se debe a que el colectivo busca cambiar su condición de informalidad. Las vagoneras son tratadas como delincuentes, enfrentan operativos policiales y, sobre todo, carecen de acceso a la seguridad social, dejándolas vulnerables ante riesgos laborales, enfermedades y la vejez.

La convocatoria a la Posada Vagonera 2025 es un llamado directo a la sociedad para apoyar esta causa que afecta a miles de mujeres, demostrando que la resistencia del colectivo está ligada a la supervivencia y dignidad.

Cortesía: Gatopardo

La meta de la Posada Vagonera 2025 es garantizar que el colectivo pueda sentar un precedente legal que obligue a las autoridades de la CDMX a reconocer el trabajo informal que sostiene a miles de familias y, con ello, conseguir el acceso a derechos laborales plenos.

Al financiar su defensa a través de actividades como la Posada Vagonera 2025, Leonas en Manada demuestra la fuerza de la organización comunitaria y su determinación para dejar atrás la criminalización y la vulnerabilidad en el Metro CDMX. Si quieres asistir, puedes comprar aquí tus boletos.