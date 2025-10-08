Sonidero Gótico: La fiesta cross-cultural que une el dark y la cumbia

El próximo 24 de octubre, el Diablo Secret Dancefloor será el epicentro de un fenómeno sonoro y social: Sonidero Gótico. Este evento, que nació en Memphis, Tennessee, llega a la Ciudad de México con la misión de derribar barreras entre la escena dark y la cultura popular de la cumbia.

Hablamos con Mariana (La Femme Radical), una de las cofundadoras del proyecto, quien detalló cómo esta mezcla busca ser más que una fiesta: una «nueva comunidad» y un espacio de tolerancia. Esta gran fiesta próxima a realizarse, fue fundada por los DJs La Femme Radical, Kid Mestizo (Ciudad de México) y Mala Leche (El Salvador – LA – Memphis TN), al que más tarde se unió Magallanes en Ciudad de México.

Nostalgia latina y la necesidad de un crossover

La idea de fusionar estos dos mundos surgió en Estados Unidos, donde Mariana y su esposo, también cofundador, residieron. Lejos de las fiestas tradicionales de CDMX, se percataron de la necesidad de mezclar sus raíces con su gusto por lo alternativo.

Mariana explica que la inspiración provino de la nostalgia y la observación de eventos similares en otras ciudades:

«Vimos como una necesidad en la comunidad por tener un under donde pudiéramos escuchar estos géneros alternativos de la cultura gótica y dark, y pues también rendir tributo y esta nostalgia hacia géneros como la cumbia precisamente por ser latinos. Crecimos con toda esta cultura de los fiestones, de los sonideros tanto de la escena de High Energy como los sonideros de cumbias.»

La cofundadora destaca que, mientras en México los espacios suelen estar segregados por géneros, el concepto de Sonidero Gótico rompe con esa dinámica:

«Vimos que esta mezcla de géneros en una misma noche funcionaba muy bien. Por lo general aquí [en CDMX] cada lugar tiene sus géneros… pero nosotros dijimos: ‘Creo que hace falta algo así’, porque también la comunidad latina de aquí pues tiene esa nostalgia y extraña muchísimo escuchar también la música latina.»

Para los fundadores, el proyecto es inherentemente político y social, especialmente al haber surgido en el sur de Estados Unidos, un contexto que les obligó a buscar el refugio en la unión.

«Al principio esa es como la primicia, el objetivo de Sonidero Gótico: que no solo sea una fiesta, sino una comunidad… Allá [en Memphis] hicimos una comunidad muy muy chida alrededor del concepto y de los eventos.»

La vocación del evento en CDMX sigue siendo la misma: crear un ambiente seguro e inclusivo.

«Lo que más bien queremos es juntar y hacer una sola comunidad de todas estas escenas, porque creemos que es importante… para nosotros a estas alturas la segregación ya quedó atrás. Queremos crear este espacio para que justo quien quiera, quien se sienta cómodo, quien tenga curiosidad, pues venga.»

En esta línea, el equipo busca activamente la representación de minorías en futuras ediciones:

«En mi caso yo como morra, para mí sí es súper importante tener mucha presencia y esencia de morras y de la comunidad LGBT también. Nos vamos a enfocar en tener más morras invitadas, más invitades como parte de la comunidad.»

La Propuesta Sonora: Darkwave, cumbias amazónicas y EBM

La noche del 24 de octubre promete ser un viaje sonoro sin pausas, gracias a un line-up que busca dinamismo. La esencia se centra en la electrónica oscura y el folclor tropical.

«Nos enfocamos en géneros como Dark Wave, New Wave, EBM, Hi Energy, de repente algo de Italo, post punk y pues las cumbias amazónicas… Es nuestra idea que justo no esté todo en una [misma línea] como muy plano, sino que realmente toda la noche puedas estar bailando.»

Para esta primera edición en la capital, la alineación estelar incluye a talento local de peso, simbolizando la unión de las dos culturas:

«Vamos a tener de invitados como estelares a Sonido Confirmación, que es quien va a llevar toda esa parte tropical de cumbias, y por otro lado vamos a tener a Scorpio 69, que es un gran e icónico DJ Performance de aquí de la ciudad… Creemos que era una pieza clave también para tenerlo en el primer Sonidero Gótico.»

Así que este próximo 24 de octubre en punto de las 21:00 horas, no te puedes perder esta edición mexa del Sonidero Gótico. Una noche imperdible y pensada para salir de la rutina y poder sacar los mejores pasos de baile bajo indumentarias goth y punk. La cita es en Monterrey 80, Col. Roma en el Diablo Secret Dancefloor. Cabe mencionar que ya se agotaron las preventas y sólo hay entradas limitadas el día del evento en $150, así que llega temprano para poder alcanzar. Síguelos en redes sociales para que no pase desapercibido ningún detalle de este fiestón.