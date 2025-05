Cuándo y por qué se celebra el día internacional del gótico

Cada 22 de mayo desde el año 2009, se celebra el día internacional del gótico. El origen de esta oscura efeméride oscura se remonta a las transmisiones de Radio BBC 6 que durante el mes de mayo programaban música variada acerca de varias subculturas musicales, destacando la gótica. Los DJ’s góticos Martin Oldgoth y Cruel Britannia impulsaron esta iniciativa para celebrar de manera anual la sobriedad de las sombras.

El impacto del día internacional del gótico fue tal que se incorporó a países como Estados Unidos, Australia, Canadá, México, Brasil, España y Sudáfrica. Año con año, cada país encuentra nuevas formas de celebrar esta particular efeméride. La resistencia y evolución de la subcultura a lo largo de las décadas ha demostrado que la estética y la música también explora las raíces profundas de este movimiento cultural.

El origen del gótico como subcultura puede rastrearse a finales de los años 70 y principios de los 80 con la efervescencia del post punk como escenario. Agrupaciones como Bauhaus, Siouxsie and the Banshees y The Cure forjaron el camino de un sonido oscuro y melancólico que hacía una gran diferencia del punk agresivo y delirante de la época. La canción «Bela Lugosi’s Dead» de Bauhaus, lanzada en 1979, es considerada uno de los primeros himnos góticos y marca un hito en el nacimiento de esta subcultura. De ahí lo importante de celebrar día internacional del gótico.

Actualmente, el día internacional del gótico se celebra con conciertos, convivencias, festivales y grandes eventos alrededor del mundo. Estas reuniones son una oportunidad para que las personas que pertenecen a la comunidad se conozcan, compartan su pasión y propaguen la celebración de las tinieblas. De tal modo que eta celebración es un reconocimiento al a creatividad y la diversidad que define a la subcultura.

Para celebrar dignamente el día internacional del gótico, hay que dejar en claro que el término gótico no es una invención posmoderna. El origen de la palabra se remonta a la Edad Media para describir el estilo arquitectónico que se caracterizaba por los arcos apuntados, catedrales de gran tamaño y vitrales coloridos en las ventanas. La estética medieval influyó profundamente en la moda y el arte del movimiento gótico contemporáneo, caracterizado por su vestimenta predominantemente negra, maquillajes intensos y accesorios que evocan una elegancia sombría.

Día internacional del gótico en México

Para celebrar el día internacional del gótico en México se llevará a cabo el Picnic Gótico 2025 en el Faro Tláhuac. Este evento se llevará a cabo el domingo 18 de mayo, dando inicio a las 11:00 horas con entrada libre a un gran número de actividades que ofrecerán una experiencia llena de oscuridad, sombras, música en vivo y arte.

La música en vivo será protagonista indiscutible de la jornada, con la presentación de diversas bandas. Además, los organizadores anticipan sorpresas que podrían revelarse próximamente en las redes sociales oficiales del Picnic Gótico de la CDMX, por lo que se recomienda estar atentos a las publicaciones. Habrá también presentaciones de grupos de danza como Cofradía Tribal MX, Stamm Gala, Shei Tribal Fusion y Darkana Danza Colectiva y una pasarela con los mejores atuendos góticos.