El Infrarrealismo celebra 50 años de poesía subversiva en México

En 1975, una chispa se encendió en el corazón de la Ciudad de México, marcando el nacimiento de un movimiento literario que desafiaría los cánones establecidos. El Infrarrealismo, fundado por los jóvenes poetas Roberto Bolaño y Mario Santiago Papasquiaro, no fue solo un grupo literario, sino una revuelta poética que buscaba devolverle al arte su naturaleza más vital y rebelde. Medio siglo más tarde, el espíritu inconforme de los infras regresa a su punto de partida, la Casa del Lago UNAM, para conmemorar su legado en un par de jornadas que son todo menos nostalgia.

La leyenda cuenta que la idea del movimiento surgió en un viaje a dedo desde Ciudad Universitaria hasta el icónico Café La Habana. Poco después, el grupo se consolidó con otros jóvenes poetas y organizó su primer ciclo de lecturas en la Casa del Lago UNAM. Este acto de rebeldía, en un espacio que representaba el centro cultural, fue el primer paso para consolidar una filosofía que, como el mismo Mario Santiago Papasquiaro escribió en el Manifiesto Infrarrealista, buscaba ir más allá de las convenciones. Para los infras, «La cultura no está en los libros ni en las pinturas ni en las estatuas, está en los nervios / en la fluidez de los nervios», una visión que sigue siendo tan urgente y necesaria hoy como hace 50 años.

La filosofía del Infrarrealismo se cimentó en el rechazo al establishment literario y la academia. Su poesía no buscaba complacer a los críticos ni ser exhibida en las vitrinas de las élites, sino que se imprimía en los márgenes y se difundía como un acto de resistencia. Su literatura es un grito de libertad que rehúye los centros de poder y apuesta por una expresión viva, radical y conectada con la vida apasionada y convulsa de las calles. Los infras se autodenominaron «poetas infras, no detectives salvajes«, una frase que encapsula perfectamente su esencia: no querían ser los héroes de una novela, sino los protagonistas de su propia realidad, creando un arte que era reflejo de su vida en constante agitación.

Un festival de poesía, memoria y contracultura

Para celebrar este medio siglo de incordio, el Infrarrealismo ha preparado una serie de actividades que reviven su espíritu en la Casa del Lago UNAM, el lugar donde todo comenzó. El evento se dividirá en dos jornadas, cada una con un enfoque particular en la poesía y el activismo cultural que los caracteriza.

La primera jornada se llevará a cabo el jueves 28 de agosto con un «Conversatorio y poesía expandida«. En este encuentro, los participantes Ximena Cobos, Zindy Rodríguez, Jorge Aguilera, Raúl Silva, Virgilio Torres y Pita Ochoa H. explorarán la huella de la poesía infrarrealista, no solo a través de la palabra viva, sino también a través de las publicaciones. Los asistentes podrán conocer libros, antologías, hallazgos editoriales y rarezas bibliográficas que demuestran el camino que la literatura de los infras ha recorrido por ediciones independientes y alternativas.

La segunda jornada, el sábado 30 de agosto, será una auténtica conmemoración de la memoria, el arte y la vida. Con el título «Infrarrealistas. 50 años incordiando«, este evento contará con música en vivo a cargo de Rafael Catana y Los Perikles. La celebración incluirá lecturas en voz alta de poetas infrarrealistas vivos y muertos, migrantes y arraigados en esta ciudad, como Roberto Bolaño, Mario Santiago Papasquiaro, Edgar Artaud, Mara Larrosa, José Peguero, entre otros. La poesía se expandirá con la proyección de multimedia a cargo de Boris Peguero y Pixan Kay, en un acto colectivo que demuestra que la persistencia de su visión sigue siendo el hilo que los une.