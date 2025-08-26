Haiku: las diez mejores piezas de brevedad y sencillez

Las expresiones artísticas orientales representan un abanico muy amplio de posibilidades. El haiku, por ejemplo, es una forma de poesía japonesa que se caracteriza por la brevedad y la contemplación de la naturaleza. Tradicionalmente, consta de tres versos sin rima, con un total de 17 sílabas. En el siglo XVII se hizo popular como una forma de expresión de la religión zen gracias al maestro Bashō.
A partir de estas creaciones, muchos escritores han seguido multiplicando este breve pero maravilloso arte. Su historia se remonta al Japón del siglo XIII, cuando era muy cotidiano que un grupo de poetas se reuniera para crear poemas colaborativos conocidos como renga. Durante esos encuentros, supervisados por un maestro, los poetas componían estrofas que se iban enlazando y que debían ajustarse a los conceptos y palabras convenidos de previo a la sesión.
El haiku encuentra sus orígenes en el hokku, una fórmula de construcción literaria utilizada en el tipo de poema más largo conocida como renga. Fue cuando esta composición empezó a utilizarse como unidad independiente, que se le comenzó a denominar como con el nombre que se le conoce actualmente.
Los 10 mejores haikus
Kabayashi Issa
La mariposa revolotea
como si desesperara
en este mundo
Watanabe Hakusen
Anoche cubrí
mis hijos dormidos
y el ruido del mar.
Yamagushi Sodo
Esta primavera en mi cabaña
Absolutamente nada
Absolutamente todo
Masaoka Shiki
Primavera en el hogar.
No hay nada
y sin embargo hay de todo
Kobayashi Issa
Pareciera que el sapo
Va a expeler
una nube
Natsume Soseki
Sobre la montaña florida
Sueltan los caballos
En el cielo otoñal
Konishi Raizan
Mil pequeños peces blancos
Como si hirviera
El color del agua
Yosa Buson
Bajo la lluvia de verano
El sendero
Desapareció
Ogiwara Seisensui
Cuando canta la cigarra,
cuando canta,
canta en coro
y el sol muere.
Taneda Santoka
Mi cuenco de mendigar
Acepta hojas caídas
Stephanye Reyes
