Haiku: las diez mejores piezas de brevedad y sencillez
CULTURA

Haiku: las diez mejores piezas de brevedad y sencillez

26
ago2025

Las expresiones artísticas orientales representan un abanico muy amplio de posibilidades. El haiku, por ejemplo, es una forma de poesía japonesa que se caracteriza por la brevedad y la contemplación de la naturaleza. Tradicionalmente, consta de tres versos sin rima, con un total de 17 sílabas. En el siglo XVII se hizo popular como una forma de expresión de la religión zen gracias al maestro Bashō.

A partir de estas creaciones, muchos escritores han seguido multiplicando este breve pero maravilloso arte. Su historia se remonta al Japón del siglo XIII, cuando era muy cotidiano que un grupo de poetas se reuniera para crear poemas colaborativos conocidos como renga. Durante esos encuentros, supervisados por un maestro, los poetas componían estrofas que se iban enlazando y que debían ajustarse a los conceptos y palabras convenidos de previo a la sesión.

El haiku encuentra sus orígenes en el hokku, una fórmula de construcción literaria utilizada en el tipo de poema más largo conocida como renga. Fue cuando esta composición empezó a utilizarse como unidad independiente, que se le comenzó a denominar como con el nombre que se le conoce actualmente.

Los 10 mejores haikus

Kabayashi Issa

La mariposa revolotea
como si desesperara
en este mundo

Watanabe Hakusen

Anoche cubrí
mis hijos dormidos
y el ruido del mar.

Yamagushi Sodo

Esta primavera en mi cabaña
Absolutamente nada
Absolutamente todo

Masaoka Shiki

Primavera en el hogar.
No hay nada
y sin embargo hay de todo

Kobayashi Issa

Pareciera que el sapo
Va a expeler
una nube

Haiku

Natsume Soseki 

Sobre la montaña florida
Sueltan los caballos
En el cielo otoñal

Konishi Raizan

Mil pequeños peces blancos
Como si hirviera
El color del agua

Yosa Buson

Bajo la lluvia de verano
El sendero
Desapareció

Ogiwara Seisensui

Cuando canta la cigarra,
cuando canta,
canta en coro
y el sol muere.

Taneda Santoka

Mi cuenco de mendigar
Acepta hojas caídas

