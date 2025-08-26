Haiku: las diez mejores piezas de brevedad y sencillez

Las expresiones artísticas orientales representan un abanico muy amplio de posibilidades. El haiku, por ejemplo, es una forma de poesía japonesa que se caracteriza por la brevedad y la contemplación de la naturaleza. Tradicionalmente, consta de tres versos sin rima, con un total de 17 sílabas. En el siglo XVII se hizo popular como una forma de expresión de la religión zen gracias al maestro Bashō.

A partir de estas creaciones, muchos escritores han seguido multiplicando este breve pero maravilloso arte. Su historia se remonta al Japón del siglo XIII, cuando era muy cotidiano que un grupo de poetas se reuniera para crear poemas colaborativos conocidos como renga. Durante esos encuentros, supervisados por un maestro, los poetas componían estrofas que se iban enlazando y que debían ajustarse a los conceptos y palabras convenidos de previo a la sesión.

El haiku encuentra sus orígenes en el hokku, una fórmula de construcción literaria utilizada en el tipo de poema más largo conocida como renga. Fue cuando esta composición empezó a utilizarse como unidad independiente, que se le comenzó a denominar como con el nombre que se le conoce actualmente.

Los 10 mejores haikus

Kabayashi Issa

La mariposa revolotea

como si desesperara

en este mundo

Watanabe Hakusen

Anoche cubrí

mis hijos dormidos

y el ruido del mar.

Yamagushi Sodo

Esta primavera en mi cabaña

Absolutamente nada

Absolutamente todo

Masaoka Shiki

Primavera en el hogar.

No hay nada

y sin embargo hay de todo

Kobayashi Issa

Pareciera que el sapo

Va a expeler

una nube

Natsume Soseki

Sobre la montaña florida

Sueltan los caballos

En el cielo otoñal

Konishi Raizan

Mil pequeños peces blancos

Como si hirviera

El color del agua

Yosa Buson

Bajo la lluvia de verano

El sendero

Desapareció

Ogiwara Seisensui

Cuando canta la cigarra,

cuando canta,

canta en coro

y el sol muere.

Taneda Santoka

Mi cuenco de mendigar

Acepta hojas caídas