Cuentos cortos eróticos: cinco relatos breves sobre deseo

Publicado originalmente el 10 de abril de 2024. Actualizado el 2 de junio de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

La literatura erótica no existe solo para provocar. También usa la imaginación, la espera y la tensión narrativa para explorar cómo funciona el deseo. Diversos estudios sobre fantasía sexual han señalado que la excitación puede aumentar cuando una persona imagina escenas con claridad, detalle y participación emocional. Una investigación publicada en Australian Journal of Psychology encontró que la excitación producida por fantasías sexuales estaba más relacionada con la viveza de las imágenes mentales y la absorción en la fantasía que con la imaginación en general.

Leer cuentos eróticos puede activar ese mismo terreno: no se trata solo de lo que el texto dice, sino de lo que cada persona imagina mientras lee. Por eso el erotismo literario suele funcionar distinto al contenido visual explícito. La ficción deja espacios para completar escenas, deseos, silencios y emociones. El filósofo Cain Todd, en un ensayo sobre imaginación, fantasía y deseo sexual, explica que la relación con una obra de ficción implica una participación imaginativa: quien lee sabe que está ante algo inventado, pero aun así puede involucrarse emocionalmente con lo que ocurre.

También es cierto que el erotismo suele ser tratado con sospecha en internet. Google explica que su filtro de Búsqueda Segura puede reducir la aparición de resultados con contenido sexual explícito, desnudez o páginas orientadas a contenido sexual, aunque reconoce que algunos contenidos más matizados pueden ser marcados por error. Por eso es importante presentar este tipo de textos con claridad: como ficción para personas adultas, dentro de una nota literaria, no como contenido pornográfico.

Estos cinco cuentos cortos eróticos están pensados para personas adultas y trabajan distintas formas del deseo: el secreto, la memoria del cuerpo, el juego consentido, la espera y la atracción entre dos personas que se conocen poco a poco. No todos tienen el mismo tono, pero comparten una idea: el erotismo también puede leerse como ficción breve, con personajes, tensión y una historia que avanza más allá de la escena íntima.

Contenido para mayores de edad

Literatura y sensualidad: una mirada a los relatos eróticos más intensos de la historia.

1. Mi esposa en mi ausencia

Se suponía que volvería de mi viaje el viernes, pero terminé mi trabajo antes de lo previsto y regresé el jueves por la tarde. No le avisé a mi esposa. Quería sorprenderla. Compré pan dulce, una botella de vino y las flores que siempre decía que no quería, aunque luego las acomodaba con cuidado en el florero de la sala.

El taxi me dejó frente a la casa. Saqué las llaves, abrí la puerta y me recibió un ruido que no esperaba. Primero escuché risas. Después, una voz masculina. Luego la voz de ella, más suelta, más encendida, como si la casa fuera otro lugar cuando yo no estaba.

Me quedé inmóvil.

Pude entrar y hacer una escena, gritar su nombre, cerrar la puerta y marcharme. Pero mi cuerpo reaccionó de una forma extraña: me escondí en el baño del primer piso, junto a la sala. Dejé la puerta apenas abierta. Desde ahí podía ver una parte del pasillo y escuchar lo suficiente para entender que mi sorpresa se había convertido en otra cosa.

Mi esposa apareció con una camisa negra de encaje. Detrás de ella venían tres hombres. No parecían desconocidos para ella. Se movían con demasiada confianza por la casa. Ella tomó una botella de whisky de la mesa, sirvió en cuatro vasos y se rió como hacía mucho tiempo no la oía reír conmigo.

Sentí rabia. También sentí vergüenza. Y, debajo de eso, una curiosidad incómoda que no quería aceptar.

Yo viajaba con frecuencia. De pronto, cada ausencia empezó a parecerme sospechosa. Cada llamada breve y noche en que le decía que la extrañaba y ella respondía con prisa.

Los hombres se fueron tiempo después. Mi esposa subió a bañarse y salió vestida como si tuviera otra cita. Caminé por la casa cuando la escuché cerrar la puerta. Había copas sobre la mesa, ropa en el sillón y señales de una vida que yo no conocía. No sabía si estaba más dolido por lo ocurrido o por descubrir que mi esposa tenía una versión de sí misma que nunca me había mostrado.

Regresó tres horas después. Venía con su jefe.

A él lo conocía. Habíamos compartido cenas de trabajo, brindis de fin de año, conversaciones aburridas sobre proyectos. Lo saludé muchas veces sin imaginar que también entraba a mi casa cuando yo no estaba.

Subieron a la habitación principal.

Me quedé otra vez en el baño, sentado en el piso frío, escuchando mi propia respiración. Había algo absurdo en todo eso: yo era el dueño de la casa, el esposo, el que debía exigir respuestas, y aun así estaba ahí, escondido, mirando mi vida desde una rendija.

A la mañana siguiente, el jefe bajó primero. Ella lo acompañó hasta la puerta.

—Vete ya —le dijo entre risas—. Mi esposo está por llegar.

—¿Cuándo nos volvemos a ver?

—Como siempre. Él se va en dos semanas.

Cuando él se fue, ella comenzó a ordenar la sala con rapidez. Subió a la recámara. Ese fue mi momento. Salí del baño, abrí la puerta principal desde afuera y toqué el timbre como si acabara de llegar.

Ella bajó con una sonrisa perfecta.

—¡Mi amor! Llegaste.

La abracé. Olía a perfume, a jabón y a mentira.

—Quise darte una sorpresa —dije.

—Qué bueno que llegaste —respondió.

Fue a la cocina. Yo la seguí. Preparó café en mi taza favorita y me la entregó con esa naturalidad que de pronto me pareció cruel.

—Toma, amor.

La miré largo rato. Ella sostuvo mi mirada apenas un segundo y después bajó los ojos. No sé si sospechó algo o si deseaba ser descubierta y no sé si yo quería descubrirla.

Tomé el café.

No dije nada ese día. Tampoco al siguiente. Esperé.

Dos semanas después fingí otro viaje. Salí con una maleta, di vueltas por la ciudad y regresé al anochecer. Esta vez no me escondí. Me quedé en la acera de enfrente, mirando las luces de mi casa.

A las nueve llegó un hombre. Una hora después, otro. A las once, ella abrió la puerta para alguien más.

Entonces entendí que no había visto una excepción, sino una costumbre.

No volví a entrar de sorpresa. No la confronté esa noche. Pasé horas caminando hasta que amaneció. Al llegar, ella dormía. Me senté en la orilla de la cama y la miré como si fuera una desconocida.

Cuando abrió los ojos, supo que algo había cambiado.

—¿Qué pasa? —preguntó.

Respiré hondo.

—Tenemos que hablar.

Ella no contestó. Solo se incorporó lentamente, como si por fin hubiera llegado el momento que llevaba meses evitando.

Y esa vez no me escondí.

El arte de la provocación y el misterio en los relatos cortos.

2. Mi cuerpo y su incendio

Ahora mismo estoy despierta, bajo la sábana, tratando de calmar una inquietud que no me deja dormir. No es solo recuerdo. Es una sensación que vuelve al cuerpo como una brasa: primero pequeña, luego imposible de ignorar.

Todo empezó con una invitación sencilla. Un amigo me propuso salir de la ciudad una tarde. Dijo que quería mostrarme un lugar tranquilo, lejos del ruido, un sitio donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Acepté sin pensarlo demasiado, aunque en el fondo sabía que no íbamos solo a hablar.

Me vestí con más cuidado del que quise admitir. Elegí unos jeans, botas altas y una blusa ligera que dejaba ver más de lo acostumbrado. Mientras me miraba al espejo, me pregunté si él lo notaría. Después me respondí que sí, que precisamente por eso lo hacía.

El camino fue largo. Hablamos de cosas simples: música, trabajo, gente que ambos conocíamos. Pero entre una frase y otra había silencios que decían más. Cada vez que su mano cambiaba la velocidad o rozaba la palanca, yo pensaba en lo cerca que estaba. Cada vez que me miraba de reojo, fingía mirar por la ventana.

Llegamos a una cabaña pequeña. No había casi muebles. La luz fallaba y él caminaba de un lado a otro revisando contactos, ventanas y apagadores. Yo encontré una cobija doblada en una esquina y la extendí sobre el piso.

—¿Qué haces? —preguntó.

—Ponerme cómoda.

Me quité el suéter. Luego los zapatos. Sentí su mirada antes de verlo mirarme. No dijo nada, pero el silencio cambió por completo.

—No me veas así si no vas a hacer nada —le dije.

Él sonrió con nervios.

—No quiero equivocarme.

Esa frase me gustó. Que no diera por hecho nada. Que esperara mi respuesta.

Me acerqué.

—Entonces pregunta.

—¿Quieres que me acerque?

—Sí.

Lo hizo despacio. Sus manos llegaron primero a mi cintura. Después su boca a la mía. El beso fue torpe al principio, como si ambos hubiéramos imaginado demasiado ese momento y ahora no supiéramos por dónde empezar. Luego todo encontró su ritmo.

La cabaña estaba fría, pero yo sentía calor. Un calor que no venía del clima ni de la ropa, sino de algo que se abría paso en mí. Él me besó el cuello, los hombros, la cara. Yo lo tomé de la camisa y lo acerqué más, sin paciencia.

—Tus manos me encienden —le dije.

No respondió. Solo volvió a tocarme con más seguridad.

Nos dejamos caer sobre la cobija. Afuera empezaba a oscurecer. Adentro no había música, ni velas, ni nada que intentara volver perfecta la escena. Solo estábamos nosotros, respirando cerca, descubriendo hasta dónde llegaba el deseo cuando dejábamos de fingir que era amistad.

Me preguntó dos veces si estaba bien. Le respondí que sí. La segunda vez, además, le pedí que no se detuviera.

El resto de la tarde se volvió una mezcla de piel, risa, pausas y agua fría tomada directamente de una botella. No hubo promesas. No hablamos de lo que vendría después. Tal vez porque ninguno quería romper el momento con una pregunta difícil.

Al regresar a la ciudad, el silencio del coche ya no era el mismo. Esta vez no estaba lleno de duda, sino de memoria. Nuestras manos se encontraron a medio camino y se quedaron juntas hasta llegar.

Ahora, bajo la sábana, vuelvo a sentirlo todo: la cabaña vacía, la cobija en el piso, su forma de preguntar antes de tocarme, mi propia voz diciendo que sí.

Por eso no duermo.

Hay incendios que no se apagan cuando termina la noche.

La escritura de cartas de amor y relatos de pasión a la luz de las velas.

3. Amo, soy tu sumisa

Eran casi las once de la noche cuando llegué a su casa. Toqué la puerta con tres golpes suaves. Él ya me esperaba.

Abrió descalzo, con una camisa de franela y el rostro tranquilo. No sonrió de inmediato. Me observó como si quisiera leer en mí la respuesta antes de hacer cualquier pregunta.

—Llegas tarde —dijo.

Bajé la mirada. No porque tuviera miedo, sino porque esa era parte de nuestro acuerdo. Durante el día yo tomaba mis decisiones, resolvía pendientes, discutía, trabajaba, respondía mensajes. Pero esa noche había elegido otra cosa: ceder el control durante unas horas, dentro de límites claros, con alguien en quien confiaba.

—Lo siento —respondí.

Él se hizo a un lado para dejarme pasar.

—Antes de empezar, dime la palabra.

La dije.

Era nuestra señal. Si algo dejaba de sentirse bien, si el juego cruzaba una línea, bastaba pronunciarla y todo terminaba. No era un detalle menor. Era lo que volvía posible la entrega.

Entré con una falda negra, un suéter ligero y sandalias verdes. Me había vestido pensando en él, en su mirada, en la forma en que el deseo podía empezar antes de tocarse.

Cerró la puerta.

Me acerqué y lo besé. Él respondió con fuerza, pero se detuvo a tiempo para mirarme.

—¿Estás segura?

—Sí.

Entonces me abrazó. Sus manos bajaron por mi espalda y me acercaron a su cuerpo. Yo le quité la camisa despacio, con una mezcla de ansiedad y ceremonia.

—Estoy aquí —le dije—. Para ti.

Me arrodillé frente a él, no como humillación, sino como parte de un lenguaje que ambos entendíamos. Besé sus manos, luego sus piernas. Él respiró hondo. Sentí que su control también le costaba trabajo.

—No tienes que demostrar nada —dijo.

Levanté la vista.

—Quiero hacerlo.

Esa fue la diferencia. Yo quería.

Me tomó del cabello con cuidado, sin lastimarme, solo para guiarme. Había firmeza en sus gestos, pero también atención. Cada vez que mi respiración cambiaba, él aflojaba. Cada vez que yo volvía a buscarlo, entendía que podía seguir.

Después me ayudó a ponerme de pie. Mis rodillas temblaban un poco.

—Agua —dijo.

Me entregó un vaso y esperó a que bebiera. Luego me preguntó por mi día, por mi salud, por el camino. Esa pausa me hizo sonreír. Incluso dentro del juego, seguía cuidando de mí.

Subimos a su habitación.

—Acuéstate boca abajo —pidió.

Obedecí.

Me ató las muñecas con cintas suaves a los extremos de la cama. Probó el nudo, metió dos dedos para asegurarse de que no apretara demasiado y me preguntó si estaba bien.

—Sí.

—Dilo completo.

—Estoy bien. Quiero seguir.

Entonces empezó el castigo por mi retraso. No fue brutal. Fue medido. Una serie de golpes suaves con tiras de cuero, más sonoros que dolorosos, marcados por pausas que aumentaban mi ansiedad. Él me habló cerca del oído.

—¿Vas a volver a llegar tarde?

—No.

—¿Prometes avisar si algo cambia?

—Lo prometo.

Mi piel ardía un poco. Más que dolor, sentía una mezcla extraña de vergüenza, deseo y alivio. Cuando terminó, me soltó de inmediato. Me cubrió con una toalla y se acostó a mi lado para abrazarme.

No dijo nada durante un rato.

Yo apoyé la frente contra su pecho. El aire acondicionado me había enfriado los brazos y él me frotó la espalda con paciencia.

—¿Cómo estás? —preguntó.

—Bien.

—¿De verdad?

—Sí. Contenta.

Solo entonces volvió a besarme.

Esa noche el deseo no tuvo prisa. Hubo caricias, pausas, respiración. Palabras que afuera de esa habitación sonarían duras, pero que ahí estaban sostenidas por confianza. También hubo entrega, pero no pérdida. Yo sabía quién era. Sabía dónde estaba. Sabía que podía detenerlo todo.

Al final, nos quedamos dormidos abrazados.

Antes de cerrar los ojos, le dije:

—Te amo.

Él me besó la frente.

—Yo también.

Y en esa calma entendí por qué volvía: no por obedecer, sino porque ahí podía soltar el peso de tener que controlarlo todo.

Relatos cortos que exploran la pasión, el deseo y las fantasías más profundas.

4. Pasaron días

Pasaron muchos días después de la primera vez y no supe más de ella.

Al principio intenté no darle importancia. Me dije que cada quien tenía su vida, sus horarios, sus silencios. También me dije que quizá ella había preferido dejarlo ahí, como una noche suelta, una excepción que no necesitaba explicación.

Pero la verdad era otra: yo esperaba su mensaje.

Nos habíamos conocido en un bar. No era un lugar elegante ni demasiado oscuro, pero tenía buena música y mesas pequeñas que obligaban a hablar cerca. Ella llegó con una amiga y se sentó a dos mesas de mí. La vi reír, mirar alrededor y acomodarse el cabello detrás de la oreja. No fue amor a primera vista. Fue curiosidad. Luego deseo.

Terminamos hablando por una tontería: el mesero confundió nuestras bebidas. Ella levantó mi vaso, yo levanté el suyo y ambos fingimos solemnidad al hacer el intercambio.

—Supongo que esto nos obliga a presentarnos —dije.

—Supongo —respondió.

Se llamaba Andrea.

Hablamos más de lo esperado. Tenía una forma tranquila de decir cosas atrevidas, como si midiera el efecto de cada frase. Cuando el bar empezó a vaciarse, ella seguía ahí. Cuando su amiga se fue, ella no se levantó.

La primera vez ocurrió sin planearla demasiado. Salimos a caminar, luego entramos a otro lugar, luego a otro. A cierta hora la ciudad parecía haberse vuelto cómplice. Nos besamos en una calle casi vacía, junto a una cortina metálica cerrada. Su boca sabía a ron y menta.

No nos fuimos juntos esa noche. Tal vez por eso me quedé pensando más en ella.

Pasaron dos días. Luego tres. Al cuarto, un poco antes de la madrugada, la luz del teléfono parpadeó.

Era ella.

“Hola.”

Ese “hola” fue como agua en el desierto.

Respondí demasiado rápido.

“Hola. Pensé que habías desaparecido.”

Tardó unos minutos.

“Solo estaba pensando.”

No supe si eso era bueno o malo.

Le pregunté si le había gustado lo de la otra noche. No contestó más. Me quedé mirando la pantalla, arrepentido. Tal vez había sido demasiado directo. Quizá ella quería mantener el misterio. O incluso si le gustaba saber que me tenía esperando.

Pasaron tres días más.

Esta vez escribí sin rodeos:

“¿Vamos por otros tragos?”

Respondió horas después.

“Ok.”

Nos vimos en el mismo lugar. Llegó con una falda negra y tacones que cambiaban por completo su manera de caminar. Me saludó con un beso en la mejilla, pero su mano se quedó un segundo de más en mi brazo.

Nos sentamos. Pedimos bebidas. Hablamos como si nada hubiera pasado, aunque todo en la mesa decía lo contrario.

—Te tardaste en escribir —dije.

—Tú también pudiste insistir menos.

—No quería parecer desesperado.

—Fallaste un poco.

Nos reímos.

En medio de la conversación propuse una apuesta. Piedra, papel o tijera. Ella levantó una ceja.

—¿Y qué se gana?

—Un favor.

—Depende del favor.

—Nada que no quieras hacer.

Aceptó.

Perdió.

La miré con una seguridad que no sentía del todo.

—Quiero que vayas al baño, te mires al espejo y decidas si vas a regresar a esta mesa con ganas de seguir jugando.

Andrea sostuvo mi mirada. No sonrió. Se levantó.

Tardó lo suficiente para que mi imaginación hiciera su trabajo.

Cuando volvió, dejó su bolsa sobre la silla y se sentó como si nada. Pero algo había cambiado. Estaba más cerca. Más decidida. El juego ya no era mío. Tal vez nunca lo había sido.

Sonó una canción lenta. La invité a bailar.

Bailamos muy pegados, rodeados de gente que no nos miraba. Eso hacía todo más intenso. Su mano subió por mi espalda. Mi boca quedó cerca de su cuello. Podía sentir su respiración y la forma en que su cuerpo respondía a la música.

—Eres peligroso —dijo.

—No tanto como tú.

Andrea sonrió.

Cuando la canción terminó, me tomó de la mano y me llevó hacia las escaleras. Subimos hasta un descanso con poca luz. Había una puerta cerrada, una pared fría y el sonido lejano de la música.

Nos besamos como si hubiéramos estado esperando desde el primer mensaje.

No hubo tiempo para fingir calma. Tampoco para discursos. Solo una urgencia compartida, una mezcla de risa nerviosa y deseo contenido durante días. Nos acercamos hasta que la distancia desapareció. Ella me tomó la cara entre las manos y dijo:

—Esta vez no preguntes tanto.

Le hice caso.

Después volvimos a la mesa como si nada. Ella se acomodó el cabello. Yo pedí la cuenta. Nadie pareció notar nuestra ausencia.

Al salir, caminamos sin hablar durante una cuadra.

—¿Vas a desaparecer otra vez? —pregunté.

Andrea se detuvo.

—Depende.

—¿De qué?

—De si sabes esperar.

Me besó una vez más y se subió a un taxi.

Esa noche entendí que no siempre gana quien persigue. A veces la presa también sabe poner trampas.

Encuentros furtivos y el deseo prohibido en la gran ciudad.

5. Amigos de la universidad

¿Cómo llega alguien a enamorarse de una persona a simple vista? Ella nunca creyó en eso. Le parecía una frase de película, una exageración para justificar decisiones impulsivas. El amor, pensaba, necesitaba tiempo, conversación, costumbre.

Y aun así, cuando lo vio por primera vez, algo se movió.

Se conocieron en la oficina de la universidad. Ella era estudiante transferida de otra escuela. Él tenía problemas con un traslape de horarios y necesitaba hablar con la secretaria. Ambos estaban en el mismo lugar, a la misma hora, por razones distintas.

—¿Quién va primero? —preguntó la secretaria.

Ella esperó a que él respondiera. Él esperó a que ella lo hiciera. Como ninguno habló, ella sonrió.

—Bueno, va la nueva.

Él se rió. Se miraron apenas unos segundos, pero fue suficiente para que ambos sintieran una especie de descarga. Nada más pasó. No se pidieron nombres. No intercambiaron teléfonos. La vida siguió.

Durante meses no volvieron a encontrarse.

Hasta una tarde en la cafetería.

Él la vio sentada junto a la ventana, con un libro abierto y un café casi intacto. Dudó antes de acercarse. Luego recordó que ya tenía un pretexto.

—¿La nueva ya dejó de ser nueva?

Ella levantó la vista y lo reconoció.

—Depende. ¿Tú ya resolviste tu horario?

Se llamaba Natalia. Él, Martín. Ella estudiaba Historia. Él, Ingeniería. No tenían demasiadas cosas en común, pero eso ayudó. Él le explicaba problemas de estructuras como si fueran acertijos. Ella le hablaba de archivos, ciudades antiguas y profesores imposibles. Pronto empezaron a almorzar juntos casi todos los días.

La cercanía creció sin apuro.

Primero fueron mensajes sobre clases. Después memes malos. Luego llamadas largas por la noche. Después silencios cómodos. Natalia empezó a buscarlo con la mirada cuando entraba a la cafetería. Martín empezó a llegar antes solo para verla aparecer.

Una tarde de viernes, él le propuso salir de la universidad.

—Hay un hotel con spa cerca —dijo—. Podemos comer algo, usar la piscina, relajarnos. Sin gente hablando de exámenes.

Natalia lo miró con desconfianza divertida.

—¿Un hotel?

—Con spa —aclaró él, levantando las manos—. Suena menos sospechoso si digo spa.

Ella rió.

—Suena igual de sospechoso.

Pero aceptó.

El lugar era tranquilo, más bonito de lo que esperaban. Comieron en una terraza, bebieron algo frío y pasaron la tarde entre la piscina, el jacuzzi y conversaciones que ya no necesitaban esfuerzo. A medida que oscurecía, el viento se volvió frío y la idea de regresar a la universidad perdió sentido.

Pidieron habitaciones, pero solo quedaba una doble. Se miraron en recepción, esperando que el otro dijera algo.

—Podemos dormir en camas separadas —propuso Martín.

—Claro —dijo Natalia—. Somos adultos.

La frase los hizo reír.

Subieron a la habitación. Pidieron comida, pusieron una película y cada uno se acostó en su cama, envuelto en una bata blanca del hotel. Todo parecía correcto. Demasiado correcto.

Natalia quería acercarse, pero no quería parecer ansiosa. Martín quería invitarla a su cama, pero temía arruinar lo que había entre ellos. La película avanzaba sin que ninguno la estuviera viendo.

—¿Quieres que juntemos las camas? —preguntó él al fin.

Ella no respondió de inmediato.

—Solo para ver mejor la película —agregó, torpe.

—Claro —dijo ella—. Por la película.

Juntaron las camas entre risas nerviosas. Se acostaron de nuevo, ahora más cerca. Primero se tocaron las manos por accidente. Después ya no fue accidente. Sus dedos se entrelazaron bajo la sábana.

Martín giró hacia ella.

—Natalia…

—Sí.

—No he dicho nada.

—Pero ibas a hacerlo.

Él sonrió.

—¿Y qué iba a decir?

—Que quieres besarme.

Martín no lo negó.

—Sí.

Ella se acercó.

—Entonces hazlo.

El beso fue suave, casi tímido. Luego vino otro, más largo. La película siguió sonando frente a ellos, olvidada. Las manos encontraron espalda, cuello, cintura. Cada caricia parecía confirmar algo que ambos habían estado evitando por semanas.

No hubo prisa. Esa fue la parte más importante. Se besaron como si tuvieran toda la noche para descubrir lo que ya se intuía en la cafetería, en los pasillos, en las llamadas largas, en cada mensaje sin pretexto.

Natalia dejó que Martín le quitara la bata. Él se detuvo un instante para mirarla, no con urgencia, sino con cuidado.

—¿Está bien? —preguntó.

Ella asintió.

—Sí. No pares.

Y él no paró, pero tampoco corrió. La besó con paciencia, como si quisiera aprenderla. Ella respondió con una seguridad nueva, sin esconder el deseo que tanto había intentado explicar como amistad.

Esa noche se buscaron hasta que el cansancio los dejó abrazados, con la película terminada y la habitación en silencio.

Por la mañana, Natalia despertó primero. Martín seguía dormido, con una mano sobre su cintura. Lo miró y pensó que quizá el amor a primera vista no existía como ella lo imaginaba. Tal vez no era amor completo, ni destino, ni certeza. Tal vez era apenas una señal: una puerta que se abría un poco.

Lo demás había que construirlo.

Martín abrió los ojos.

—Buenos días —dijo.

—Buenos días.

—¿Esto complica la universidad?

Natalia sonrió.

—Muchísimo.

Él se incorporó, preocupado.

Ella lo besó.

—Pero podemos empezar por desayunar.

Y así lo hicieron: dos estudiantes adultos, una habitación doble, una mañana clara y la sensación de que algo había comenzado sin pedirles permiso.

El inicio de la complicidad y el deseo en los momentos más cotidianos.

¿Qué tienen en común estos cuentos cortos eróticos?

Estos relatos parten de situaciones distintas: una ausencia inesperada, un viaje fuera de la ciudad, un juego de confianza, una espera entre mensajes y una amistad universitaria que cambia de forma. Todos giran alrededor del deseo, pero no lo presentan de la misma manera. A veces aparece como secreto; otras, como recuerdo, curiosidad, entrega, paciencia o descubrimiento.

La literatura erótica para adultos funciona mejor cuando no se limita a describir cuerpos. También necesita tensión, personajes y una razón para seguir leyendo. En estos cuentos, el deseo no aparece solo como impulso: también revela inseguridades, acuerdos, fantasías, miedos y decisiones.