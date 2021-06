Twitter, esa red social que surgió para comunicar en tiempo real lo que acontece en el mundo, expresar tu sentir al momento o dar alguna recomendación sobre un tema en específico. La red del pajarito azul se convirtió en un vertedero de hate, polémica barata, ataques y algunas veces en una fuente de información. Pero dentro de todo eso, también surgieron las cuentas sobre fetiches, el porno y erotismo.

Abordaremos fetiches y gustos sexxuales más populares que existen en la red inmediata, donde si tienes alguno, puedes crear una cuenta alterna y compartir (o simplemente ver) tu fascinación por alguno de ellos.

La palabra fetichismo ha variado mucho en los últimos años, ahora hasta un gusto diferente a lo “normal” es tratado como una parafilia. Freud estaría decepcionado de la sociedad.

BDSM

Hay varias vertientes del BDSM lo expone, desde las cuentas de mistress que dominarán a más de uno o una con el poder de 280 caracteres y alguna imagen, hasta aquellas dedicadas a simplemente poner videos de cualquiera de los estilos. Amarres, hombres y mujeres siendo mascotas, feminizadoras y feminizados, etc. Hay cuentas dedicadas a explicar y llevarte casi de la mano para que hagas del BDSM una práctica segura y la adoptes como un estilo de vida.

Lolitas Hentai

Oh si, como lo lees, las lolitas hentai tienen una gran base de seguidores en twitter, la mayoría de las cuentas se dedica a postear imágenes de las llamadas monas chinas pero que se debaten entre la delgada línea de la edad adulta y la ilegalidad. Lo que más llama son las cuentas de rol, donde una persona toma la identidad de algún personaje y postea mensajes sobre cómo le gustaría ser tratada o lo que “hizo” con alguna persona. Lo increíble es que la mayoría de los seguidores son de latinoamérica. Parece que en el continente americano tenemos un grave problema de probable pedofilia que se quiere disfrazar de fetiche.

Furros

Si creías que lo más “arriesgado” era ver personas en prendas de cuero, esto va más allá, aunque no hay tanta cuenta con humanos caracterizados como animales, sí hay variedad de usuarios que adoptan el rol de uno. En su mayoría, los furros están enfocados a la comunidad LGBT+ ya que hay dibujos o ilustraciones eróticas o sexuales del mismo sexo. Algunos argumentan que no va dirigido a un sector en especial, ya que los animales, aunque sean macho y hembra, en la sexualidad eso no importa. Por cierto, hay mucho caballo y sobre explotación de Pinky Pie (My Little Pony).

Ropa interior

Fetiche de fetiches nativo de twitter, la compra, venta y hasta rifas de ropa interior, femenina en su mayoría, y usada. Hay cuentas dedicadas a sólo postear fotos de ropa interior que se roban de los tendederos, otros que según son aportes anónimos de personas con el mismo gusto, recien usados. Hay escorts o sextwiteras que realizan encuentros en lugares públicos para entregar sus pantys a quién las compro, y permiten que el mismo comprador sea quien se las quite. También están las cuentas, mayormente de hombres, que se graban masturbándose con la prenda intima o que, con anunecia de su pareja, eyaculan en sus pantaletas en lugares como baños públicos, el metro o zonas como parques. No dejemos de lado aquellas cuentas donde simplemente hacen uso de prendas femeninas nuevas para poder exitarse y lo comparten en mundo twitter.

Sissys o travestis

Sí, las cuentas de travestis o sissys (con todo y las de hipnosis para volverte una bimbo gurl que sólo sirve para satisfacer a un hombre o mujer dominante) son las que más seguidores, likes, rt’s y hasta busquedas tienen en la red del parajillo. Estas cuentas son variadas y hay para todos gustos y edades, incluso hay quienes especifican sólo aceptar un tipo de perfil en específico.