Desde grandes hasta pequeños, todas las marcas y de todos los colores; así es el negocio de la venta de ropa interior usada que da al cliente lo que pida, desde tangas, trusas recién desechadas o robadas del gym, etc. para satisfacer este fetiche.

Aunque no lo creas, se ha vuelto un fetiche muy popular, conseguir las prendas por internet es muy fácil y venderlas también es un negocio muy rentable.

Las personas que se dedican a este negocio, explican lo fácil que es vender y toda la compra se mantiene totalmente anónima.

SI QUIERES VER MÁS CONTENIDO ORIGINAL, SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE , ENCIENDE LA CAMPANITA, DALE LIKE Y COMPÁRTELO CON TUS AMIGOS.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Este fetiche, explicado por la ciencia dice que el cuerpo segrega sustancias atractivas para el olfato, viajando al cerebro y provocando excitación.

En este proceso se incluyen feromonas, testosterona, estrógeno y más. Claro que el estímulo sexual es único y depende de cada persona, y de distintas cuestiones como lo que se ve, huele, escucha, toca o prueba.

En psicología, estos fetiches son mejor conocidos como parafilias; se han estudiado durante más de 100 años y aún no estamos ni cerca de un consenso sobre qué causa la formación de una parafilia.

Aunque el negocio se centra básicamente en vender tangas usadas, también se ofrecen brasieres, medias y sábanas.

Este concepto se remonta a los años 80`s con las colegialas japonesas. Incluso, en las calles de Japón hay maquinas expendedoras de calzones usados.

Esta practica fue recientemente popularizada por la serie de televisión «Orange is the new black» donde una interna pide a sus compañeras presas sus calzones y empieza un negocio de venta con ellas a pervertidos.

Pero la ropa interior no solo se usa para el excitación sexual, también para presumir colgada en el espejo retrovisor como amuleto de la buena suerte o para los amarres amorosos.

TE PUEDE INTERESAR

ENCUENTROS CON ESCORTS;¿SOLO SEXO?

LUNA BELLA REGALA CONDONES Y LAS CHICAS TRANS INTIMIDAN: EXPO SEXO

EXPO SEXO Y EROTISMO 2018: UNA TARDE DE FANTASÍAS DE $100 POR FOTO

TRES DÍAS DE SEXO Y EROTISMO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

DROGAS, BRUJERÍA Y SEXO: CRÓNICAS TINDEREANAS