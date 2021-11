Grayson Perry: existen artistas trasgresores y luego Perry. Un artista plástico y ceramista británico también conocido por aparecer en sus exposiciones bajo su alter ego travesti Claire. Quien suele vestirse con vestidos de fantasía y lleno de explosivos colores. A través de sus obras, el artista se atreve a tratar temas que son universalmente humanos, como: identidad, género, estatus social, sexualidad y religión.

Perry utiliza las cualidades seductoras de la cerámica y otras formas de arte para hacer comentarios sigilosos sobre la sociedad, sus placeres, así como sus injusticias y defectos, y para explorar una variedad de temas históricos y contemporáneos.

Es realmente un artista 180°, pues además de trabajar la cerámica, también aprendió a manipular el hierro fundido, el bronce, el grabado y la tapicería. Ya que le interesa cómo es que cada categoría histórica de objeto acumula un bagaje intelectual y emocional a lo largo del tiempo.

La importancia de «Claire»

Con su alter ego, ha sobresalido principalmente por sus observaciones de la escena artística contemporánea, y por diseccionar «prejuicios, modas y debilidades» británicas. El artista ha comentado en diversas ocasiones que desde temprana edad le gustaba vestirse con ropa de mujer, y en su adolescencia se dio cuenta de que era un travesti. Fue a sus 15 años cuando se mudó con la familia de su padre a Chelmsford, donde comenzó a salir a las calles vestido de mujer. Sin embargo sufrió mucho en esa etapa porque a su papá no le pareció y terminó echándolo de su casa por lo que volvió con su mamá.

Claire es concebida como «una matriarca reformadora del siglo XIX, una manifestante de una protesta en el centro de Inglaterra por No More Art, una fabricante de aeromodelos, o una luchador por la libertad de Europa del este», y «una mujer de cuarenta y tantos años que vive en una casa de Barratt, el tipo de mujer que come comidas preparadas y que casi puede coser un botón».

La cerámica es su medio predilecto

Trabaja con una gran variedad de medios, pero es más conocido como ceramista. Existe una disonancia entre las formas convencionales de sus vasijas y las representaciones que las adornan. Utiliza imágenes y texto para narrar preocupaciones sociales, sus propias experiencias formativas y para contar la historia de su alter ego, Claire. Los métodos que utiliza son tradicionales y emplea una variedad de técnicas, como el estampado en relieve y las transferencias fotográficas, para crear superficies animadas e intrincadas.

Las formas que Perry retoma son casi siempre incongruentes, por ejemplo: sus clásicas urnas de estilo griego llevan frisos adornados con carros, celulares, supermodelos, mensajes políticos, citas oscuras y literarias; y como ya lo mencionamos incorpora en todo momento referencias autobiográficas.