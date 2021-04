Conoce a The Cockettes, unos verdaderos revolucionarios del teatro en la época de los 60. Algunas de sus señas en particular, vestuarios, estilo y hasta el tipo de ropa que utilizaban han vuelto para ser utilizados por las nuevas generaciones.

Por ejemplo, la barba masculina llena de brillantina, el maquillaje y la exageración adoptada por las drag queens y sobre todo sus ideales en la comunidad queer.

Conociendo a The Cockettes

Este peculiar grupo, llegó para arrasar con la contracultura de la ciudad de San Francisco. Esto entre los años 1969 y 1972, el grupo teatrero pasó actuar en la calle a triunfar sobre el escenario del Palace Theater de San Francisco. Alzaban la voz y sus actos hablaban, sobre todo, de drogas, de la libertad sexual, de transexualidad y criticaban la política.

Se trataba de un grupo de teatro hippie psicodélico de vanguardia fundado por Hibiscus, exactamente en el otoño de 1969. Iniciaron como un colectivo de artistas hippies, hombres y mujeres, que vivían en Kaliflower, un barrio de San Francisco, California.

Hibiscus tuvo esa idea de retomar su estilo de vida pero arriba del escenario. Principalmente el grupo fue influenciado por The Living Theatre, Play House of the Ridiculous de John Vaccaro, las películas de Jack Smith y el espíritu LSD de Merry Pranksters de Ken Kesey.

Ésta compañía realizó e interpretó todo el material, completamente original, escenificando musicales con canciones propias y originales. Para su primer año parodiaron musicales estadounidenses y cantaron melodías de espectáculos o comedias musicales.

Rápidamente se ganaron a su público hasta alcanzar a formar un culto clandestino, que los llevó a la total exposición a principios de 1971.

El arte, el cine y las corrientes surrealistas en su forma de hacer teatro

Se les considera pioneros en un estilo ecléctico de vestimenta y vestuario que no se había visto antes. Pero algo de vital importancia y el gran legado que dejaron fueron sus inspiraciones. Ellos se inspiraron de diversas fuentes, como el cine mudo, el Hollywood de los años treinta y cuarenta, los musicales de Broadway y las formas artísticas del surrealismo y el cubismo.

Normalmente este grupo teatral utilizaba ropa de segunda mano, y le agregaban algún toque único, por ejemplo: el uso de dispares. Lo que les daba esa apariencia original y atemporal. Las técnicas de arte que aplicaban a la hora de armar su vestuario y montar las obras eran el ensamblaje, y el Wearable Art.

Maquillaje y brillos sobre el escenario

Los disfraces de The Cockettes eran completados con otro fascinante arte, ni más ni menos que el del maquillaje de caracterización. Como mencionábamos en un principio: el más famoso en los hombres con brillo en la barba y maquillaje de ojos bien marcado y exagerado.

En cuanto a las puestas en escena, cuando empezaban se inclinaban más por la experimentación e improvisación. Sin embargo cuando tuvieron más presentaciones seguidas; optaron por utilizar los guiones, basados ​​en ciertos temas con personajes y ​​en la personalidad de los actores individuales.

Su obra maestra fue una obra que consta de tres actos: Pearls Over Shanghai, con historia y letra de Link Martin; y música de Scrumbly Koldwyn.

Otra más sería Tropical Heatwave / Hot Voodoo, Hollywood Babylon y Journey to the Center of Uranus, contando con la actuación especial de Divine.

Finalmente, algunos miembros del grupo original se separaron de The Cockettes formando su propio grupo de teatro, Angels Of Light. Fue un movimiento sumamente icónico y relevante para la cultura, que The Cockettes tuvieron un documental, publicado en 2002 titulado: The Cockettes. Dirigido por David Weissman y Bill Weber.