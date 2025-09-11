Generic selectors
Antonin Artaud: Del surrealismo al «Teatro de la Crueldad» que revolucionó la escena
LITERATURA

Antonin Artaud: Del surrealismo al «Teatro de la Crueldad» que revolucionó la escena

11
sep2025

En una época marcada por el caos y la búsqueda de nuevas formas de expresión, resurge la figura de Antonin Artaud (1896-1948). Un artista total cuya vida y obra desafiaron las convenciones del teatro y la literatura. Además de ser un dramaturgo, Artaud fue un visionario, un poeta, un actor y un teórico. Que desde la marginalidad y la locura, propuso una revolución estética que aún resuena en las artes escénicas.

Nacido en Marsella, su vida estuvo signada por la enfermedad y la inestabilidad mental. Tras una infancia frágil, Artaud se sumergió en el París de las vanguardias. Uniéndose al movimiento surrealista. Sin embargo, su espíritu indomable y su crítica al academicismo lo llevaron a romper con sus compañeros. Artaud no buscaba la belleza en las palabras, sino la verdad visceral en el acto, una conexión directa con lo sagrado y lo primordial.

Antonin Artaud

Por qué se llama «Teatro de la Crueldad» la obra de Antonin Artaud

Su más grande obra, y el pilar de su pensamiento, es «El Teatro y su Doble». Un manifiesto publicado en 1938 que rompe con la tradición occidental del teatro psicológico y narrativo. En este libro, Artaud postula el concepto del «Teatro de la Crueldad», una propuesta radical que busca devolver al teatro su función ritual y metafísica. Para Antonin Artaud, la crueldad no era sinónimo de sadismo, sino la despiadada necesidad de forzar al espectador a confrontar verdades incómodas y a liberarse de sus ataduras sociales y psicológicas.

«El Teatro de la Crueldad» se aleja de la representación realista y la primacía del texto. Artaud abogaba por un lenguaje escénico total, que combinara gritos, gestos, luces, sonidos y objetos para impactar directamente en el sistema nervioso del público. El actor se convierte en un atleta del alma, un ser en trance que utiliza su cuerpo para invocar fuerzas primitivas. La escena, en lugar de ser una imitación de la realidad. Se transforma en un espacio sagrado donde se purgan las pasiones y se revelan las fuerzas oscuras del subconsciente.

Antonin Artaud

A pesar de las penurias, la pobreza, y los internamientos psiquiátricos, su legado perdura. Las ideas de Antonin Artaud influenciaron a directores como Peter Brook y Jerzy Grotowski, quienes encontraron en el Teatro de la Crueldad la base para sus propias exploraciones teatrales. Su influencia se extiende más allá del teatro, alcanzando a la performance art y a la música. Artaud no fue un creador de obras acabadas, sino un agitador de conciencias, un explorador de los límites humanos que, desde la marginalidad, nos legó la idea de un arte vital, peligroso y absolutamente necesario.

