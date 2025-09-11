Generic selectors
Las 5 mujeres que están liderando la escena hardcore
MÚSICA

Las 5 mujeres que están liderando la escena hardcore

11
sep2025

El hardcore, un género musical conocido por su agresividad y energía cruda, ha sido históricamente dominado por figuras masculinas. Sin embargo, en las últimas décadas, una ola de mujeres talentosas ha irrumpido en la escena hardcore. Dejando una marca indeleble con su potencia vocal y su presencia escénica. Estas artistas han desafiado estereotipos pero también han ampliado el espectro del género, demostrando que la fuerza y la pasión no tienen género.

Una de las figuras más respetadas es Candace Kucsulain, vocalista de Walls of Jericho. Con su voz poderosa y gutural, Candace ha sido una pionera en el subgénero metalcore, y su banda se ha convertido en un referente de la agresividad musical. La importancia de Kucsulán reside en su capacidad para liderar una de las bandas más pesadas de la escena, rompiendo barreras para que otras mujeres se sintieran empoderadas para unirse.

En el ámbito del punk hardcore, Kat Moss de Scowl ha captado la atención de todos. Su carisma en el escenario y su voz enérgica han revitalizado el género, atrayendo a una nueva generación de fans. La banda se conoce por su sonido fresco y su actitud «hágalo usted mismo». Y Moss se convertió en un ícono de la nueva ola del hardcore punk. Su presencia ha demostrado que la autenticidad y la pasión son clave, sin importar el género.

Maegan Brooks Mills, también conocida como Meg Mills, es miembro de la banda Turnstile como guitarrista. Antes de unirse a ellos, participó en otras bandas de hardcore como Rapture, Chubby and the Gang y Big Cheese. Por otro lado, Emma Boster, de Dying Wish, capturó la atención de la escena con su estilo vocal. Que va del grito melódico al gutural, por lo que la banda es aclamada como una de las más prometedoras del metalcore. La influencia de Boster es crucial para inspirar a mujeres en géneros tradicionalmente masculinos.

Finalmente, Mae Toone, de la banda de hardcore punk Tørsö. Es conocida por su voz poderosa y por las letras que abordan temas como el capitalismo y la gentrificación. Ha demostrado que su voz es tan poderosa y brutal como la de cualquier vocalista masculino en el género. Su habilidad para dominar el escenario y ofrecer una actuación inolvidable, ha cimentado su lugar en la escena. Estas mujeres y muchas más están redefiniendo el hardcore. Su importancia radica en que han demostrado que el talento y la determinación son los únicos requisitos para triunfar en un género que alguna vez pareció inalcanzable para ellas. Han abierto el camino para las futuras generaciones, demostrando que no hay límites en la música.

