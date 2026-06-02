Disfruta 10 mejores poemas cortos de Mario Benedetti

Publicado originalmente el 26 de septiembre de 2022. Actualizado el 2 de junio de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.
Mario Benedetti escribió sobre el amor, el paso del tiempo, la vida diaria, el exilio y la esperanza con un lenguaje directo. Por eso sus poemas siguen circulando entre lectores que buscan textos breves, claros y fáciles de recordar, pero con una emoción que no se agota en la primera lectura.
El escritor uruguayo nació en Paso de los Toros el 14 de septiembre de 1920 y murió en Montevideo el 17 de mayo de 2009. Fue poeta, narrador, dramaturgo, periodista y crítico; también formó parte de la Generación del 45, un grupo central para la literatura uruguaya del siglo XX. La Fundación Mario Benedetti lo ubica dentro de esa generación, también llamada “generación crítica”, junto a autores como Idea Vilariño, Juan Carlos Onetti y Ángel Rama.
Su obra no se limita a los poemas de amor por los que muchas personas lo conocen. El Instituto Cervantes recuerda que Benedetti escribió poesía, novela, cuento, teatro y ensayo, y que libros como Poemas de la oficina y La tregua fueron decisivos para su proyección dentro y fuera de Uruguay.
A continuación reunimos 10 poemas cortos de Mario Benedetti organizados por tema. Antes de cada texto encontrarás una breve explicación para entender mejor qué dice el poema, por qué se volvió tan leído y qué lugar ocupa dentro de la obra del autor.
Poesía de amor, compañía y conexión
1. “Hagamos un trato”
“Hagamos un trato” es uno de los poemas más conocidos de Benedetti. Su tema central es la confianza: no habla de un amor lejano o imposible, sino de una relación donde alguien le dice a otra persona que puede contar con él.
Compañera
usted sabe
puede contar
conmigo
no hasta dos
o hasta diez
sino contar
conmigo
si alguna vez
advierte
que la miro a los ojos
y una veta de amor
reconoce en los míos
no alerte sus fusiles
ni piense qué delirio
a pesar de la veta
o tal vez porque existe
usted puede contar
conmigo
si otras veces
me encuentra
huraño sin motivo
no piense qué flojera
igual puede contar
conmigo
pero hagamos un trato
yo quisiera contar
con usted
es tan lindo
saber que usted existe
uno se siente vivo
y cuando digo esto
quiero decir contar
aunque sea hasta dos
aunque sea hasta cinco
no ya para que acuda
presurosa en mi auxilio
sino para saber
a ciencia cierta
que usted sabe que puede
contar conmigo.
2. “Te quiero”
“Te quiero” es un poema amoroso, pero también tiene una lectura social. La voz del poema no separa el amor de la vida compartida ni de la idea de caminar junto a otra persona. Por eso se lee como un texto de pareja, pero también como un poema sobre compromiso y compañía. La Orquesta Filarmónica de Montevideo conserva una versión musicalizada por Alberto Favero, una de las formas en que este poema circuló ampliamente.
Tus manos son mi caricia
mis acordes cotidianos
te quiero porque tus manos
trabajan por la justicia
si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos
tus ojos son mi conjuro
contra la mala jornada
te quiero por tu mirada
que mira y siembra futuro
tu boca que es tuya y mía
tu boca no se equivoca
te quiero porque tu boca
sabe gritar rebeldía
si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos
y por tu rostro sincero
y tu paso vagabundo
y tu llanto por el mundo
porque sos pueblo te quiero
y porque amor no es aureola
ni cándida moraleja
y porque somos pareja
que sabe que no está sola
te quiero en mi paraíso
es decir que en mi país
la gente viva feliz
aunque no tenga permiso
si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos.
3. “Todavía”
“Todavía” habla del asombro de reencontrarse con alguien amado. Es un poema breve sobre la presencia, el regreso y la alegría de comprobar que una persona sigue ahí. En Benedetti, el amor suele aparecer unido a gestos sencillos: mirar, esperar, volver, acompañar.
No lo creo todavía
estás llegando a mi lado
y la noche es un puñado
de estrellas y de alegría
palpo gusto escucho y veo
tu rostro tu paso largo
tus manos y sin embargo
todavía no lo creo
tu regreso tiene tanto
que ver contigo y conmigo
que por cábala lo digo
y por las dudas lo canto
nadie nunca te reemplaza
y las cosas más triviales
se vuelven fundamentales
porque estás llegando a casa
sin embargo todavía
dudo de esta buena suerte
porque el cielo de tenerte
me parece fantasía
pero venís y es seguro
y venís con tu mirada
y por eso tu llegada
hace mágico el futuro
y aunque no siempre he entendido
mis culpas y mis fracasos
en cambio sé que en tus brazos
el mundo tiene sentido
y si beso la osadía
y el misterio de tus labios
no habrá dudas ni resabios
te querré más
todavía.
4. “Informe sobre caricias”
“Informe sobre caricias” convierte un gesto cotidiano en tema poético. Benedetti habla de la caricia como una forma de comunicación: algo que dice cercanía, deseo, ternura o cuidado cuando las palabras no alcanzan. Es un buen ejemplo de cómo su poesía amorosa puede ser íntima sin perder claridad.
1
La caricia es un lenguaje
si tus caricias me hablan
no quisiera que se callen
2
La caricia no es la copia
de otra caricia lejana
es una nueva versión
casi siempre mejorada
3
Es la fiesta de la piel
la caricia mientras dura
y cuando se aleja deja
sin amparo a la lujuria
4
Las caricias de los sueños
que son prodigio y encanto
adolecen de un defecto
no tiene tacto
5
Como aventura y enigma
la caricia empieza antes
de convertirse en caricia
6
Es claro que lo mejor
no es la caricia en sí misma
sino su continuación
Reflexiones sobre la vida, el tiempo y las emociones
5. “No te salves”
“No te salves” es una invitación a no vivir con miedo ni quedarse quieto frente a lo que importa. El poema contrapone dos formas de estar en el mundo: protegerse demasiado o atreverse a sentir, decidir y participar. También está disponible en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, donde aparece con su estructura en versos.
No te quedes inmóvil
al borde del camino
no congeles el júbilo
no quieras con desgana
no te salves ahora
ni nunca
no te salves
no te llenes de calma
no reserves del mundo
sólo un rincón tranquilo
no dejes caer los párpados
pesados como juicios
no te quedes sin labios
no te duermas sin sueño
no te pienses sin sangre
no te juzgues sin tiempo
pero si
pese a todo
no puedes evitarlo
y congelas el júbilo
y quieres con desgana
y te salvas ahora
y te llenas de calma
y reservas del mundo
sólo un rincón tranquilo
y dejas caer los párpados
pesados como juicios
y te secas sin labios
y te duermes sin sueño
y te piensas sin sangre
y te juzgas sin tiempo
y te quedas inmóvil
al borde del camino
y te salvas
entonces
no te quedes conmigo.
6. “Estados de ánimo”
“Estados de ánimo” es uno de los poemas más citados de Benedetti porque habla de los cambios interiores con imágenes simples. El texto muestra cómo una persona puede sentirse fuerte, frágil, cercana o distante en distintos momentos. Su fuerza está en que no explica la emoción de manera complicada: la deja verse.
Unas veces me siento
como pobre colina
y otras como montaña
de cumbres repetidas.
Unas veces me siento
como un acantilado
y en otras como un cielo
azul pero lejano.
A veces uno es
manantial entre rocas
y otras veces un árbol
con las últimas hojas.
Pero hoy me siento apenas
como laguna insomne
con un embarcadero
ya sin embarcaciones
una laguna verde
inmóvil y paciente
conforme con sus algas
sus musgos y sus peces,
sereno en mi confianza
confiando en que una tarde
te acerques y te mires,
te mires al mirarme.
7. “Cuando éramos niños”
“Cuando éramos niños” mira el paso del tiempo desde una idea fácil de reconocer: la edad cambia la forma en que entendemos la vida, el miedo, el amor y la muerte. Benedetti usa la memoria de la infancia para mostrar cómo aquello que parecía lejano termina acercándose con los años.
Cuando éramos niños
los viejos tenían como treinta
un charco era un océano
la muerte lisa y llana
no existía.
luego cuando muchachos
los viejos eran gente de cuarenta
un estanque era un océano
la muerte solamente
una palabra
ya cuando nos casamos
los ancianos estaban en los cincuenta
un lago era un océano
la muerte era la muerte
de los otros.
ahora veteranos
ya le dimos alcance a la verdad
el océano es por fin el océano
pero la muerte empieza a ser
la nuestra.
8. “Todo verdor”
“Todo verdor” trabaja una imagen natural: lo que se seca, lo que vuelve a crecer y lo que permanece de otra manera. En varias antologías de Benedetti aparece cerca de poemas vinculados con el exilio y la memoria, lo que ayuda a leerlo como una reflexión sobre pérdida, cambio y continuidad.
Todo verdor perecerá
dijo la voz de la escritura
como siempre
implacable
pero también es cierto
que cualquier verdor nuevo
no podría existir
si no hubiera cumplido su ciclo
el verdor perecido
de ahí que nuestro verdor
esa conjunción un poco extraña
de tu primavera
y de mi otoño
seguramente repercute en otros
enseña a otros
ayuda a que otros
rescaten su verdor
por eso
aunque las escrituras
no lo digan
todo verdor
renacerá.
Poesía social, exilio y mirada crítica
9. “Hombre que mira a su país desde el exilio”
Este poema pertenece a una zona muy importante de Benedetti: la escritura del exilio. Tras el golpe de Estado en Uruguay en 1973, el autor tuvo que salir del país y vivió en Argentina, Perú, Cuba y España antes de regresar a Uruguay en 1985, según la Fundación Mario Benedetti.
“Hombre que mira a su país desde el exilio” no habla de una nostalgia tranquila. Habla de mirar la patria desde lejos, con amor, dolor y enojo. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes lo menciona como un poema emblemático dentro de esa parte de su obra.
País verde y herido
comarquita de veras
patria pobre
país ronco y vacío
tumba muchacha
sangre sobre sangre
país lejos y cerca
ocasión del verdugo
los mejores al cepo
país violín en bolsa
o silencio hospital
o pobre artigas
país estremecido
puño y letra
calabozo y praderas
país ya te armarás
pedazo por pedazo
pueblo mi pueblo
país que no te tengo
vida y muerte
cómo te necesito
país verde y herido
comarquita de veras
patria pobre.
10. “Semántica práctica”
“Semántica práctica” muestra el humor de Benedetti y su relación con el lenguaje cotidiano. El poema juega con los significados y recuerda que el autor no solo escribió sobre amor o exilio: también trabajó con ironía, dobles sentidos y pequeñas escenas de la vida diaria.
Sabemos que el alma como principio de la vida
es una caduca concepción religiosa e idealista
pero que en cambio tiene vigencia en su acepción segunda
o sea hueco del cañón de las armas de fuego
hay que reconocer empero que el lenguaje popular no está rigurosamente al día
y que cuando el mismo estudiante que leyó en konstantinov que la idea del alma es fantástica e ingenua
besa los labios ingenuos y fantásticos de la compañerita que no conoce la acepción segunda
y a pesar de ello le dice te quiero con toda el alma
es obvio que no intenta sugerir que la quiere con todo el hueco del cañón.
Por qué leer poemas cortos de Mario Benedetti
Los poemas cortos de Mario Benedetti siguen siendo leídos porque hablan de temas comunes sin volverlos menores: el amor, la espera, la tristeza, la confianza, el miedo, la memoria y la vida en común. Su poesía suele partir de palabras sencillas, pero detrás de esa claridad hay una mirada atenta sobre las relaciones humanas.
También conviene leerlos dentro de una obra más amplia. Benedetti no fue solo el autor de poemas amorosos muy citados en redes sociales. Su trayectoria incluye la vida de oficina, la crítica social, el exilio, la política, el humor y la defensa de la memoria. El Instituto Cervantes destaca la amplitud de su obra y recuerda que Benedetti escribió libros de poesía, novela, cuento, teatro y ensayo.
Para empezar, esta selección permite recorrer tres zonas importantes: los poemas de amor y compañía, los textos sobre el paso del tiempo y las piezas marcadas por el exilio. Después, una buena ruta de lectura puede seguir con Poemas de la oficina, Inventario, Poemas de otros, La casa y el ladrillo y Viento del exilio, libros que ayudan a entender mejor el lugar de Benedetti en la literatura latinoamericana. El Instituto Cervantes registra estos títulos dentro de la cronología de su obra.
Cinthia Flores
Fotógrafa, Reportera y Redactora cultural en Yaconic. Licenciada en Artes Visuales (UNAM), mi columna se especializa en la estética gótica, la arquitectura alternativa y el diseño de moda dark. Con una perspectiva forjada en medios como Infobae y PÓLVORA rock, utilizo mi lente y mi pluma para analizar el significado, la historia y la materialización de las subculturas visuales. Si buscas una inmersión profunda en la cultura oscura desde una mirada crítica y documentada, este es tu espacio.