Disfruta 10 mejores poemas cortos de Mario Benedetti

Publicado originalmente el 26 de septiembre de 2022. Actualizado el 2 de junio de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

Mario Benedetti escribió sobre el amor, el paso del tiempo, la vida diaria, el exilio y la esperanza con un lenguaje directo. Por eso sus poemas siguen circulando entre lectores que buscan textos breves, claros y fáciles de recordar, pero con una emoción que no se agota en la primera lectura.

El escritor uruguayo nació en Paso de los Toros el 14 de septiembre de 1920 y murió en Montevideo el 17 de mayo de 2009. Fue poeta, narrador, dramaturgo, periodista y crítico; también formó parte de la Generación del 45, un grupo central para la literatura uruguaya del siglo XX. La Fundación Mario Benedetti lo ubica dentro de esa generación, también llamada “generación crítica”, junto a autores como Idea Vilariño, Juan Carlos Onetti y Ángel Rama.

Su obra no se limita a los poemas de amor por los que muchas personas lo conocen. El Instituto Cervantes recuerda que Benedetti escribió poesía, novela, cuento, teatro y ensayo, y que libros como Poemas de la oficina y La tregua fueron decisivos para su proyección dentro y fuera de Uruguay.

A continuación reunimos 10 poemas cortos de Mario Benedetti organizados por tema. Antes de cada texto encontrarás una breve explicación para entender mejor qué dice el poema, por qué se volvió tan leído y qué lugar ocupa dentro de la obra del autor.

Poesía de amor, compañía y conexión

1. “Hagamos un trato”

“Hagamos un trato” es uno de los poemas más conocidos de Benedetti. Su tema central es la confianza: no habla de un amor lejano o imposible, sino de una relación donde alguien le dice a otra persona que puede contar con él.

Compañera

usted sabe

puede contar

conmigo

no hasta dos

o hasta diez

sino contar

conmigo

si alguna vez

advierte

que la miro a los ojos

y una veta de amor

reconoce en los míos

no alerte sus fusiles

ni piense qué delirio

a pesar de la veta

o tal vez porque existe

usted puede contar

conmigo

si otras veces

me encuentra

huraño sin motivo

no piense qué flojera

igual puede contar

conmigo

pero hagamos un trato

yo quisiera contar

con usted

es tan lindo

saber que usted existe

uno se siente vivo

y cuando digo esto

quiero decir contar

aunque sea hasta dos

aunque sea hasta cinco

no ya para que acuda

presurosa en mi auxilio

sino para saber

a ciencia cierta

que usted sabe que puede

contar conmigo.

2. “Te quiero”

“Te quiero” es un poema amoroso, pero también tiene una lectura social. La voz del poema no separa el amor de la vida compartida ni de la idea de caminar junto a otra persona. Por eso se lee como un texto de pareja, pero también como un poema sobre compromiso y compañía. La Orquesta Filarmónica de Montevideo conserva una versión musicalizada por Alberto Favero, una de las formas en que este poema circuló ampliamente.

Tus manos son mi caricia

mis acordes cotidianos

te quiero porque tus manos

trabajan por la justicia

si te quiero es porque sos

mi amor mi cómplice y todo

y en la calle codo a codo

somos mucho más que dos

tus ojos son mi conjuro

contra la mala jornada

te quiero por tu mirada

que mira y siembra futuro

tu boca que es tuya y mía

tu boca no se equivoca

te quiero porque tu boca

sabe gritar rebeldía

si te quiero es porque sos

mi amor mi cómplice y todo

y en la calle codo a codo

somos mucho más que dos

y por tu rostro sincero

y tu paso vagabundo

y tu llanto por el mundo

porque sos pueblo te quiero

y porque amor no es aureola

ni cándida moraleja

y porque somos pareja

que sabe que no está sola

te quiero en mi paraíso

es decir que en mi país

la gente viva feliz

aunque no tenga permiso

si te quiero es porque sos

mi amor mi cómplice y todo

y en la calle codo a codo

somos mucho más que dos.

3. “Todavía”

“Todavía” habla del asombro de reencontrarse con alguien amado. Es un poema breve sobre la presencia, el regreso y la alegría de comprobar que una persona sigue ahí. En Benedetti, el amor suele aparecer unido a gestos sencillos: mirar, esperar, volver, acompañar.

No lo creo todavía

estás llegando a mi lado

y la noche es un puñado

de estrellas y de alegría

palpo gusto escucho y veo

tu rostro tu paso largo

tus manos y sin embargo

todavía no lo creo

tu regreso tiene tanto

que ver contigo y conmigo

que por cábala lo digo

y por las dudas lo canto

nadie nunca te reemplaza

y las cosas más triviales

se vuelven fundamentales

porque estás llegando a casa

sin embargo todavía

dudo de esta buena suerte

porque el cielo de tenerte

me parece fantasía

pero venís y es seguro

y venís con tu mirada

y por eso tu llegada

hace mágico el futuro

y aunque no siempre he entendido

mis culpas y mis fracasos

en cambio sé que en tus brazos

el mundo tiene sentido

y si beso la osadía

y el misterio de tus labios

no habrá dudas ni resabios

te querré más

todavía.

4. “Informe sobre caricias”

“Informe sobre caricias” convierte un gesto cotidiano en tema poético. Benedetti habla de la caricia como una forma de comunicación: algo que dice cercanía, deseo, ternura o cuidado cuando las palabras no alcanzan. Es un buen ejemplo de cómo su poesía amorosa puede ser íntima sin perder claridad.

1

La caricia es un lenguaje

si tus caricias me hablan

no quisiera que se callen

2

La caricia no es la copia

de otra caricia lejana

es una nueva versión

casi siempre mejorada

3

Es la fiesta de la piel

la caricia mientras dura

y cuando se aleja deja

sin amparo a la lujuria

4

Las caricias de los sueños

que son prodigio y encanto

adolecen de un defecto

no tiene tacto

5

Como aventura y enigma

la caricia empieza antes

de convertirse en caricia

6

Es claro que lo mejor

no es la caricia en sí misma

sino su continuación

Reflexiones sobre la vida, el tiempo y las emociones

5. “No te salves”

“No te salves” es una invitación a no vivir con miedo ni quedarse quieto frente a lo que importa. El poema contrapone dos formas de estar en el mundo: protegerse demasiado o atreverse a sentir, decidir y participar. También está disponible en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, donde aparece con su estructura en versos.

No te quedes inmóvil

al borde del camino

no congeles el júbilo

no quieras con desgana

no te salves ahora

ni nunca

no te salves

no te llenes de calma

no reserves del mundo

sólo un rincón tranquilo

no dejes caer los párpados

pesados como juicios

no te quedes sin labios

no te duermas sin sueño

no te pienses sin sangre

no te juzgues sin tiempo

pero si

pese a todo

no puedes evitarlo

y congelas el júbilo

y quieres con desgana

y te salvas ahora

y te llenas de calma

y reservas del mundo

sólo un rincón tranquilo

y dejas caer los párpados

pesados como juicios

y te secas sin labios

y te duermes sin sueño

y te piensas sin sangre

y te juzgas sin tiempo

y te quedas inmóvil

al borde del camino

y te salvas

entonces

no te quedes conmigo.

6. “Estados de ánimo”

“Estados de ánimo” es uno de los poemas más citados de Benedetti porque habla de los cambios interiores con imágenes simples. El texto muestra cómo una persona puede sentirse fuerte, frágil, cercana o distante en distintos momentos. Su fuerza está en que no explica la emoción de manera complicada: la deja verse.

Unas veces me siento

como pobre colina

y otras como montaña

de cumbres repetidas.

Unas veces me siento

como un acantilado

y en otras como un cielo

azul pero lejano.

A veces uno es

manantial entre rocas

y otras veces un árbol

con las últimas hojas.

Pero hoy me siento apenas

como laguna insomne

con un embarcadero

ya sin embarcaciones

una laguna verde

inmóvil y paciente

conforme con sus algas

sus musgos y sus peces,

sereno en mi confianza

confiando en que una tarde

te acerques y te mires,

te mires al mirarme.

7. “Cuando éramos niños”

“Cuando éramos niños” mira el paso del tiempo desde una idea fácil de reconocer: la edad cambia la forma en que entendemos la vida, el miedo, el amor y la muerte. Benedetti usa la memoria de la infancia para mostrar cómo aquello que parecía lejano termina acercándose con los años.

Cuando éramos niños

los viejos tenían como treinta

un charco era un océano

la muerte lisa y llana

no existía.

luego cuando muchachos

los viejos eran gente de cuarenta

un estanque era un océano

la muerte solamente

una palabra

ya cuando nos casamos

los ancianos estaban en los cincuenta

un lago era un océano

la muerte era la muerte

de los otros.

ahora veteranos

ya le dimos alcance a la verdad

el océano es por fin el océano

pero la muerte empieza a ser

la nuestra.

8. “Todo verdor”

“Todo verdor” trabaja una imagen natural: lo que se seca, lo que vuelve a crecer y lo que permanece de otra manera. En varias antologías de Benedetti aparece cerca de poemas vinculados con el exilio y la memoria, lo que ayuda a leerlo como una reflexión sobre pérdida, cambio y continuidad.

Todo verdor perecerá

dijo la voz de la escritura

como siempre

implacable

pero también es cierto

que cualquier verdor nuevo

no podría existir

si no hubiera cumplido su ciclo

el verdor perecido

de ahí que nuestro verdor

esa conjunción un poco extraña

de tu primavera

y de mi otoño

seguramente repercute en otros

enseña a otros

ayuda a que otros

rescaten su verdor

por eso

aunque las escrituras

no lo digan

todo verdor

renacerá.

Poesía social, exilio y mirada crítica

9. “Hombre que mira a su país desde el exilio”

Este poema pertenece a una zona muy importante de Benedetti: la escritura del exilio. Tras el golpe de Estado en Uruguay en 1973, el autor tuvo que salir del país y vivió en Argentina, Perú, Cuba y España antes de regresar a Uruguay en 1985, según la Fundación Mario Benedetti.

“Hombre que mira a su país desde el exilio” no habla de una nostalgia tranquila. Habla de mirar la patria desde lejos, con amor, dolor y enojo. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes lo menciona como un poema emblemático dentro de esa parte de su obra.

País verde y herido

comarquita de veras

patria pobre

país ronco y vacío

tumba muchacha

sangre sobre sangre

país lejos y cerca

ocasión del verdugo

los mejores al cepo

país violín en bolsa

o silencio hospital

o pobre artigas

país estremecido

puño y letra

calabozo y praderas

país ya te armarás

pedazo por pedazo

pueblo mi pueblo

país que no te tengo

vida y muerte

cómo te necesito

país verde y herido

comarquita de veras

patria pobre.

10. “Semántica práctica”

“Semántica práctica” muestra el humor de Benedetti y su relación con el lenguaje cotidiano. El poema juega con los significados y recuerda que el autor no solo escribió sobre amor o exilio: también trabajó con ironía, dobles sentidos y pequeñas escenas de la vida diaria.

Sabemos que el alma como principio de la vida

es una caduca concepción religiosa e idealista

pero que en cambio tiene vigencia en su acepción segunda

o sea hueco del cañón de las armas de fuego

hay que reconocer empero que el lenguaje popular no está rigurosamente al día

y que cuando el mismo estudiante que leyó en konstantinov que la idea del alma es fantástica e ingenua

besa los labios ingenuos y fantásticos de la compañerita que no conoce la acepción segunda

y a pesar de ello le dice te quiero con toda el alma

es obvio que no intenta sugerir que la quiere con todo el hueco del cañón.

Por qué leer poemas cortos de Mario Benedetti

Los poemas cortos de Mario Benedetti siguen siendo leídos porque hablan de temas comunes sin volverlos menores: el amor, la espera, la tristeza, la confianza, el miedo, la memoria y la vida en común. Su poesía suele partir de palabras sencillas, pero detrás de esa claridad hay una mirada atenta sobre las relaciones humanas.

También conviene leerlos dentro de una obra más amplia. Benedetti no fue solo el autor de poemas amorosos muy citados en redes sociales. Su trayectoria incluye la vida de oficina, la crítica social, el exilio, la política, el humor y la defensa de la memoria. El Instituto Cervantes destaca la amplitud de su obra y recuerda que Benedetti escribió libros de poesía, novela, cuento, teatro y ensayo.

Para empezar, esta selección permite recorrer tres zonas importantes: los poemas de amor y compañía, los textos sobre el paso del tiempo y las piezas marcadas por el exilio. Después, una buena ruta de lectura puede seguir con Poemas de la oficina, Inventario, Poemas de otros, La casa y el ladrillo y Viento del exilio, libros que ayudan a entender mejor el lugar de Benedetti en la literatura latinoamericana. El Instituto Cervantes registra estos títulos dentro de la cronología de su obra.