13 cuentos de terror en Reddit que te quitarán el sueño

Dentro del vasto mundo de Reddit puedes encontrar de todo. La inmensa comunidad que compone a esta plataforma es diversa y contiene a gente inusual, a veces muy talentosa, que puede exponer sus vivencias y creaciones de manera sencilla. Este es el caso de la comunidad aficionada a los cuentos de terror.

El subreddit /r/TwoSentenceHorror alberga algunas fantásticas creaciones realizadas con solo dos frases, demostrando el talento de sus usuarios para darte escalofríos utilizando muy pocas palabras. Aquí podremos encontrar desde lo sobrenatural a lo más mórbido.

A continuación te presentamos 13 cuentos de terror en dos frases que seguramente te quitarán el sueño.

1.

Cuando consideraba suicidarme para escapar al abuso de mis padres, solía recitar mi mantra «tú no mereces morir».

Irónicamente, ahora que están viejos, hambrientos, cubiertos de úlceras y rogando porque los saquen de su miseria, aún recito el mismo mantra. — DragMeTacoBell

2.

El sonido de mi hijo pidiéndome ayuda se volvía cada vez más y más distante.

Mientras se agotaba la batería de mi equipo para sordera, me di cuenta de que pronto sería imposible encontrarlo a tiempo. — minithemermaid

3.

¡Por favor, mejor llévenme a mí! Grité mientras me aferraba a los dos hombres que se llevaban a mi hijo.

«Lo sentimos, señora, solamente niños» dijeron, mientras continuaban llenando el último bote salvavidas del barco. — Tatsuya

4.

Cuando azotó el tsunami, la mayoría de la gente fue evacuada.

Sintiendo el agua levantarse hasta mi barbilla, solté las barras de mi celda en prisión con un amargo resentimiento. — ItalianQuagsire

5.

«911, ¿Cuál es su emergencia?» pregunté, mientras escuchaba el llanto de una pequeña niña al otro lado de la línea.

«Creo que mi papá quiere matarme» dijo la niña, mientras me quedaba congelada al reconocer la voz de mi hija. — _Kimmiee_

6.

Un genio me concedió el deseo de convertirme en la mujer más hermosa del mundo para siempre.

Ahora me encuentro aquí en un museo, congelada en una pintura por los últimos 500 años, mientras la gente pasa y admira mi belleza eterna. — _FallenAngel__

7.

Mi dolor se convirtió en shock cuando descubrí que el cráneo de mi recién difunta esposa coincidía con el ADN de una adolescente desaparecida en 1987.

El resto de sus huesos coincidían con otras seis personas en la lista de personas desaparecidas de esa misma época. — DarthSanity

8.

Dos ojos me observaron a través de la oscuridad y luego desaparecieron.

«No, no hay sobrevivientes aquí abajo» escuché decir al rescatista. — minithemermaid

9.

Toda mi vida, mis padres me han prohibido abrir la puerta del sótano, pero hoy me dio curiosidad y decidí desobedecerlos.

¿Qué es esa bola brillante en el cielo y por qué me lastima los ojos? — DayerethDdraigson

10.

Mi esposo ha estado muy molesto conmigo desde mi intento de suicidio fallido.

No deja de llorar y finge que no existo. — bookseer

11.

Ha pasado casi una década desde la última vez que vi a mi madre.

Aún así, todos los días me recuerda que si me porto mal, me quitará la audición también. — EarthMarsUranus

12.

«Batería al 1%»

Miré a la Tierra una última vez antes de que mi traje se quedara sin energía. — ABrawlStarsPlayer

13.

Las balas volaron por la tienda, desgarrando toda la ropa a su paso.

En el caos, nadie notó a los maniquíes sangrando. — proffessorbiscuit

¿Conoces algún otro cuento de terror en dos frases?