LOS MEJORES CINCO CUENTOS DE NAVIDAD ONLINE

Te recomendamos estos cuentos de navidad para que lean desde los más pequeños y cualquier persona. Encontrarás cuentos muy populares donde se habla de la navidad o se leen en esta época. Incluimos a Charles Dickens porque su cuento: A Christmas Carol. In Prose. Being a Ghost Story of Christmas es un clásico.

Su trama cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta llamado Ebenezer Scrooge y su conversión tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena.

La redacción y difusión del libro se llevó a cabo durante la época victoriana, en la que prevalecía una sensación de nostalgia por las antiguas tradiciones navideñas,y en la que comenzaban a introducirse costumbres como los árboles de Navidad.

Hans Christian Andersen fue un escritor y poeta danés, famoso por sus cuentos para niños, entre ellos El patito feo, La sirenita, El traje nuevo del emperador, etc.

Por último, Las cartas de Papá Noel es un libro que recopila las cartas que J. R. R. Tolkien escribía a sus hijos en Navidad, simulando que estaban escritas por Papá Noel y que este se las dirigía a ellos narrando sus aventuras y las de sus ayudantes en el Polo Norte.

Cuentos:

Cuento de navidad-Charles Dickens

El Cascanueces y el Rey de los Ratones-E.T.A. Hoffmann

Cartas de Papá Noel – J.R.R. Tolkien

RUMPELSTILTSKIN- HERMANOS GRIMM

EL SOLDADITO DE PLOMO- HANS CHRISTIAN ANDERSEN