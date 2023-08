Cuentos cortos sobre extraterrestres totalmente alucinantes

Los objetos voladores no identificados (OVNIS) así como los habitantes de otro planeta están más que nunca en el ojo público. Tras la declaratoria de avistamientos oficialmente reconocidos por militares de Estados Unidos, el tema que durante tantos años ha dividido la opinión pública, se encuentra cada vez más en auge y por ello, las búsquedas de cuentos cortos sobre extraterrestres se disparó.

«Quiero creer» es la frase que podíamos observar en el poster de la oficina de Mulder y Scully en Los icónicos Expedientes Secretos X y que se volvió credo en muchas personas que discuten la existencia de vida en otros planetas. En lo que se divide más la discusión, te dejamos estos cuentos sobre extraterrestres que debes leer para ponerte a tono.

El extraterrestre

De vez en cuando, me despertaba en la noche sin poder volver a dormir y salía de mi cama para tomar un vaso de agua para encontrar un poco de calma. En ese entonces encontré a mi nuevo amigo, quien era una persona como cualquier otra y de inmediato nos llevamos bien en la conversación.

En mi edificio viven muchas personas y no me pareció extraño que estuviera en la azotea un chico tan interesante para conversar. Con el tiempo me confesó que no era una persona, sino un extraterrestre, lo cual jamás hubiera imaginado, pero en la planta de sus pies lleva trazos y líneas que son como su fueran el documento de identidad que cada uno de ellos tiene.

Nuestra amistad fue cada vez más fuerte con el tiempo, él me contó sobre todas las cosas que hacía en su planeta y hasta de los viajes interestelares que realizaba con frecuencia. Yo en cambio no tuve más que contar que de vez en cuando tenía conversaciones a través de las redes sociales con personas de otras partes del mundo. Él me ofreció un dispositivo para poder atravesar la pantalla e ir directamente al país de quien estuviera hablando, pero no lo acepté.

Mi amigo con el tiempo me pidió de quedarse a vivir en mi casa y me pareció que estaría bien porque así dejaría de pagar la seguridad del lugar. Con los meses todo se complicó porque él me hablaba de teorías muy conspirativas de su planeta con la necesidad de barrer el mal de la tierra, así lo llamaba. Sin embargo, me di cuenta pronto de que todas las personas que estaban cometiendo algún pecado desaparecían misteriosamente y es que él, les quitaba la vida con su rayo PAT que desintegraba en el acto a las personas. Por esta razón tuve que dejar de ver a mi novio y nunca más pensé absolutamente nada sucio por miedo de perder mi vida también.

A veces hasta me pregunto si es que este extraterrestre no es más que un fanático de una secta que quiere acabar con todo.

Experimentos con extraterrestres

En un lugar apartado del resto de la humanidad existe una base militar secreta que contiene un centenar de alienígenas. Apenas se diferencian de los humanos, excepto por su calva, y parecen inofensivos, pero los oficiales militares aseguran que son peligrosos y que tienen que ser estudiados por la comunidad científica.

Los alienígenas son sometidos a experimentos terribles y después de gran sufrimiento son reducidos a cenizas. Pero, ¿acaso nos sorprendemos de ello? ¿Acaso no nos hemos acostumbrado a que los humanos mismos nos aniquilemos entre nosotros?

Al fin, uno de los extraterrestres consigue zafarse de la vigilancia y, recorriendo las canalizaciones del laboratorio, consigue alcanzar la libertad. Aunque a estas alturas, el pobre extraterrestre lo único que anhela es encontrar un lugar tranquilo para morir en soledad.

Perseguido por los militares que se han percatado de su ausencia, el extraterrestre mira hacia el cielo tratando de divisar la estrella de la que partió en una operación para entablar una fraternal comunicación con otros planetas.

Al fin es acorralado y abatido por un soldado que se acerca hacia él y le arranca el corazón para exprimirlo. La sangre mancha la pantalla del ordenador y se dibujan unas letras: “Game over”. Mete otra ficha, y vuelve a jugar una partida.

Una visita inesperada

David era un granjero común y corriente, todos los días se levantaba temprano a realizar su quehacer diario almacenando comida que cada cierto tiempo era llevada a la ciudad. Su vida era aburrida, sin embargo, David disfrutaba de la tranquilidad que esta le daba. El trabajo de David no era fácil, por ende se había visto en la necesidad de contratar trabajadores provenientes de la ciudad, aún cuando el prefiriera hacer el trabajo por si mismo, al final se había acostumbrado a ellos, nada era fuera de lo común en su vida.

David terminó su jornada diaria después de despedirse de los trabajadores, con pasos cansados se dirigió a su cama y suavemente se introdujo en esta, lo ultimo que vio David fue la azulada luz de la luna y las estrellas entrando por su ventana, poco a poco cerró sus ojos y se dejo vencer por el sueño quedándose dormido apaciblemente, al final, nada cambiaría, todo sería igual para mañana…o eso creía.

David se levantó temprano tal y como acostumbraba, caminó hasta el baño y se dispuso a lavarse los dientes, pero había un problema: la luz del baño no encendía. «Debe ser el bombillo» pensó David, y a oscuras se lavó la boca y la cara, él no sabía el peligro que se avecinaba. David salió de su casa y se dirigió al maizal, pensaba encontrarse con los trabajadores los cuales solían ya estar trabajando antes de que él empezara. ¡Sorpresa!, no había ni un alma en toda la zona. David pensó que quizás él se había levantado más temprano de lo usual, que quizás simplemente se habían retrasado y pronto llegarían, no había de qué preocuparse, se repetía.

David continuó con sus labores diarias, ningún trabajador apareció aquel día. Preocupado sin poder hacer nada, trato de sacar el tema de su cabeza y continuar el trabajo. Casi al medio día se dirigió a recoger su paga, paga que era dejada por un camionero que era el encargado de llevar la comida del granero a la ciudad en un pequeño buzón dentro del granero, David se percató de un problema al abrir la puerta.

El granero estaba lleno, estaba lleno de toda esa comida que el había almacenado durante días, el buzón estaba vacío, todo estaba tal y como él lo había dejado el día anterior, esta demás decir que David estaba mas que preocupado. Sin embargo, decidió mantener la calma aún a pesar del mal presentimiento que tenía y corrió a su casa para poder ver las noticias.

David se sentó en su sofá favorito y tomó el control remoto, apuntó hacia el televisor y presionó el botón, este no encendió, David se acercó a la TV e intentó encenderla manualmente, tampoco funcionó. En ese instante, David se dio cuenta de algo que no había notado en todo el día, ningún aparato eléctrico funcionaba. Probó cada aparato, ni siquiera los que funcionaban con baterías encendían de ningún modo, todo rastro de energía eléctrica estaba ausente en la casa y el terror dentro de David alcanzaba niveles críticos.

El día acabó pronto, David se introdujo suavemente en su cama no sin antes revisar si su escopeta estaba cargada, no sabía que provocaba todo aquello, pero un presentimiento terrible se apoderó de su alma y no pudo evitar tomar previsiones. Apenas si tenía ganas de dormir, aunque al final el sueño lo venció y acabó en un profundo sueño. David se despertó en medio de la noche a causa de un fuerte ruido proveniente del baño.

El tomó la escopeta de debajo de su cama, descalzo, inclinado y con paso suave abrió la puerta de su cuarto y caminó por el corto pasillo hasta poder ver la sala, la puerta principal estaba totalmente abierta y la luz azulada de la noche iluminaba muy pobremente las paredes, el suelo era como un abismo oscuro sin fondo en el cual no había ni un rastro de luz. David tomó aire y empezó a avanzar con el corazón latiendo a mil por hora, inmediatamente comenzó a sentir una sensación pegajosa en sus pies, sentía como si pisara insectos.

Un molesto chasquido alertó a David, una rara sensación de pisar algo blando y que se rompía debajo de él. No supo que era hasta que una serie de rayos provenientes de una tormenta que se acercaba iluminaron completamente la escena. Eran órganos, eran trozos de carne, eran pedazos de piel de ganado que se extendían a lo largo de la sala, los pedazos estaban totalmente cubiertos de sangre que se pegaba a los pies de David y que provocaba los extraños chasquidos, David se tapó la boca para no gritar, ya era tarde.

David levantó la vista, un par de ojos verdosos lo observaban desde el pasillo que da al baño, un par de ojos profundos que lo miraban fijamente en medio de la oscuridad casi absoluta, un extraño sonido similar a un aliento provenía de la cosa que observaba a David con ojos fríos. Él, en un acto de pánico, soltó la escopeta y salió por la puerta principal corriendo; miró el campo, todo el ganado que había criado durante años estaba masacrado de las formas mÁs horribles posibles. Un fétido aroma impregnaba el aire y un aliento podía escucharse detrás de el, David no iba a voltear, corrió hasta llegar a la carretera, entonces vio algo que deseó jamás ver.

A lo lejos la ciudad era visible, pero no era normal, edificios en llamas y rayos de luz provenientes de esta era lo único que David podía ver. Casi le parecía poder escuchar los gritos de las personas que habitaban la ciudad, no sabía si era su imaginación o otra cosa. En el cielo, una extraña estructura de forma ovalada brillaba en luz azul, muerte y destrucción inundaban la carretera, David se desplomó. Miró sus hombros, dos manos de tres dedos completamente ensangrentadas lo sujetaban, antes de poder reaccionar las manos lo jalaron…

Esqueletos de aliens

La historia empezó hace unos 60 a 70 años, en una cueva de un poblado rural ubicado a unos 150 km. al sur del estado de Chihuahua (México), cuando una adolescente entró y encontró en ella dos esqueletos completos, uno muy extraño y de pequeño tamaño y otro de estatura y aspecto normal.

La joven cogió los cráneos de los esqueletos y los guardó durante toda su vida, y a su muerte, pasaron a manos de un hombre norteamericano que los conservó durante 5 años más, para finalmente, pasar a manos de sus actuales propietarios.

Lo cierto es que un primer análisis de ambos cráneos arroja resultados muy significativos:

– La primera calavera aparentemente es normal y perteneció a una mujer amerindia de aproximadamente 25 años.

– La segunda se atribuyó a un niño de cinco años. Muestra una serie de alteraciones que no parecen propias de un ser humano. Posee una extraña morfología, con un abultamiento a cada lado de los ojos y con la parte posterior alargada y aplastada. Las cuencas oculares son muy superficiales, por lo que se cree que dicho ser carecía de movilidad en sus ojos.

Por otra parte, el agujero que se encuentra en la base del cráneo y que lo une con la columna vertebral, se encuentra adelantado, casi en el centro de la base.

Los investigadores descartaron que las alteraciones sean malformaciones congénitas. Las pruebas de carbono 14 y ADN, realizadas por el Dr. David Sweet de la “University of British Columbia” de Vancouver (Canadá), dieron como resultado una antigüedad de 900 años.

Los indígenas que habitan la zona donde se encontraron los cráneos cuentan que unos seres procedentes de las estrellas dejaron embarazadas a varias mujeres. Después de dar a luz a estos niños, los criaban durante varios años, hasta que sus padres regresaban del cielo para recogerlos.