Las abducciones extraterrestres son eventos que desde hace tiempo se vienen explorando sobre todo en el cine. Los casos que se dieron en diferentes épocas continúan detonando esa incógnita para los seres humanos. Pues se trata de un contacto directo con seres de otro planeta. Han pasado años y diversas investigaciones que ponen en tela de juicio si son reales o no.

A continuación te compartimos cuatro de los filmes más polémicos y que supuestamente están basados en hechos reales.

Abducciones ¿qué son?

Para ir entrando en materia extraterrestre, es necesario dar un breve vistazo a la definición de abducciones. En el campo de la ufología y en el de la ciencia ficción se llama abducción al acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad, lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente a su propia nave espacial.

Fire In the Sky

Comenzamos el top con un filme que se supone si sucedió. Además de que está basada en el libro Fire in the sky, the Walton experience de Travis Walton. Es una película de misterio de ciencia ficción estrenada en 1993, dirigida por Robert Lieberman y escrita por Tracy Tormé.

Sinopsis: «Un leñador de Arizona desaparece durante cinco días luego de observar una misteriosa luz que brilla en el cielo».

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

The UFO Incident

Una película escrita y dirigida por Ryan Eslinger, producida por Jeffery Sharp, Tom Rice y Evan Hayes. La trama gira en torno a Derek (Alex Sharp), un brillante estudiante universitario, perseguido por un avistamiento de ovnis en la infancia. Razón por la que cree que los misteriosos avistamientos reportados en múltiples aeropuertos de los Estados Unidos son ovnis.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Communion

Definitivamente es una de las cintas más traumáticas si eres sensible. Communion narra la historia sobre un escritor que es abducido mientras se encontraba de vacaciones en una cabaña junto a su familia. Lo más escalofriante son las secuelas físicas y emocionales que tiene a pesar de no tener ningún recuerdo; mismos que van saliendo poco a poco a la luz a través de sesiones de hipnosis.

Fue estrenada en 1989, dirigida por Phillippe Mora basada en el libro con el mismo nombre; escrito por y Whitley Strieber (1987).

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Cuarto contacto

Todo comienza cuando una mujer investiga una serie de misteriosas desapariciones ocurridas en la ciudad de Alaska. A finales de 2000, los pacientes de la terapeuta Abigail Tyler, bajo hipnosis, reflejaron comportamientos que sugerían encuentros con seres no humanos. Antes de dormir, todos ellos aseguraban haber visto un búho que les observaba desde fuera de la ventana. La situación se sale de control para Abigail, cuando ella misma descubre que al igual que la gente de Nome, ella sufrió una abducción.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Existen algunas teorías que desmienten por ejemplo, El Cuarto Contacto, pero no existe información oficial. Sin embargo es un buen largometraje para espantarse. Y tú ¿crees en los extraterrestres y ovnis? ¿Los has visto alguna vez?