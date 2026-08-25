Dune de Jodorowsky: la película que Alejandro Jodorowsky nunca pudo filmar

Publicado originalmente el 22 de junio de 2024. Actualizado el 25 de agosto de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

Alejandro Jodorowsky intentó adaptar Dune, la novela de Frank Herbert, a mediados de los años setenta. Reunió a Moebius, H. R. Giger, Chris Foss y Dan O’Bannon, buscó la participación de Pink Floyd y Magma y preparó un reparto con Orson Welles, Mick Jagger, Salvador Dalí, David Carradine y su hijo Brontis Jodorowsky. Sin embargo, Dune de Jodorowsky nunca llegó al rodaje porque el proyecto no consiguió completar la financiación que necesitaba.

Lo que quedó fue una extensa preproducción: miles de dibujos y storyboards, personajes, naves, vestuario y un guion que se alejaba considerablemente de la novela original.

¿Qué fue el Dune de Alejandro Jodorowsky?

Después de El topo (1970) y La montaña sagrada (1973), Jodorowsky encontró en el productor francés Michel Seydoux la posibilidad de desarrollar una película de mayor escala. Seydoux le ofreció libertad para elegir el proyecto y Jodorowsky se decidió por la novela que Frank Herbert había publicado en 1965. Los derechos cinematográficos de Dune fueron adquiridos en 1974 y comenzó una etapa de preparación que se extendió aproximadamente hasta 1976.

Jodorowsky no buscaba seguir estrictamente el libro. Él mismo escribió después que quería “recrear” la novela y no respetarla de manera literal. Su propuesta incorporaba misticismo, psicodelia y cambios considerables en personajes, situaciones y desenlace.

También habló de producir en el espectador un efecto comparable al LSD sin necesidad de consumir la droga. Esa afirmación pertenece a la manera en que el propio director describía sus objetivos y no a una característica objetiva de una película que nunca llegó a filmarse.

Colección de bocetos originales y diseños de vestuario desarrollados en 1975 por el legendario historietista e ilustrador francés Jean “Moebius” Giraud para la preproducción del Dune de Alejandro Jodorowsky.

¿Cómo iba a ser el Dune de Jodorowsky?

Uno de los aspectos más difíciles de precisar es la duración. Jodorowsky imaginaba una película mucho más extensa que los largometrajes comerciales de la época, pero los testimonios ofrecen números diferentes.

Algunas reconstrucciones hablan de alrededor de 10 a 14 o 15 horas, mientras que el propio cineasta manejó cifras todavía mayores. La duración nunca quedó fijada en una versión definitiva porque el proyecto se detuvo antes del rodaje.

La propuesta visual también se alejaba de una producción convencional. Jodorowsky quería que personajes, familias y planetas tuvieran identidades distintas, de modo que reunió a varios artistas en lugar de concentrar toda la parte gráfica bajo una sola mirada.

Antes de filmar, el equipo había desarrollado secuencias enteras, escenarios, personajes, vehículos y vestuario. Buena parte de ese material fue reunida en grandes volúmenes preparados para presentar el proyecto ante estudios y posibles financiadores.

Moebius, H. R. Giger, Chris Foss y Dan O’Bannon

Jean Giraud, Moebius, trabajó directamente con Jodorowsky en personajes y storyboards. H. R. Giger fue contratado para desarrollar el universo de los Harkonnen, mientras que Chris Foss se concentró en naves, vehículos y otros componentes tecnológicos.

Dan O’Bannon, que venía de participar en Dark Star de John Carpenter, fue contratado como responsable de los efectos especiales. No escribió el guion de esta adaptación.

Durante cerca de dos años, el equipo produjo más de 3,000 storyboards, además de pinturas, vestuario y un guion utilizado para buscar financiación en Hollywood. Moebius trasladó buena parte de la narración a imágenes; Giger desarrolló diseños relacionados con los Harkonnen y Foss trabajó en maquinaria y vehículos.

En los dibujos de Giger ya aparece la combinación de formas orgánicas y mecánicas que volvería a explorar años después en Alien. La relación es también biográfica: Giger y O’Bannon coincidieron en este proyecto antes de terminar trabajando en la película de Ridley Scott.

H.R. Giger fotografiado por Eveline Bühler en 1976 dentro de su estudio de arte en Zúrich, Suiza. Junto a las pinturas originales hechas con aerógrafo destinadas a dar vida al planeta Giedi Prime del universo Dune, bajo las órdenes directas de Alejandro Jodorowsky.

El reparto imposible de Dune de Jodorowsky

Brontis Jodorowsky, entonces de 12 años, fue elegido para interpretar a Paul Atreides y comenzó una preparación física intensiva para el papel.

El proyecto también contemplaba a David Carradine, Orson Welles, Mick Jagger y Salvador Dalí. Sony Pictures Classics incluye a Brontis Jodorowsky, Welles, Jagger, Carradine y Dalí entre el reparto previsto.

Varias anécdotas del casting proceden directamente de Jodorowsky. El cineasta contó que intentó convencer a Welles ofreciéndole acceso al chef de uno de sus restaurantes favoritos y que las exigencias económicas de Dalí llevaron a plantear una participación muy limitada del artista en pantalla.

Pink Floyd, Magma y la música de Dune

La banda sonora tampoco estaría a cargo de un solo grupo. Pink Floyd y Magma formaban parte del plan musical y Jodorowsky quería utilizar distintos sonidos para diferentes zonas de su universo.

Magma quedó asociado explícitamente con el mundo de los Harkonnen. Pink Floyd fue buscado para participar en la música de la película, pero no existe la misma base documental para afirmar de forma tajante que debía encargarse específicamente de los Atreides. El proyecto se canceló antes de que esa banda sonora pudiera producirse como parte de una película terminada.

Secuencia animada del aclamado documental cinematográfico Jodorowsky’s Dune (2013), dirigido por Frank Pavich en Estados Unidos.

¿Por qué se canceló Dune de Jodorowsky?

El principal obstáculo fue económico. El proyecto exigía una inversión muy elevada, ya había consumido una cantidad considerable durante la preproducción y necesitaba respaldo adicional para pasar al rodaje.

Las cifras conservadas proceden de reconstrucciones distintas y no describen necesariamente el mismo momento contable. Una reconstrucción publicada por EL PAÍS habla de 15 millones de dólares previstos y cinco millones ya gastados. DuneInfo, que construye su cronología a partir de libros, revistas y testimonios de distintas épocas y advierte que algunas fuentes se contradicen, recoge un presupuesto estimado en diferentes momentos en 9.5 o incluso 20 millones de dólares y señala que, hacia 1976, Frank Herbert encontró una producción con alrededor de dos millones ya gastados. La cronología de DuneInfo reúne esas cifras divergentes y sus respectivas fuentes.

No es posible sumar o conciliar automáticamente esas cantidades. La conclusión que comparten las reconstrucciones es más sencilla: la preproducción había costado una suma importante y todavía faltaba dinero para realizar una película de una escala excepcional para mediados de los años setenta.

Tampoco había una duración clara que facilitara las negociaciones. La Jornada recoge al propio Jodorowsky hablando de una película de entre 12 y 20 horas y menciona un presupuesto estimado en 15 millones de dólares. Otras fuentes reducen esa duración a unas 10-14 o 10-15 horas.

Jodorowsky y Seydoux llevaron el proyecto a Hollywood para buscar financiación y garantías de distribución. Copias del enorme storybook llegaron a MGM, Universal y Warner, pero ninguno de esos estudios aceptó respaldar la producción. Hacia 1976 la financiación no se cerró, los integrantes del equipo siguieron otros caminos y la película quedó cancelada.

Jodorowsky’s Dune: el documental que reconstruyó la película perdida

En 2013, el director estadounidense Frank Pavich estrenó Jodorowsky’s Dune, documental dedicado a reconstruir aquellos años de preparación. La cinta reúne entrevistas con Alejandro Jodorowsky, Michel Seydoux, H. R. Giger, Chris Foss, Brontis Jodorowsky y otras personas relacionadas con el proyecto.

Pavich incorporó además storyboards, dibujos y animaciones basadas en los materiales conservados. El documental participó en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes de 2013 y Sony Pictures Classics adquirió sus derechos de distribución para Norteamérica en julio de ese año.

Son dos obras distintas: Dune de Jodorowsky fue la adaptación proyectada durante los años setenta que nunca llegó a rodarse; Jodorowsky’s Dune es el documental de Frank Pavich sobre ese intento.

Póster promocional oficial para el aclamado documental Jodorowsky’s Dune (2013), dirigido por el cineasta estadounidense Frank Pavich.

¿Se puede ver Dune de Jodorowsky?

No existe una película terminada dirigida por Alejandro Jodorowsky porque el proyecto nunca llegó al rodaje. Por lo tanto, tampoco existe un montaje perdido de diez, catorce o veinte horas.

Lo que sí puede verse es Jodorowsky’s Dune, además de abundante material de preproducción: storyboards de Moebius, imágenes de Giger, diseños de naves de Chris Foss, personajes, vestuario y páginas del libro utilizado para presentar el proyecto.

¿Dune de Jodorowsky influyó realmente en Alien y Star Wars?

El vínculo más claro está en Alien. Dan O’Bannon, responsable de los efectos especiales del proyecto de Dune, regresó a Estados Unidos y posteriormente escribió con Ronald Shusett el guion que acabaría convirtiéndose en la película dirigida por Ridley Scott en 1979. H. R. Giger fue contratado para desarrollar la criatura y otros componentes visuales.

O’Bannon y Giger ya se conocían por el trabajo alrededor de Dune. Esa continuidad de colaboradores es un hecho; afirmar que la película fallida “creó” Alien sería ir más lejos de lo que la documentación puede sostener.

Con Star Wars, Blade Runner y Terminator, la discusión es menos directa. El documental de Pavich y distintos críticos han comparado imágenes del libro de preproducción con escenas y recursos visuales utilizados posteriormente en el cine de ciencia ficción. Las semejanzas, sin embargo, no prueban por sí mismas una influencia directa en cada película.

Varios integrantes del equipo continuaron trabajando en cine, cómic, ilustración y efectos visuales después de la cancelación. El paso de O’Bannon y Giger por Alien ofrece el ejemplo más concreto de esa continuidad profesional.

De David Lynch a Denis Villeneuve

La primera adaptación cinematográfica estrenada de la novela llegó en 1984, dirigida por David Lynch. Décadas más tarde, Denis Villeneuve comenzó otra adaptación con Dune en 2021 y continuó con Dune: Part Two en 2024.

Ninguna de esas películas reconstruye el proyecto de Jodorowsky. Su versión quedó en el guion, los storyboards, los diseños, el libro de preproducción y los testimonios de quienes participaron.

Ese material documenta una combinación poco común dentro de una misma producción: Moebius, Giger, Foss y O’Bannon; Pink Floyd y Magma contemplados para la música; y un reparto donde figuraban Brontis Jodorowsky, Orson Welles, Mick Jagger, David Carradine y Salvador Dalí. La financiación nunca alcanzó para trasladar esos planes al rodaje.