Las historias sobre pandillas chicanas siempre tienen varios elementos claves. El orgullo sobre la pertenencia a una familia, el barrio como el móvil que los lleva a proteger ese espacio, la violencia, el amor, la lealtad, el arrebato o valentía y un código de honor inviolable. Sin duda, hay mucho que aprender de ello sin caer en la exotización o la banalización de la violencia. Para ello, te traemos este top de películas sobre pandillas chicanas que tienes que ver.

American Me

La película retrata 30 largos años sobre las pandillas chicanas en Los Ángeles. Da inicio con la historia de un matrimonio latino que es emboscado y atacado racialmente por parte de unos marinos. Años más tarde, nace su hijo, Montoya Santana quien al llegar a la adolescencia forma una pandilla con su amigos que no tardan en ser recluidos en un centro de readaptación juvenil donde Montoya asesina a su violador, adquiriendo más tiempo de detención. Esto, lo lleva a ser el líder de una poderosa pandilla carcelaria que más tarde, le costará la vida. Está basada en una historia de la vida real.

One Eight Seven

Otra historia inspirada en la vida real sobre pandillas chicanas. Se trata del primer protagónico de alto nivel de Samuel L. Jackson quien interpreta a un profesor sustituto que se ve agobiado por amenazas por parte de algunos de sus alumnos que derivan en actos violentos en su contra. La película retrata una problemática real: la incapacidad de las instituciones educativas para combatir la violencia en sus aulas por parte de miembros de pandillas y su nombre alude a la sección 187 del Código Penal de California que enuncia el homicidio.

Boulevard nights

Una película que retrata la vida de dos hermanos con vidas totalmente opuestas pero que terminan entrelazándose con pandillas chicanas. Su estreno causó controversia ya que durante algunas proyecciones, se presentaron riñas entre pandillas rivales como un ejemplo vívido de aquello que retrata la película y a su vez, fue señalada de estereotipar a los mexicoestadounidenses como pandilleros sin control. Aún con ello, en 2017 fue seleccionada para ser conservada en el Registro Nacional de Cine de E.E.U.U. por la Biblioteca del Congreso al ser considerada «cultural, histórica y estéticamente significativa».

Mi vida loca

Una película destacable al contar la historia de dos mujeres mexicoestadounidenses que deciden integrarse a una pandilla. La historia versa sobre los conflictos de género a los que son orilladas al enamorarse del mismo hombre que es el líder de una poderosa pandilla. La amistad, el amor, la maternidad y la lealtad son los ejes centrales de este poderoso filme que no podíamos dejar fuera de este top de películas sobre pandillas chicanas.

The Substitute

Para tomar justicia por su propia mano, la pareja de una maestra agredida en una escuela dentro de uno de los sectores más peligrosos de Florida, toma el papel de maestro sustituto. La situación va subiendo de tono conforme descubre una red de narcotráfico dentro de la institución que lo pone en peligro y a su vez, le permite tratar de instaurar su disciplina marcial y entrenamiento como trabajador de la CIA. Si bien no es una película fuera del esquema de «malos vs buenos», dejarla pasar no es opción.

Angel Town

Un experto en artes marciales procedente de un ghetto de Francia llega a Los Ángeles para continuar sus estudios y entrenar a un grupo artemarcialista americano. Sin embargo, su vida toma un rumbo distinto al ser el inquilino de una mujer que tiene un hijo adolescente que se ve atraído por las pandillas chicanas quien finalmente es asesinado, desatando un conflicto mayor ya que su asesino es el líder de una pandilla local muy poderosa.

Down for life

Otro retrato femenino de las pandillas chicanas. Esta historia relata la vida de Angélica, una joven de 15 años líder de una pandilla. Pese al contexto en el que se desarrolla, ella posee una gran habilidad para escribir y esto empuja a su maestro de inglés a persuadirla de deslindarse de su pandilla. Los problemas generados por su deseo de salir adelante sin violencia la ven envuelta en una escalada de violencia que pone en riesgo su vida y la de su familia al renunciar al código de lealtad de su propia agrupación. Snoop Dogg participa en esta joya de las películas sobre pandillas chicanas que no debes perderte.

Hermanos

Se trata de un cortometraje que hace una fiel representación de la amistad entre dos jóvenes que son hermanos de dos líderes de pandillas rivales. La fidelidad a la pandilla y su cruel defensa del honor y territorio los envuelven en una situación de violencia donde la prohibición a continuar con la amistad es el menor de los problemas. Con 25 minutos de duración, esta pieza logra retratar los problemas a los que se enfrentan las familias de personas pertenecientes a alguna pandilla.