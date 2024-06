Las Mejores Películas De Robert Altman: Padre del Terror Elevado en el Cine

Robert Altman, fue un reconocido director de cine estadounidense. Es considerado el padre del “terror elevado” y uno de los cineastas más originales del siglo XX. Asimismo, es recordado por su estilo a la hora de filmar, y es un referente del movimiento continuo de las cámaras y el cine coral.

Siendo un joven de 18 años, Altman ingresó a las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. Fue copiloto de un bombardero en plena Segunda Guerra Mundial. Este momento de su vida fue clave para él, pues en ese entonces tuvo su primer acercamiento con el cine. El guionista quedó fascinado por los filmes del inicio de Hollywood. Cuando se retiró, comenzó a forjar una carrera como actor, escritor y director.

Tras incursionar en televisión y sortear varios tropiezos en su trayectoria, alcanzó el éxito con su obra M*A*S*H (1970). Un largometraje en forma de sátira acerca de la guerra de Corea, y fue galardonado con la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Para sus filmes, Robert Altman solía expresar su opinión y criticar a la sociedad estadounidense y al mismo Hollywood. Incluso es descrito como “anti-Hollywood”, debido a los temas políticos, ideológicos y personales que abordaba. “No me he convertido en un magnate, no construyo castillos, ni tengo una gran fortuna personal, pero he podido hacer lo que he querido”, comentó acerca de su obra alguna vez.

De acuerdo al escritor, Ian Freer, “Altman fue un auténtico inconformista del cine”. Los críticos y los seguidores de Altman afirman que son 5 filmes a traves de los cuales se puede explorar la mente del cineasta. Tales como: M*A*S*H, Nashville, The Player, Gosford Park y Thieves Like Us. Pero existen varios largos más para entender las facetas distintas de Robert Altman.

Mejores películas de Robert Altman

A continuación, te compartimos un top con los mejores títulos que conforman la filmografía de Robert Altman. Con las que podrás iniciarte en el cine de este gran exponente de la posguerra y comedia. Destacan varios largos como McCabe & Mrs. Miller (1971), Images (1972), The Long Goodbye (1973), 3 Women (1977) , Secret Honor (1984), The Player (1992), Short Cuts (1993) y cinco más.

M*A*S*H (1970)

Este filme está basado en la novela MASH: A novel of three army doctors, escrita por Richard Hooker. Hasta la fecha es la única película basada en dicho libro y se convertió en una de las sátiras de la comedia negra más importantes de principios de los años setenta. Por otro lado, la cinta también inspiró la serie de televisión que lleva el mismo nombre, M*A*S*H la cual fue transmitida de 1972 hasta 1983.

Brewster McCloud (1970)

Otra de las famosas comedias negras de Altman. Fue protagonizada por Bud Cort y Sally Kellerman. Según la sinopsis, la historia gira en torno a Brewster McCloud. Un personaje que “vive recluido en una especie de búnker con un solo objetivo: fabricar unas alas perfectas que le permitan volar. El sueño de libertad de este joven podría haber sido simplemente respetado y admirado de no ser porque aparecen personas de su entorno muertas con indicios de haber sido atacados por pájaros. Por esto Brewster es considerado principal sospechoso y cae sobre el todo el peso de los juicios sociales”.

Thieves Like Us (1974)

Se trata de una película policial de 1974, ambientada en la década de 1930. Es protagonizada por Keith Carradine y Shelley Duvall. El reparto secundario incluye a Louise Fletchery Tom Skerritt. Una vez más, Robert basa su cinta en una novela del mismo nombre de Edward Anderson.

Nashville (1975)

La cinta cuenta las vidas de un grupo de personajes a lo largo de cinco días en la capital de Tennessee, Nashville. En el reparto vemos a David Arkin, Barbara Baxley, Ned Beatty, Karen Black, Ronee Blakley, Keith Carradine, Geraldine Chaplin, Robert DoQui, Shelley Duvall y Allen Garfield por mencionar a algunos. Obtuvo el premio Óscar a la mejor canción por «I’m Easy», compuesta por Keith Carradine.

Gosford Park (2001)

El guion de Gosford Park fue escrito por Julian Fellowes, basándose en una idea de Altman y de Bob Balaban. El elenco estuvo conformado por Michael Gambon, Maggie Smith, Helen Mirren, Kristin Scott Thomas, Jeremy Northam, Bob Balaban y más.