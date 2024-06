Escucha la inédita colaboración de David Byrne y Devo grabada hace 27 años

David Byrne y Devo estrenaron una colaboración inédita que había permanecido guardada por 27 años. Los músicos provocaron euforia en redes sociales, ya que los fans recibieron con euforia y nostalgia esta pieza. Pues plasman todo el estilo de Talking Heads y Devo de los años 70.

La canción se llama «Empire«, y se sabe que originalmente se escribió junto con “Wicked Little Doll”, para formar parte de Feelings (1997), el quinto álbum solista de Byrne. Sin embargo nunca se llevó a cabo un corte final para la primera y únicamente vio la luz Wicked. Tiempo después el ex vocalista de Talking Heads agregó una versión de “Empire” a su disco de 2004, Grown Backwards. Por lo tanto, se trata de una pieza inédita que ambos músicos finalmente decidieron sacar este 2024.

A través de un comunicado, David describió el tema de la siguiente manera, “Es un himno fascista capitalista irónico y, en ese momento, pensé que nuestra versión era demasiado cruel y cáustica para ser lanzada (…) Bueno, los tiempos cambian, y ciertamente ahora resuena de maneras que quizás no lo hacía entonces. Fue un placer trabajar con los chicos de Devo, sabían exactamente de qué trata la canción”, aseguró.

Para su estreno, “Empire” aparecerá en el álbum, Noise For Now, Vol. 2. Se trata de una compilación de caridad en beneficio del acceso al aborto y los derechos reproductivos en los Estados Unidos. La fecha oficial de su publicación se tiene prevista para el próximo 21 de junio.

Cabe destacar que este proyecto benéfico cuenta también con la participación de otros artistas como Faye Webster, The War On Drugs, Courtney Barnett, Claud, Big Freedia, Julia Jacklin y más. En 2023 salió el Vol. 1 y temas de Fleet Foxes, Maya Hawke, Wet Leg, Tegan and Sara y My Morning Jacket.

Por su parte, Geraldo Casale también comentó sobre la llegada final de “Empire”. “Estábamos trabajando con la sátira oscura de ‘Empire’ de David Byrne hace más de 30 años. La canción era visionaria y lo entendimos. ¡Es ahora que puede ser escuchada!”. Asimismo, el cofundador y bajista de Devo expresó su opinión acerca del aborto, “Desafortunadamente, las fuerzas de la tiranía están actuando con impunidad ahora.Quieren que las mujeres vivan en una versión real de El cuento de la criada. Pero somos más los que respetamos los derechos humanos que los que quieren aplastar esos derechos. La libertad de elección es una lucha constante”, aseguró.

”Empire” por David Byrne y Devo ya se encuentra disponible a través de YouTube.