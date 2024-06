Juan Son vs Porter: Puntos clave sobre la polémica pelea

Porter es una agrupación que se conformó en Guadalajara, Jalisco durante el año 2004. Su éxito en la escena musical partió de una propuesta indie con letras un tanto extrañas que conquistaron al público adolescente. Sin embargo, a 20 años de carrera, su éxito ha tenido una serie de movimientos donde el más significativo fue la salida de Juan Son.

Durante el año 2013, Juan Son salió de la agrupación sin emitir un comunicado o declaración al respecto. Muchos rumores circulaban alrededor de este hecho pero no existía una versión oficial del «incidente». Hasta los últimos días, donde el intérprete ha dado declaraciones respecto a lo que sucedió y los motivos de su separación de Porter.

Juan Son lanzó el álbum «Mermaid Sashimi» en 2009 y con ello marcó el debut de su carrera como solista. Pese a ello, continúo trabajando con Porter. El último lanzamiento de la agrupación junto a Juan fue «Atemahawke» en 2007. Su salida llegó después de una presentación en el Vive Latino de 2013 misma que los fanáticos consideraron «memorable». Pero que detrás de ella hubo una serie de desencuentros que conformaron las discrepancias de la banda.

Por ello, las declaraciones de Juan respecto a Porter, reavivaron los «bandos» que se formaron a partir de la reaparición de la banda. Mientras existieron personas que apoyaron la nueva etapa de la agrupación, hubo quienes criticaron férreamente la falta de cambio de nombre. Juan había permanecido en silencio respecto a esto, en gran medida por su lejanía voluntaria de las redes sociales. Hasta ahora que revivió una publicación donde sus ex compañeros dijeron que él no trabajó nada en Porter.

Durante una entrevista en 2015 para Joyride Magazine México, los integrantes y David Velasco, el nuevo vocalista, hablaron sobre la nueva etapa de Porter. Mediante esta publicación, David, Villor, Bacter y Fer, hablaron sobre la controversia con los fans por la conservación del nombre sin Juan Son al frente. Bacter, bajista del grupo, declaró abiertamente que Juan no había realizado ninguna canción.

Por otro lado, durante esa misma entrevista denunciaron lo injusto que era que los fans les criticaran no abandonar el nombre. Mencionaron que al no conocer lo que estaban haciendo y el tiempo que le dedicaban a Porter, exigían cambiarlo por la glorificación del antiguo frontman. Y aunque las declaraciones fueron fuertes, ésta entrevistan no cobró tanta relevancia como ahora que Juan Son habló de ella.

¿Cómo se desató la pelea entre Juan Son y Porter?

Durante un video de nueve minutos publicado a través de su cuenta de Tik Tok donde aclara que el nombre de Porter le pertenece. Mencionó que al verlos tan «faltos de creatividad» decidió no discutir el nombre. También aclara la autoría de las canciones y el concepto que él proyectaba para la agrupación en la que nunca se sintió seguro y por ello registró sus creaciones.

Juan habló también sobre cómo fue catalogado de «loco» en distintas ocasiones y gran parte de ello, lo llevó a separarse. El músico recalca que no está loco, sino que es un artista excéntrico al cual le han robado ideas como el concepto del mestizaje planteado en «Moctezuma«, el álbum que marcó el regreso de la agrupación con nuevo vocalista.

El intérprete de «Nada» comentó que no había escuchado su música y que cuando lo hizo, le pareció un proyecto plano y sin personalidad. Por ello, mencionó en la misma publicación que es importante defender su arte y la verdad y gracias a ello, prometió más videos al respecto donde revelará más detalles respecto a la salida que en su momento, fue abrupta.

El video cuenta con 366 millones de reproducciones y los comentarios están divididos entre quienes apoyan las declaraciones del músico y los que hablan sobre otras versiones de la banda. Juan comentó que sí la situación sigue escalando, terminará prohibiéndoles tocar sus canciones y publicar más información.

Al día de hoy, los integrantes se han limitado a realizar publicaciones que han sido tildadas de indirectas como la historia de Fer Huerta donde escribió: «Nosotros al enterarnos que el innombrable quiere llamar la atención… (as usually)» sobre una foto de la agrupación. Por otro lado, David Velazco, compartió una galería de imágenes donde menciona «el monstruo ha despertado» y agradece a Dios las bendiciones.