Funas, cancelaciones y peleas virales

Esta semana te traemos la información má relevante en el mundo del espectáculo y la cultura… Dave Grohl acusa a Taylor Swift ella se defiende, Éxodo de Peso Pluma rompe récords mundiales, amenazan un concierto de Bad Bunny, Miley Cyrus habla sobre la maternidad, Bianca Censori es manipulada por Ye, subastan vestuario personal de Vivienne Westwood y mucho más esta semana en Factor Cultural.

DAVE GROHL ACUSA A TAYLOR SWIFT Y ELLA SE DEFIENDE

Durante una presentación de Foo Fighters en Londres, Dave Grohl hizo algunas declaraciones con las que se echó encima al fandom de Taylor Swift, que además, se presume, tienen fama de intensos. Esto, luego de que el cantante insinuara durante un concierto, que Swift no realiza sus presentaciones en vivo. Durante su presentación, Dave mencionó a Taylor y mientras era abucheado dijo: ​​“nos gusta llamar a nuestra gira: “gira de los errores”. Hemos tenido varias eras y también unos cuantos errores. Solo un par. Pero eso es porque realmente tocamos en vivo. ¿saben? Solo digo: a ustedes les gusta la música rock ‘n’ roll cruda y en vivo, ¿verdad? Vinieron al maldito lugar correcto”.

Al día siguiente, durante su presentación en la misma ciudad, Taylor respondió a este señalamiento, agradeciendo a su banda la compañía y ejecución de música durante 3 horas. Este “enfrentamiento” puede remontarse a la violencia digital que vivió la hija de Dave Grohl por parte de los swiftes después de que ella criticará los viajes en jet privado de la cantante.

NUEVO DISCO DE PESO PLUMA ROMPE RÉCORD MUNDIAL DURANTE SU ESTRENO

A 24 horas de que peso pluma estrenará su álbum “Éxodo” se dio a conocer que rompió el récord de escucha como el álbum de un artista mexicano en la historia de Spotify al acumular el primer día, más de 29.8 millones de reproducciones. Y aunque la Doble P tiene a sus detractores, su éxito lo ha llevado a grabar con uno de sus más grandes ídolos como lo es Kanye West en el tema “Gimme a Second 2”, en compañía de Rich The Kid y Ty Dolla $ign. Canción que al momento de grabar este video se encuentra en el recién estrenado, álbum “Éxodo”.

Recordemos que según las cifras de la plataforma de streaming, por cada segundo del día, las canciones de peso pluma se escuchan más de 30 veces. Este lanzamiento viene acompañado de los rumores de su relación sentimental con la cantante brasileña Anitta.

FRUSTRAN UN TIROTEO MASIVO EN UN CONCIERTO DE BAD BUNNY

De acuerdo con información de NBC News, tras una investigación que duró meses por parte del FBI, se logró la detención de un residente de Arizona llamado Mark Adams Prieto, que planeaba iniciar una guerra racial en un concierto de Bad Bunny previo a las elecciones presidenciales de este año.

Esta detención se llevó a cabo luego de que un informante y un agente encubierto del FBI declaran las intenciones de Mark Adams, al ser reclutados desde octubre del año pasado, bajo la premisa de llevar a cabo un tiroteo masivo, dirigido específicamente contra negros, judíos y/o musulmanes. Gracias a la información obtenida por el agente y el infiltrado, Mark fue detenido previo al primer concierto de Bad Bunny en Atlanta bajo los cargos de tráfico, venta y posesión de armas de fuego ilegales.

MILEY CYRUS CONFIESA SUS PLANES RESPECTO A LA MATERNIDAD Y SU PERCEPCIÓN SOBRE SER MUJER

A lo largo de los años, miley ha levantado polémica por su postura sobre la maternidad y el deber ser que le atañen a las mujeres. Es por eso que hoy les traemos las declaraciones más fuertes que ha hecho al respecto.

A sus 26 años, mientras estaba casada con Liam Hemsworth, fue interrogada sobre sus intenciones de ser madre, a lo que ella respondió: «con tantos desastres naturales que estamos sufriendo últimamente no te queda otra opción que no ser mamá. La naturaleza es femenina y, cuando se enfada, será mejor que no le toques los ovarios”.

También en el año 2020, una periodista le preguntó a la cantante sí se casaría de nuevo y esta respondió: “en realidad no, nunca me importó. Estoy segura de que mis fans van a animarme si digo ‘oh, quiero tener hijos’ pero eso no lo haré, soy una mujer de 27 años que tengo una idea un poco más realista de lo que quiero. Esa nunca ha sido mi prioridad”.

Estas declaraciones cobraron relevancia de nuevo, debido a una entrevista con el medio ELLE en la que declaró que aún no sabe si realmente quiere tener hijos ya que se encuentra disfrutando de su adultez y afirmó que se atrevería a ser madre si la sociedad y el ambiente cambian ya que no está dispuesta a traer niños a enfrentarse a un mundo tan difícil donde parece que entrenan a las personas para ponerse en segundo plano en nombre del amor.

LA FAMILIA DE BIANCA CENSORI ASEGURA ESTAR PREOCUPADA POR SU RELACIÓN CON YE

De acuerdo con fuentes de Daily Mail, en marzo de este año, la madre de Bianca viajó desde Australia a Estados Unidos con la intención de “salvar” a la diseñadora de los planes extraños y morbosos de Ye. Pero sus temores se aliviaron después de pasar una temporada juntas. La familia de Bianca está sumamente preocupada ya que temen que Kanye termine por “arrastrar” a su esposa “al mundo del cine para adultos” y la utilice para promocionar su nueva empresa de entretenimiento.

En lo último años hemos visto que la actitud y la imagen de Bianca han cambiado conforme a los estrenos del cantante. Desde atuendos que pretendían conservar el anonimato de la también arquitecta, hasta prendas de vestir que han sido motivo de multas, como en febrero que usó sólo unas medias transparentes sin ropa interior en paris, violando la ley de decencia.

SUBASTAN CON FINES BENÉFICOS EL VESTUARIO PERSONAL DE VIVIENNE WESTWOOD CONOCIDA COMO LA SACERDOTISA DEL PUNK

A casi 2 años del fallecimiento de la gran dama de la costura inglesa, la famosa casa de subastas Christie’s realizará una venta que incluye más de 250 prendas y accesorios, la mayoría de los cuales aparecieron en las pasarelas antes de ser usados por la diseñadora. Los fondos recaudados se destinarán a asociaciones como Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras.

Entre las piezas subastadas se encuentran: vestidos, trajes, zapatos y joyas de la colección personal de la diseñadora británica Vivienne Westwood que también fue una activista del cambio climático y popularizó el lema: «compra menos, elige bien y haz que dure», mismo que concuerda con los materiales utilizados en los artículos de la diseñadora ya que son reciclados o reciclables. Para quienes no la conocen Vivienne es la principal responsable de la estética asociada con el punk y el new wave inglés y una de las primeras en denunciar públicamente los efectos perniciosos de la industria de la moda en el medio ambiente.