Taylor Swift Y Elon Musk vs estudiante que expone sus viajes privados

MICRODOSIS SEMANAL

Elon musk perdió 56 mil millones de dólares en un juicio contra el baterista de heavy metal, RIchard Tornetta quien presentó una demanda en su contra por acciones del corporativo Tesla.

El baterista de la banda «Dawn of Correction», era accionista minoritario de Tesla, una de las empresas de Musk, en 2018. La empresa contaba con un paquete de remuneración basado en acciones. Es decir, un premio condicionado al cumplimiento de ciertos objetivos que parecían inalcanzables. Contra todo pronóstico, Tornetta logró estos objetivos y estaba en camino de recibir acciones valoradas en 56 mil millones de dólares, lo que le daría control sobre el 25% de Tesla. Sin embargo, este plan generó controversias entre los accionistas de la empresa.

Al verse sin su “premio” Tornetta decidió demandar a elon en el año 2018 y para finales del 2022, se resolvió el pago de los 56 mil millones de dólares que además de afectar las finanzas del CEO de X, también le quitó el puesto del hombre más rico.

Taylor Swift y Elon Musk demandarán a estudiante que rastrea y expone contaminación de sus jets

Jack Sweeney es un programador estadounidense que gracias a su padre quien trabajó como técnico de American Airlines, aprendió a rastrear vuelos con información pública. Con ella, reúne datos para su sitio web ADS-B Exchange. Este sitio no recibe datos de la administración federal de aviación de Estados Unidos, por lo que no está sujeto a sus reglas.

A finales de 2021 Elon Musk le envió un mensaje privado mediante Twitter, al estudiante para pedirle que quitara la cuenta porque era un riesgo para la seguridad. Incluso se sabe que Musk le ofreció 5 mil dólares para que cerrara la cuenta. Días después Musk se negó a pagar y bloqueó al estudiante. El joven se encuentra en medio de controversias legales por parte de taylor swift y elon musk quienes amenazan con demandarlo. El equipo de taylor swift que declaró que sus acciones incurren en el acoso y el hostigamiento por lo que le solicitan desistir de ellas o enfrentar las acciones en su contra.

Yolanda Saldívar contará su versión la muerte de Selena Quintanilla en un documental

30 años después de la muerte de Selena, su victimaria Yolanda Saldivar contará su versión de la historia con pruebas inéditas a través de la serie «The Secrets Between Them». Recordemos que Yolanda fue la líder del club de fans de la cantante y hasta el momento sólo conocemos detalles mínimos respecto a su relación con la cantante. Yolanda Saldívar, saldrá en libertad condicional por buen comportamiento el 30 de marzo del 2025: en esta docuserie habrá entrevistas por parte de Saldívar, su abogado y su familia, estas son las primeras en realizarse frente a cámara en un lapso de al menos, 20 años.

El tráiler de la docuserie ofrece dos perspectivas: Saldívar culpable y Saldívar víctima. Saldívar dice en el adelanto: “después de todos estos años, creo que es hora de aclarar la historia”. Selena and Yolanda: The secrets between them se estrenará en episodios consecutivos el sábado 17 de febrero y luego el domingo 18 de febrero en Oxygen True Crime.

“Beetlejuice” anuncia el título y fecha de estreno para su esperada secuela

La película trae de vuelta a Michael Keaton como personaje principal, es decir Beetlejuice junto con Winona Ryder como Lydia Deetz. La película también está protagonizada por Jenna Ortega como la hija de Lydia, Astrid; Monica Bellucci como la esposa de Beetlejuice en la historia; y Willem Dafoe interpreta a un agente macabro de la ley en “ninguno de los dos mundos”. Según el director de fotografía de la película, el largometraje contará una historia sobre la familia y las complejidades de la condición humana para mantenerla unida durante todo ese tiempo, ambientada en el mundo más loco posible y muy al estilo de Tim Burton.

La fecha de estreno para la secuela de Beetlejuice será el 9 de junio del 2024. Además, se reveló que el título es “Beetlejuice Beetlejuice”, con lo cual, algunos fanáticos aseguran que habrá una tercera entrega titulada con la forma en que se invoca al cómico ente.

Los Simpson, lo hicieron de nuevo y predijeron las gafas Apple Vision Pro

El lanzamiento de los Apple Vision Pro no fue la excepción para las predicciones que han hecho Los Simpson ya que se viralizó el fragmento de un capítulo en que los ciudadanos de Springfield hacen uso de unos visores bastante similares a los presentados Apple.

Se trata del episodio dos de la temporada 28 llamado: “Amigos y familia”, el cual gira en torno al señor Burns, quien contrata a los protagonistas de la serie para que vivan con él como si fueran una familia, pero sus interacciones se dan con la ayuda de unas gafas de realidad virtual. Pese al poco tiempo de lanzamiento, de estos lentes virtuales, plataformas como x y youtube se han llenado de publicaciones y videos sobre las pruebas que algunos usuarios le están realizando a estos “anteojos”, testeando su resistencia, eficacia y durabilidad.

El artista Ai Weiwei dice que la censura en Occidente es “peor» que en China

Una galería en Londres canceló una exposición individual del artista chino Ai Weiwei luego de que en noviembre tuiteó sobre la guerra en Gaza, por lo que comparó la censura en Occidente con las formas de opresión política que experimentó China bajo Mao, describiendo la situación como “peor”. ”que lo que enfrentó cuando era niño. Respecto al movimiento de la fecha, la galería argumentó que había pospuesto la exposición por decisión mutua con el artista; ai wei wei dijo que la exposición había sido “ cancelada después del tuit sobre la guerra entre Israel y Hamas”.

A modo de ejemplo, habló sobre dos profesores de la universidad de Nueva York que fueron despedidos tras hacer comentarios relacionados con Gaza. La situación es “una revolución cultural, que en realidad está tratando de destruir a cualquiera que tenga actitudes diferentes, ni siquiera una opinión clara”. Algunos artistas famosos discutieron públicamente el asunto por lo que poco después fueron despedidos, cancelaron sus exposiciones o cosas peores, todo porque los involucrados expresaron su apoyo a palestina.

Edificios de lujo inconclusos son tomados por grafiteros

El rascacielos Oceanwide Plaza, en Los Ángeles, Estados Unidos, fue intervenido con decenas de grafitis que invadieron rascacielos. Desde el miércoles 31 de enero, distintos artistas urbanos, han ejecutando las pintas ilegales. Cabe resaltar que el Oceanwide Plaza, pertenece a un trió de edificios de lujo que se encuentran de frente al estadio Crypto, donde se llevó a cabo la ceremonia de los Grammys 2024. Sin embargo, su culminación se vio afectada porque el desarrollador Oceanwide Holdings, se quedó sin dinero, según una investigación de The Angeles Times.

Más de 20 pisos fueron intervenidos por los artistas urbanos, la policía fue notificada de los grafitis por vecinos del edificio y aunque se habla de más de una docena de personas involucradas, sólo hay 2 detenidos acusados de allanamiento de morada e invasión de propiedad privada que más tarde, fueron liberados.

Conoce todos los detalles sobre la semana del arte 2024

La Semana del Arte 2024 en la Ciudad de México se desarrolla durante el 5 y el 11 de febrero. Esta se trata de una experiencia única para reencontrarnos con el arte a través de recintos feriales, exposiciones, galerías, curadores y artistas de forma directa. Para esta edición de la Semana del Arte 2024, hay una intensa agenda de eventos, muchos de entrada libre, otros en ferias y también directamente en las galerías que dan vida al arte contemporáneo y moderno en la ciudad.

Entre la oferta más destacada de eventos están: Zsona MACO, Feria Material, Salón Acme, Qipo Fair, BADA, entre otros tantos que puedes conocer entrando en la página web de Yaconic donde conocerás la amplia agenda para disfrutar esta semana llena de arte.