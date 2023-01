Censura en la música. ¿Marketing o verdadera protesta?

La censura en la música ha sido latente. La religión y la música no han encontrado estabilidad en una relación en la que constantemente se perciben ataques de una hacia la otra. Si bien, es más cotidiana la crítica de la música hacia la religión, ésta última también ha tomado posturas reacias respecto a lo que el arte musical expresa y manifiesta.

Lo que para unos parecieran solo arquetipos comunes religiosos sacados del contexto sacro, para otros resultaban un desafío grotesco y provocativo a las creencias culturales personales.

Nirvana obtiene la victoria por el caso de la portada del disco Nevermind

La censura como herramienta para menospreciar la difusión de mensajes contrarios a los propios, ha sido una de las herramientas más empleadas en la religión para resaltar una conducta «inadecuada».

La ausencia de análisis y crítica real de las situaciones por parte de comunidades religiosas para con la música, parece suplirse y reafirmarse mediante la cancelación, e incluso con la excomunión de aquellas personas que se atrevieron a emitir un mensaje empleando la mofa, la señalización o el cuestionamiento.

Tampoco es que colocarse en la boca de todos a través del atrevimiento sea un evento aislado. De ahí que una de las reglas de la mercadotecnia reza que no hay publicidad mala.

Por tanto, existen historias de artistas musicales que han encontrado lo positivo del conflicto, y otras de quienes por el contrario han visto arruinadas sus carreras.

Lady Gaga, la dama que propició la decadencia americana

La diva de la polémica últimamente no ha hecho honor a este mote, ya que ha permanecido en las sombras durante un buen tiempo. Desde la publicación y difusión del sencillo «Alejandro» en el ya lejano 2010, cuyo video resaltaba su rechazo a las creencias religiosas establecidas, se le colgó una medalla más: la de una provocadora más del declive de los valores que «enaltecen» a la comunidad católica norteamericana.

La Liga Católica Americana, bautizó como decadente a Gaga, y a modo de toque final a su incipiente crítica, dejaron en claro que para ellos Madonna fue superior en apariencia y talento en sus creaciones ofensivas.

Sinéad O´Connor y la censura a la música por una acción

Fue en su participación en el conocido programa Saturday Night Live, que la cantautora irlandesa, ubicada a gran escala por el éxito de Nothings Compare 2 U, rompió ante las cámaras y miles de espectadores una fotografía del entonces líder de la iglesia católica, Juan Pablo II.

El tres de octubre de 1992, Sinéad O’Connor cantó una versión de War de Bob Marley en uno de los programas más vistos en Estados Unidos. Al terminar, destruyó a manera de protesta la imagen del patriarca que en ese momento representaba la máxima figura del catolicismo encubridor de sacerdotes pederastas.

«Luchemos contra el verdadero enemigo» declaró. Posteriormente se convirtió al Islam.

Madonna y su famosa plegaria sellada con un provocador beso

Desde el nombre ya era considerada la reina de la blasfemia. Cuando su canción Like a Prayer salió al mercado, en 1989, esta etiqueta se recrudeció. Recibió fuertes críticas por parte de los representantes del Vaticano, quienes instaron a sus seguidores a no ver el video. No conformes con eso, echaron abajo la campaña publicitaria millonaria de una consolidada marca de refrescos.

La controversia ocasionada por la creación de Madonna devino en ventas millonarias del disco que incluyó al éxito cuyo video sería uno de los más vistos en la historia.

Lennon y su gran boca. Censura en la música por declaraciones

Con una gran ocurrencia, cuando Los Beatles estaban en la cúspide de su carrera, a John Lennon le pareció inofensivo comentar en una entrevista, de manera extraoficial, que la banda era “más popular que Jesucristo» y por si no fuera poco añadió «que la cristiandad iba a desaparecer”. Dicho suceso provocó una oleada de protestas y la destrucción masiva de discos y artículos relacionados con el grupo musical. Sobre todo en Estados Unidos.

El incidente llegó a tal nivel de algidez que incluso fueron amenazados de muerte por parte de grupos de ultraderecha. Años después, en el funeral improvisado a Lennon en el Central Park de Nueva York, algunos de los asistentes portaron carteles con la leyenda: “Te perdonamos, John».

Marilyn Manson, el enemigo público número uno del Vaticano

Famoso y cancelado recientemente por las acusaciones en su contra de acoso y violencia de género, fue públicamente enemistado con los representantes de la iglesia en el año 2000 y a partir de ese momento, no hubo un sólo álbum que no despertara la invitación a cancelarlo por incitar a la herejía.

Siempre ha declarado su oposición contra la religión y el clero.

El oscuro Ozzy y la censura de la música

El fundador de la emblemática y pionera banda de metal Black Sabbath era un tipo misterioso. Solía escribir canciones en honor a Aleister Crowley. En sus letras plasmó tintes ocultistas.

Se dice que su detractores, asustados de los alcances de sus rituales musicales y de sucesos aterradores, decidieron portar imágenes religiosas y cruces a manera de protección.

Demi Lovato y su permanencia en el ojo de la polémica

Demi pasó de ser una estrella de Disney a una asidua habitante de la crítica, el señalamiento público y la polémica. Hay quienes la acusan de hacerlo con el propósito de permanecer vigente y darle un impulso a sus canciones o álbumes. Sea cuál sea el motivo, lo cierto es que después de transitar de mujer a no binarie y regresar al enunciamiento de mujer, la actual portada de Holy Fuck, su más reciente disco, despertó más que ganas de googlearlo. La agencia para la seguridad publicitaria de Reino Unido censuró al remarcar la ofensa a los cristianos al emplear elementos crísticos en la fotografía.

