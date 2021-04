En el 213 a. C; el gran emperador chino Qin Shi Huang enterró vivos a 460 eruditos no sin antes quemar todos los libros de la biblioteca para poder controlar cómo la historia recordaría su reinado.

Por supuesto, dado que no quedaron registros o académicos que contaran el evento; los detalles exactos de este episodio continúan siendo controvertidos. Pero la cuestión es que, desde que existen, los libros censurados son un tema común en el quehacer literario.

No obstante; el esfuerzo por suprimir determinadas obras invariablemente abona a marcar el comienzo del resultado opuesto: la inmortalidad literaria.

Ya sea el descarado libertinaje de Lady Chatterley’s Lover que arrasó en Inglaterra durante su juicio por obscenidad; o los informes de la «pornografía desenfrenada» de Lolita que incitó a los funcionarios de aduanas del Reino Unido a confiscar todas las copias de la novela (lo que generó una vorágine de publicidad); la historia nos ha enseñado que cuanto más se oponen los poderes fácticos a un libro, más popular se vuelve.

Grandes libros han sido censurados, prohibidos e incluso quemados durante cientos de años. Ya sea que las referencias sexuales fueran demasiado explícitas o el tema demasiado tabú; ciertas «reglas» a menudo han silenciado a los narradores significativos, diversos y veraces. Sin embargo, en 1982, varias organizaciones decidieron hacer algo al respecto: crearon la Semana del Libro Prohibido (Banned Books Week), iniciativa anual que busca celebrar y ejercer nuestra libertad de lectura.

Cada septiembre, los lectores de todo el mundo se unen bajo este objetivo común, para defender la libertad de expresión y educar a otros sobre los peligros de la censura. Aunque los libros todavía tienen desafíos hoy en día; el evento de una semana ha jugado un papel esencial en la protección de nuestro derecho a la expresión y la información.

Conoce a continuación 5 de los libros más cuestionados y prohibidos; desde los controvertidos ganadores del Premio Pulitzer hasta los clásicos de culto que rompen las reglas de lo establecido.

‘El Origen de las Especies’– Charles Darwin (1859)

‘El Origen de las Especies’ es un libro de Charles Darwin publicado el 24 de noviembre de 1859, considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva.

La obra de Darwin introdujo la teoría científica que asegura que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural. Presentó pruebas de que la diversidad de la vida surgió de la descendencia común a través de un patrón ramificado de evolución.

Considerado como la base de la biología evolutiva, ‘El Origen de las Especies’ introdujo la idea de «selección natural» y especiación. Fue prohibido por primera vez en 1859 por la biblioteca del Trinity College de Cambridge, donde Darwin estudió. En 1925, Tennessee prohibió la enseñanza de la teoría de la evolución en las escuelas. La ley estuvo vigente hasta 1967. También fue prohibido en Yugoslavia en 1935 y en Grecia en 1937.

‘To Kill a Mockingbird’– Harper Lee, 1960

‘Matar a un ruiseñor’ es una novela de la autora estadounidense Harper Lee. Se publicó en 1960 y tuvo un éxito instantáneo en los Estados Unidos. La trama y los personajes se basan vagamente en las observaciones de Lee de su familia, sus vecinos y un evento que ocurrió cerca de su ciudad natal de Monroeville, Alabama, en 1936, cuando tenía diez años.

Como novela perteneciente a las corrientes del «Gótico Sureño» y «Bildungsroman»; los temas principales de ‘To Kill a Mockingbird’ involucran la injusticia racial y la destrucción de la inocencia.

La novela de Harper Lee, ganadora del premio Pulitzer, ha sido cuestionada y prohibida repetidamente en las escuelas en medio de quejas de blasfemia, epítetos raciales y la descripción de una violación. Después de que una junta escolar en Virginia prohibiera el libro en 1966 por ser «literatura inmoral»; Lee escribió al periódico de Richmond:

«Escuchar que la novela es inmoral me ha hecho contar los años entre ahora y 1984, para encontrar un mejor ejemplo de doble pensamiento».

‘To Kill a Mockingbird’ fue prohibido en Lindale, Texas, en 1996 ya que «entraba en conflicto con los valores de la comunidad» y se eliminó de la clase de inglés de una escuela secundaria de Ontario en 2009 debido a su lenguaje racial. Por otro lado, sin embargo, la junta escolar en Plaquemines Parish, Louisiana, restableció la novela en 2013 después de una prohibición de 12 años.

‘The Grapes of Wrath’– John Steinbeck, 1939

‘Las Uvas de la Ira’ es una novela realista estadounidense escrita por John Steinbeck y publicada en 1939. Ganó el Premio Nacional del Libro y el Premio Pulitzer de ficción. Fue citado de manera prominente cuando Steinbeck recibió el Premio Nobel en 1962.

Ambientada durante la Gran Depresión, la novela se centra en los Joads, una familia pobre de agricultores arrendatarios que abandonaron su hogar en Oklahoma por la sequía; las dificultades económicas; los cambios en la industria agrícola y las ejecuciones hipotecarias que los dejaron sin trabajo. Debido a su situación casi desesperada, y en parte porque están atrapados en el Dust Bowl; los Joad parten hacia California junto con miles de otros «Okies» en busca de trabajo, tierra, dignidad y un futuro.

Como era de esperarse, los residentes del condado de Kern, California, no simpatizaron con la descripción poco halagüeña de su área local en la novela ganadora del Pulitzer; y la prohibieron por difamación. Sin embargo, menos predecible fue la reacción de la junta de la biblioteca en East St. Louis, Illinois; que ordenó quemar las tres copias de la ciudad porque el lenguaje «objetable» «no era apto para que lo leyera la hija de nadie».

El cuento clásico de los migrantes de Dust Bowl también fue prohibido en Kansas City y Buffalo por sus «palabras vulgares» y referencias sexuales. De la misma manera, la Asociación Estadounidense de Bibliotecas informó que Irlanda prohibió ‘Las uvas de la ira’ en 1953. En 1973, comerciantes turcos fueron juzgados por vender copias del libro junto con otra «propaganda desfavorable para el estado».

‘Ulysses’– James Joyce, 1922

‘Ulysses’ es una novela modernista del escritor irlandés James Joyce y se considera una de las obras más importantes de la literatura modernista. Narra los nombramientos y encuentros del itinerante «Leopold Bloom» en Dublín en el transcurso de un día cualquiera, el 16 de junio de 1904.

«Ulysses» es el nombre latinizado de «Odysseus», el héroe de Homero. La novela establece una serie de paralelismos entre el poema original y la obra; con correspondencias estructurales entre los personajes y sus experiencias.

La historia radical y vertiginosa de James Joyce provocó una ardiente reacción, literalmente, en ambos lados del Océano Atlántico después de su publicación en 1922.

Según el autor Kevin Birmingham de The Most Dangerous Book: The Battle for James Joyce’s Ulysses; las autoridades gubernamentales de Estados Unidos e Inglaterra no solo prohibieron lo que ahora se considera una obra maestra modernista; sino que también confiscaron y quemaron más de mil copias. Hasta que un juez federal dictaminó en 1933 que ‘Ulises’ no era obscena; los estadounidenses se vieron obligados a rastrear copias de contrabando de la novela para poder leerla.

‘A Farewell to Arms’– Ernest Hemingway, 1929

‘A Farewell to Arms’ es una novela de Ernest Hemingway ambientada durante la campaña italiana de la Primera Guerra Mundial. Publicada por primera vez en 1929; es un relato en primera persona del estadounidense, «Frederic Henry«, sirviendo como teniente en el cuerpo de ambulancias del ejército italiano. El título es tomado de un poema del dramaturgo inglés del siglo XVI, George Peele.

La novela de Hemingway está basada en sus propias experiencias como conductor de ambulancia en el frente italiano durante la Primera Guerra Mundial.

Fue prohibida por el régimen fascista de Italia durante casi 20 años debido a su descripción de la terrible derrota del país en la Batalla de Caporetto, así como a su anti- tema del militarismo que llevó a su quema por los nazis en 1933 como una «influencia extranjera corruptora».

Incluso, antes de la publicación oficial de ‘A Farewell to Arms’, la policía de Boston prohibió la venta de números de la revista Scribner que publicaban la novela «salaz», lo que llevó al editor a responder:

«La prohibición de la venta de la revista en Boston es un evidencia del uso indebido de la censura que basa sus objeciones en ciertos pasajes sin tener en cuenta el efecto y el propósito de la historia en su conjunto«.