5 EXPONENTES DE LA NUEVA LITERATURA MEXICANA

La escena literaria mexicana está en constante movimiento, de modo que elegir a sus exponentes más interesantes puede tornarse complicado. Además de ser un columna importante de la historia americana, desde sus inicios hasta la contemporaneidad; la literatura mexicana, durante la segunda mitad del siglo XX, formó parte importante de lo que es conocido como el «boom latinoamericano». Se trata de la época en la que la literatura latinoamericana empezó a expandirse y a popularizarse en todo el mundo.

México tiene una de las tradiciones literarias más ricas e influyentes del mundo; con autores que van desde el emperador-poeta Nezahualcóyotl hasta Sor Juana y Octavio Paz. El enfrentamiento de diferentes culturas durante la conquista; el período colonial que siguió; la lucha por la independencia y una constante búsqueda de identidad han caracterizado su historia. En los tiempos modernos la pobreza; la desigualdad; y la violencia de las drogas se han convertido en fuentes de inspiración y tema de discusión para novelistas y poetas; pero también lo han sido el multi-culturalismo y la tradición.

La literatura mexicana siempre está en ebullición, siempre está en la búsqueda de nuevas rutas literarias, siempre inquieta. Los penúltimos escritores que han llegado a enriquecer esta literatura son autores con un lenguaje vivo, que arriesgan en temas y estructuras y miran la realidad de frente e indagan en historias aisladas; personales o locales pero con un carácter universal en sus temáticas.

No cabe duda que las literatura mexicana viven una nueva época dorada: la multiplicidad de sus motivos; su proyección internacional; su riqueza de lenguaje y voces; la forma que han tenido de apropiarse de la realidad; su universalización de la ficción y la mezcla entre diversas generaciones de escritores; pintan un panorama que las ubican en la vanguardia literaria mundial.

El mundo de la literatura latinoamericana está en auge en este momento, ya que cada vez más editoriales optan por traducir las obras publicadas en español al inglés; llevando sus novelas a un público más amplio. En México, la situación no es diferente. Conocido por los famosos escritores mexicanos Carlos Fuentes; Juan Rulfo y Octavio Paz; el país tiene una plétora de autores contemporáneos que aún luchan por el reconocimiento más amplio de sus antepasados.

TE RECOMENDAMOS 5 LIBROS Y AUTORES IMPERDIBLES DE LA NUEVA LITERATURA MEXICANA

Descrita como uno de los talentos literarios más brillantes del mundo en este momento, y bajo la tutoría del fantástico Mario Bellatin; Valeria Luiselli es oriunda de la Ciudad de México y autora de varias obras destacadas.

Sin embargo, su primera ficción, publicada antes de esta colección es Faces in the Crowd / Los ingrávidos (2012); una entrada impresionante al mundo literario que selló su brillantez como autora mexicana contemporánea emergente al ganar el Premio Los Angeles Times Art Seidenbaum a la primera ficción: una hazaña increíble para una obra traducida. Con gracia elude la creciente marea de narcoliteratura que se derrama desde México, en lugar de preocuparse por el trascendentalismo de la literatura.

¿Cuántas vidas y cuántas muertes son posibles en la existencia de una misma persona? ‘Los ingrávidos’ es una novela sobre existencias fantasmales; una evocación, a la vez melancólica y llena de humor, sobre la imposibilidad del encuentro amoroso y el carácter irrevocable de la perdida.

La mítica y rica novela fronteriza Signs Preceding The End Of The World / Señales que precederán al fin del mundo (2015) ,es una impresionante novela del prometedor Yuri Herrera.

Como ya sucedía en su anterior novela, ‘Trabajos del reino’, Yuri Herrera no escribe -simplemente- sobre México y la frontera, sino que evoca su imagen a través de historias y leyendas del pasado y del presente. Traza con exactitud el mapa de un territorio que es aún más gigantesco, hecho tanto de lo que está sobre la tierra y en lo real como de lo que está bajo ella y pertenece a lo mitológico; a las culturas precolombinas.

Debido en gran parte al texto fundamental de Juan Rulfo, Pedro Páramo, la narradora Makina se encuentra en un viaje para traer de regreso a su hermano desde el otro lado de la frontera de Estados Unidos, y al abordar ese tema evoca la creciente ola migratoria de México a Estados Unidos. Esparcidas por todas partes hay referencias a la mitología, lo que se suma a la maravillosa profundidad de este delgado volumen. La traducción lírica al inglés de Lisa Dillman también es digna de elogio, ya que, de manera hábil pero fiel, ofrece a los lectores en inglés excelentes versiones de los frecuentes neologismos de Herrera.

Sandra Cisneros ha hecho mucho por la literatura chicana y su primera novela sigue siendo una de las mejores. ‘La Casa en Mango Street’ es un texto ligero, fácilmente digerible, y que explora la historia de la mayoría de edad de una latina en Chicago, Esperanza Cordero. Está narrado en un lenguaje que parece simple, pero está acompañado de riqueza poética, cuya jerga y distanciamiento de la gramática correcta contribuyen a su precisión.

Al crecer en Chicago, las experiencias de Esperanza reflejan hábilmente las de los innumerables mexicoamericanos que crecieron en los Estados Unidos, tocando a una gran cantidad de lectores desde su publicación, lo cual es obvio por su inclusión en los programas de estudios de las escuelas intermedias en todo el país y su traducción a varios idiomas – incluido el español. A menudo desgarrador, pero también alegre; The House on Mango Street es un texto clásico en el canon literario chicano.

Debido a que la novela trata temas delicados, como la violencia doméstica, la pubertad, el acoso sexual y el racismo; ha enfrentado desafíos y amenazas de censura. Sin embargo, sigue siendo una novela influyente sobre la mayoría de edad y es una pieza básica de la literatura para muchos adultos jóvenes. El libro ha vendido más de 6 millones de copias y ha sido traducido a más de 20 idiomas.

Junio de 2015 marcó la primera traducción al inglés de uno de los textos imprescindibles de la capitalina Guadalupe Nettel, ‘El cuerpo en que nací’. Aclamada regularmente como una de los mejores escritores sin traducir (antes, por supuesto, de este nuevo volumen); Nettel fue el ganador del Premio Nacional de Literatura Owen en 2014.

‘El cuerpo donde nací’ tiene un concepto bastante inusual, uno que a primera vista puede hacer comparaciones con ‘La metamorfosis’ de Kafka, ya que su narrador es un personaje dividido entre la resistencia y la resignación. Conocida como novela autobiográfica, a menudo se siente como una confesión, una que explora la desgarradora niñez de la mujer.

La historia gira en torno a una niña con un defecto de nacimiento en un ojo. Su vida, durante los años setenta, se ve influida por su escasa visión pero también por la ideología dominante en esa época: el matrimonio abierto de sus padres, las escuelas activas, las comunas hippies y la libertad sexual. Las diferencias físicas y psicológicas que la distinguen hacen que la protagonista se identifique con los seres que viven al margen de las modas y de las convenciones sociales.

Escrita a modo de soliloquio en el diván de un psicoanalista, la narradora nos hace partícipes de sus recuerdos más íntimos y de las interpretaciones que hace de su propia vida. Se trata de una historia llena de sentido del humor pero también de realismo, en la que el mundo infantil se presenta mucho más ominoso de lo que parece a simple vista.

En un hogar lleno de tradición y secretos escondidos detrás de cada puerta, ‘Treinta Años’ de Carmen Boullosa cuenta la historia de madurez de Delmira Ulloa.

Criada por su madre y su abuela, en un hogar solo para mujeres con poco afecto pero más que suficientes historias para todos, Delmira Ulloa llega a la edad adulta con un perverso sentido del humor y una deliciosa imaginación. Agustini no es un pueblo cualquiera: Delmira crece en un mundo en el que ve a su abuela flotando sobre la cama donde duerme; en el que recuerda una época en que las piedras se convertían en agua; donde durante la estación seca se pueden adquirir lluvias torrenciales en una feria itinerante; donde la sirvienta anciana de su familia desarrolla estigmas y luego desaparece por completo. Cuando Delmira se convierta en mujer, buscará al extraño desaparecido que la engendró y, al elegir sus propias lealtades, tomará una decisión que la obligará a dejar su hogar para siempre.

La magia es la materia de la vida cotidiana en esta excelente novela, que por supuesto evoca el realismo mágico tan popular en América Latina; algo de lo cual el texto es evidentemente consciente. En algún punto, la protagonista del relato recibe ‘Cien años de soledad’ de García Márquez para leer en un avión.

Carmen Boullosa, que se ocupa ampliamente de cuestiones feministas en América Latina a través de su repertorio de escritos eclécticos y que abarcan todos los géneros; es una novelista, poeta y dramaturga excepcional.