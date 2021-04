Gótico es una noción que se asocia a la oscuridad o con la música dark. El Rock Gótico es un estilo de música rock que surgió del Post-Punk a finales de los años setenta. A continuación te presentamos algunas bandas góticas de México.

En un sentido amplio, el rock gótico abarca una corriente musical que evolucionó del post-punk y el glam rock de finales de la década de 1970 pasando posteriormente por la música deathrock y dark wave.

La Música Gótica entendida como aquella que escuchan los miembros de la Subcultura homónima, comprende principalmente 3 géneros: Rock Gótico, Deathrock y el Darkwave.

Bandas muy importantes como Joy Division, Bauhaus, así como bandas muy importantes en su momento como Sirenia o Xandria son ejemplos de este tipo de corriente de bandas góticas.

Pero ahora, vamos a presentar bandas mexicanas de esta música dark.

TRÁGICO BALLET

Esta banda nació en 2001, primero bajo el nombre de “Merlina”, que más adelante por diversas cuestiones cambiaría al de Trágico Ballet.

El nombre viene del imaginario de Arturo Rodríguez (Saga Kastronovo) y Juan Pablo Córtez (Dark Poet), vocalista y tecladista respectivamente.

Saga Kastronovo es reconocido como uno de las mejores vocalistas de la escena oscura en México, al realizar cuatro tipos de voces casi a la perfección (tenor, soprano, normal y gutural).

ANABANTA

Anabantha es una banda gótica originaria del Distrito Federal, en México. Inició en 1997 con un proyecto llamado Sentido Pésame, conformado por Duan Marie como vocalista y Vlad Landeros en los teclados.

Para 1998 la banda cambia de nombre a Transdellic y se incorpora Jimmy Gallozo en la batería.

Ya para el año 2000, la banda decide debutar con el nombre de Anabantha en el disco Tributo a Luzbel.

Las letras de sus canciones son con una voz mezzosoprano de Duan Marie, acompañada en ocasiones de la voz de Vlad Landeros.

Tras la Salida de Vlad Landeros fundador de Anabantha, Duan Marie quien se encuentra en el liderazgo decide omitir la H del nombre quedando como Anabanta, esto con el fin de marcar una diferencia entre Anabantha con Vlad Landeros y Anabanta sin él.

EL CUERVO DE POE

El Cuervo de Poe es una banda de Metal Gótico, originaria de Guadalajara Jalisco.

Todo inicia en mayo del 2004 cuando los miembros Oscar Muro (Batería) y Vicente Márquez (Guitarra) deciden formar una banda de Metal gótico.

ERSZEBETH

Con más de 20 en los escenarios, esta banda mexicana es poseedora de una gran trayectoria; participando en importantes festivales de América Latina.

El nombre deriva del concepto basado en: Elizabeth Bathory «La Condesa Sangrienta» (1560-1614).

Se dice que la condesa Bathory sacrificó a más de 650 doncellas y que se bañó en su sangre, Por la creencia de que sería joven y bella eternamente.

La banda está integrada por Esthibaliz Rojas (voz), Christian García Morales y Mario del Río (guitarras), Alejandro Millán (bajo) y Ernesto Torres (batería).

TÉTRICO ROMANCE

Es un grupo que combina diferentes géneros y gustos de sus integrantes con influencias que van desde el Rock alternativo hasta el Gothic metal.

Originarios de Progreso, Yucatán, están activos desde 2014.

Sus influencias vienen del sonido gótico finlandés y el hard rock en español.

El vocalista y compositor es Russ Galván.

LÚCIDA FILA

Lucida fila en latín es hilo brillante.

Buscan expresar desde ese místico umbral, las emociones que todos podemos experimentar, a través de sonidos oscuros, siniestros y melancolicos.

Retoman el el estilo clásico del gothic rock de bandas pioneras como Christian death, The wake, The mission UK o The fields of the nephilim; al mismo tiempo, aportando su propio estilo que va desde el metal, rock clásico hasta dark wave.

EL CLAN

En escena El Clan nos brinda un espectáculo musical y visual ubicado en el rock gótico progresivo que rescata las atmósferas clásicas de la literatura fantástica y el terror cósmico al más puro estilo de Edgar Allan Poe, Lord Dunsany y H. P. Lovecraft.

Legendaria y experimentada banda de rock que sacudió la escena nacional a principios de la década de los noventa.

Desde entonces, El Clan es considerada por muchos como la banda precursora y protagonista del movimiento oscuro en nuestro país. Una banda de culto.

Sus influencias van desde el post punk y el gothic rock hasta el metal y el rock progresivo.

