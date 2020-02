CANCIONES ROMÁNTICAS DE METAL PARA DEDICAR

Aprovechando las fechas para todos los enamorados, aquí apoyamos la idea de que no puede haber canciones más románticas que las letras de metal.

Aquí te dejamos una lista con varias canciones para dedicarle a esa persona especial.

Una canción del año 2005 del álbum Consign to Oblivion y que nos gustaría que tocaran un poco más en conciertos, pues su letra tan romántica que estaría increíble dedicar en vivo.

Aquí te dejamos un fragmento de la letra y la canción completa.

Esta banda lanzó uno de sus mejores trabajos discográficos en 2013, solamente basta escuchar esta canción en voz de Charlotte Wessels.

La banda californiana lanzó su álbum debut en 2001 y dentro de las joyas musicales que se encuentran ahí, tenemos esta balada romántica compuesta por M. Shadows.

El grupo de folk renacentista liderado por Ritchie Blackmore y la hermosa voz Candice Night tienen muchas canciones románticas que se pueden dedicar, aquí te dejamos una pero puedes buscar muchas más que seguro que gustarán.

Este grupo se caracteriza por sus letras desgarradoras y depresivas, pero no todo es así, tenemos una de las canciones más románticas que puedes escuchar y con un solo de guitarra increíble.

Esta canción es una de las más representativas de esta banda cuando aún eran una banda de la escena gótica.

En voz de Lisa Middelhauve, esta canción salió en 2005, aunque en 2015 la banda lanzó un EP ahora con Dianne van Giersbergen al frente con una reedición de esta misma canción.

A miles de kilómetros a través del aire de tormenta fría Realmente no hay nada que yo no me atrevería…

Esta canción de la banda Amaranthe en voz de Elize Ryd es perfecta para dedicarle a una persona muy especial.

Cuenta con dos versiones, la original es una melodía de heavy metal o si te gusta más, hay una versión acústica.

La banda con la que Floor Jansen se dió a conocer y aunque ya no existe, nos dejó piezas únicas como esta.

Para quiénes tuvieron el gusto de ir al Knotfest 2019 pudieron escuchar esta canción que es una de las mejores de la banda.

Yo sé que no puedo estar junto a ti por siempre, pero sé, que no olvidaré tu belleza, mi diamante negro.

Es muy bien sabido que mientras Tarja estuvo en Nightwish, Tuomas se encargó de escribir las mejores letras que ha tenido la agrupación.

Aunque la voz de Tarja siempre será única, también te recomendamos escuchar esta canción en voz de Floor Jansen que no lo hace nada mal.

Que no te confunda el sonido de la canción, el metal core también tiene letras románticas. Esta canción es una prueba.

Una canción del año 1996 que seguramente te gustará y a la persona que se la dediques también.

También Judas Priest tiene canciones de amor y está letra seguro es de las mejores que existen en la escena del metal.

La banda Nemesea lanzó esta canción cuando aún la vocalista era Manda Ophuis. No te pierdas esta canción en balada a dueto con Cubworld.

Skillet es una banda que debes conocer y está es una de sus mejores canciones.

No quiero vivir No quiero respirar A menos que te sienta a mi lado Tu tomas el dolor que siento Despertar junto a ti nunca se sintió tan real

Within Temptation no podía faltar en esta lista, aunque también tienen muchas canciones con una temática romántica, creemos que puedes empezar con esta.

No me destroces, por lo que necesito

Haz mi corazón un lugar mejor

Dame algo que pueda creer

No me destroces

Ahora que has abierto la puerta, no dejes que se cierre.